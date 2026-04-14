« On ne peut pas toujours être au top ! » - La star du Real Madrid, Kylian Mbappé, exprime sa frustration face à « l'ère de la surconsommation » dans le football

Dans une interview accordée à GQ España, l’international français a d’abord souligné l’immense privilège que représente sa situation.

Mbappé a confié : « Pour moi, c’est un véritable don du ciel. Pouvoir vivre de ma passion, disputer les plus grandes rencontres et porter le maillot du meilleur club du monde. Je reste profondément reconnaissant d’être sur la pelouse, de me lever chaque matin pour faire ce qui me rend heureux. J'adore être sur le terrain, avoir l'impression d'évoluer sur la meilleure pelouse du monde, dans un pays qui, sur le plan footballistique, figure parmi les meilleurs au monde. »