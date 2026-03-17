« On ne peut pas se permettre de perdre un autre défenseur » : Liam Rosenior craint une blessure « grave » pour Trevoh Chalobah, le défenseur de Chelsea ayant dû être évacué sur une civière lors du match contre le PSG

La soirée a tourné au cauchemar pour Chelsea, Chalobah ayant dû être évacué sur civière en fin de match après que les locaux eurent déjà utilisé leurs cinq remplacements autorisés. Le départ du défenseur a contraint les Blues à disputer les dernières minutes à 10 contre 11, venant aggraver encore davantage le bilan d'une soirée européenne décevante.

S'exprimant après le coup de sifflet final, Rosenior a révélé le diagnostic préliminaire du service médical. « Trevoh, je viens de demander à l'équipe médicale. Il souffre d'une entorse haute de la cheville, alors je prie pour que ce ne soit rien de trop grave, car nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un autre défenseur », a expliqué l'entraîneur.

La perte de Chalobah est d'autant plus cruelle que Chelsea comptait déjà deux arrières droits absents pour ce match : Reece James et Malo Gust.