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« On ne peut pas se permettre de perdre un autre défenseur » : Liam Rosenior craint une blessure « grave » pour Trevoh Chalobah, le défenseur de Chelsea ayant dû être évacué sur une civière lors du match contre le PSG
Inquiétudes concernant la blessure de Chalobah
La soirée a tourné au cauchemar pour Chelsea, Chalobah ayant dû être évacué sur civière en fin de match après que les locaux eurent déjà utilisé leurs cinq remplacements autorisés. Le départ du défenseur a contraint les Blues à disputer les dernières minutes à 10 contre 11, venant aggraver encore davantage le bilan d'une soirée européenne décevante.
S'exprimant après le coup de sifflet final, Rosenior a révélé le diagnostic préliminaire du service médical. « Trevoh, je viens de demander à l'équipe médicale. Il souffre d'une entorse haute de la cheville, alors je prie pour que ce ne soit rien de trop grave, car nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un autre défenseur », a expliqué l'entraîneur.
La perte de Chalobah est d'autant plus cruelle que Chelsea comptait déjà deux arrières droits absents pour ce match : Reece James et Malo Gust.
- AFP
Un effondrement historique au Bridge
La défaite 3-0 de mardi a scellé le score cumulé de 8-2, marquant ainsi la plus lourde défaite sur l'ensemble des deux matchs de l'histoire du club lors des phases à élimination directe de la compétition. Le PSG s'est montré impitoyable dès le coup d'envoi, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Senny Mayulu trouvant tous le chemin des filets pour réduire au silence le public local.
Rosenior a déploré le manque de réalisme de son équipe par rapport à ses adversaires français. « Une soirée difficile. Nous savions que la tâche serait ardue et que nous devions démarrer le match comme nous l'avons fait. Nous avions le ballon dans le dernier tiers. On ne peut pas se permettre de commettre des erreurs à ce niveau. Nous avions le ballon dans leur surface et Barcola a marqué d'une frappe de 25 mètres dans la lucarne. Leur confiance grandit », a déclaré Rosenior.
Les paris risqués en matière de sélection se retournent contre eux
Confronté à une liste de blessés qui ne cessait de s'allonger, Rosenior a choisi d'aligner une défense improvisée avec Mamadou Sarr au poste d'arrière droit, une décision qui a eu du mal à porter ses fruits, des erreurs individuelles ayant permis au PSG de prendre le contrôle du match. L'entraîneur a défendu sa décision de faire confiance aux jeunes, mais a admis que le but en début de match avait porté un coup psychologique et que Sarr avait été remplacé à la mi-temps.
Le manager de Chelsea a déclaré : « Mamadou est un très bon joueur, mais nos deux arrières droits titulaires nous manquaient. Il y a des moments où il faut faire entrer des joueurs et leur faire confiance. Cela nous a coupé l'herbe sous le pied. »
- AFP
L'accent est désormais mis sur la survie au niveau national
Son parcours européen étant terminé, Chelsea doit désormais se recentrer sur la Premier League et se préparer à se rendre samedi au Hill Dickinson Stadium, un terrain traditionnellement difficile, pour y affronter Everton.
L'absence potentielle de Chalobah affaiblit la défense à un moment où la régularité est plus que jamais nécessaire pour éviter un effondrement total de la saison.
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