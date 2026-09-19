L’Inter Milan s’est retrouvé dans une situation familière samedi soir lorsque un doublé de Manu Kone a permis à la Roma de mener de deux buts avant la 40e minute. Fait remarquable, c’était le quatrième match consécutif entre la Serie A et la Ligue des champions au cours duquel les Nerazzurri se retrouvaient menés 2-0, après être parvenus à renverser totalement la situation pour gagner deux de ces précédentes rencontres. Il a fallu un net changement d’intensité aux champions en titre pour revenir, leur capitaine talismanique Martinez lançant la révolte à la 46e minute avant d’égaliser d’une reprise de volée à la 79e minute.

S’exprimant sur DAZN au lendemain de ce thriller à quatre buts, l’attaquant n’a pas mâché ses mots au sujet de la première période. « La première mi-temps doit être effacée, parce que nous n’avons pas eu la bonne attitude », a-t-il déclaré. « Dès la reprise, nous avons changé de mentalité, et dans un match de ce niveau, cela devient difficile si vous concédez toute une mi-temps. »