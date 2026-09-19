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« On ne peut pas toujours être à la poursuite ! » : Lautaro Martinez adresse un avertissement sévère à ses coéquipiers de l'Inter après avoir sauvé le point du match à deux reprises à Rome
Un match à deux visages à l’Olimpico
L’Inter Milan s’est retrouvé dans une situation familière samedi soir lorsque un doublé de Manu Kone a permis à la Roma de mener de deux buts avant la 40e minute. Fait remarquable, c’était le quatrième match consécutif entre la Serie A et la Ligue des champions au cours duquel les Nerazzurri se retrouvaient menés 2-0, après être parvenus à renverser totalement la situation pour gagner deux de ces précédentes rencontres. Il a fallu un net changement d’intensité aux champions en titre pour revenir, leur capitaine talismanique Martinez lançant la révolte à la 46e minute avant d’égaliser d’une reprise de volée à la 79e minute.
S’exprimant sur DAZN au lendemain de ce thriller à quatre buts, l’attaquant n’a pas mâché ses mots au sujet de la première période. « La première mi-temps doit être effacée, parce que nous n’avons pas eu la bonne attitude », a-t-il déclaré. « Dès la reprise, nous avons changé de mentalité, et dans un match de ce niveau, cela devient difficile si vous concédez toute une mi-temps. »
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Courir après le score, une habitude dangereuse
Cette nouvelle remontée marque le troisième match consécutif de Serie A au cours duquel les hommes de Simone Inzaghi ont été menés de deux buts avant d’arracher un résultat. Cette tendance inquiétante a commencé le 5 septembre, lorsque l’Inter s’est retrouvée menée 2-0 par Naples avant de renverser la situation pour s’imposer 3-2 grâce à un doublé spectaculaire de Martinez. Un scénario similaire s’est produit lundi contre l’Udinese, où l’Inter a de nouveau été menée de deux buts avant de revenir en force pour s’imposer 5-3. Si ces remontées en disent long sur le caractère et la condition physique de l’effectif, Martinez se méfie d’une dépendance à des exploits tardifs pour sortir l’équipe de problèmes qu’elle s’est elle-même créés.
« Nous n’avons pas pris les trois points, mais compte tenu de la qualité de la Roma et du moment de la saison, c’est un bon point, » a admis Martinez. « Nous devons revoir notre façon de commencer les matches, parce que nous ne pouvons pas toujours courir après l’élan du match. »
Rachat personnel et forme physique
Sur le plan personnel, Martinez a parfaitement lancé sa saison, avec déjà quatre buts à son compteur. Ce résultat permet à la Roma de rester en tête du classement de Serie A avec 13 points, devant l'Inter, deuxième, à la seule différence de buts. L'attaquant a expliqué que sa grande forme individuelle était le fruit d'un programme d'entraînement estival rigoureux, conçu pour laisser derrière lui les frustrations d'une campagne internationale difficile.
Revenant sur son parcours au cours de l'année écoulée, la star de l'Inter a déclaré : « La Coupe du monde a été un coup très dur pour moi, là aussi nous avons toujours été en train de courir après le score en fait. J'ai travaillé très dur sur mon physique et je veux tout donner pour l'Inter. »
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Rendant hommage aux légendes
Au-delà de l’analyse tactique, Martinez a pris un moment pour évoquer le monde du football dans son ensemble, en commençant par la triste disparition d’une icône de l’Inter. « Mazzola était une légende de l’Inter et de tout le football italien, donc nous adressons notre soutien à sa famille », a-t-il déclaré, rendant hommage au grand Sandro Mazzola, décédé à l’âge de 83 ans. Le capitaine a également évoqué l’avenir de l’équipe nationale d’Argentine et le départ à terme de Lionel Messi de la scène internationale.
En se projetant vers un avenir sans le légendaire numéro dix, Martinez a exprimé l’émotion collective ressentie par le groupe. Il a déclaré : « Ce sera une soirée chargée d’émotion, avec la chair de poule, pour tout ce que Leo a représenté non seulement pour l’Argentine, mais aussi pour le football mondial. Nous devons continuer sans lui. »
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