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« On ne peut pas toujours être au top ! » - La star du Real Madrid, Kylian Mbappé, exprime sa frustration face à « l'ère de la surconsommation » dans le football
Un programme très chargé
L'attaquant de 26 ans est la dernière personnalité en date à exprimer son inquiétude au sujet du calendrier international de plus en plus chargé. Avec l'élargissement de la Coupe du monde, le Championnat d'Europe et la refonte du format de la Ligue des champions, les joueurs de haut niveau doivent désormais disputer jusqu'à dix matches supplémentaires par saison par rapport aux années précédentes. Bien qu'il soit extrêmement fier de représenter les « Blancos », Kylian Mbappé a laissé entendre que le talent seul ne suffisait plus pour faire face au surmenage physique et mental imposé par le football moderne.
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Mbappé exprime sa gratitude
Dans une interview accordée à GQ España, l’international français a d’abord souligné l’immense privilège que représente sa situation.
Mbappé a confié : « Pour moi, c’est un véritable don du ciel. Pouvoir vivre de ma passion, disputer les plus grandes rencontres et porter le maillot du meilleur club du monde. Je reste profondément reconnaissant d’être sur la pelouse, de me lever chaque matin pour faire ce qui me rend heureux. J'adore être sur le terrain, avoir l'impression d'évoluer sur la meilleure pelouse du monde, dans un pays qui, sur le plan footballistique, figure parmi les meilleurs au monde. »
Le prix d’un effectif au complet
Le joueur vedette de Madrid a déploré la difficulté de rester au plus haut niveau face à un calendrier exténuant, avant d’ajouter : « De nos jours, le talent ne suffit plus. C’est la régularité qui fait la différence. Nous vivons à une époque de surconsommation. Nous ne pouvons pas toujours être au meilleur de notre forme et offrir le spectacle que le public attend. »
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Mission Ligue des champions à Munich
Ce mercredi, le Real Madrid se rendra à l'Allianz Arena avec un déficit de 2-1 à combler face au Bayern Munich dans le cadre de son quart de finale de Ligue des champions. Mbappé, auteur de 45 participations à des buts cette saison, est encore incertain après sa fracture du visage lors du match nul 1-1 contre Gérone vendredi. Si le Français est déclaré apte, il visera un double exploit : devenir le premier joueur à inscrire 10 buts à l’extérieur lors d’une même campagne européenne et propulser le Real vers une remontée historique.