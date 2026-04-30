Encore une fois avec émotion ! Leon Goretzka voit dans les chasseurs du triplé du FC Bayern le reflet de ces triples vainqueurs qui ont remporté le titre de champion, la Coupe d'Allemagne et la Coupe d'Allemagne en 2020 – et estime qu'il y a de bonnes chances de revivre ce coup de maître six ans plus tard, avec tout ce que cela implique.
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« On ne peut pas s'en rendre compte de l'extérieur ! » Leon Goretzka souligne une particularité du FC Bayern
« J'ai vraiment envie de rééditer l'exploit de 2020, mais cette fois-ci avec nos supporters. Ce serait tout autre chose », a déclaré Goretzka, qui quittera le Bayern cet été après huit ans de service, au magazine du club 51. Lors de son premier triplé il y a six ans, la pandémie faisait rage et la victoire en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (1-0) à Lisbonne s'était déroulée dans un stade vide.
Sur le plan sportif, toutefois, les similitudes existent : la « confiance en soi » d’alors est « revenue ces dernières semaines », constate le milieu de terrain. Ce retour n’assure pas automatiquement un nouveau sacre en Ligue des champions, « mais il y a cette sensation unique que l’on vit, avec un peu de chance, une ou deux fois dans une carrière. Nous formons un groupe où chaque rouage s’emboîte à la perfection. Nous possédons des qualités individuelles, mais aussi cette soif de victoire et cette capacité à se dépenser sans compter. »
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Goretzka exprime son admiration pour le FC Bayern : « C'est vraiment particulier ! »
Au moment de partir, il gardera en mémoire « une période merveilleuse, intense et unique qui va certainement me manquer ». Interrogé sur ce qui rend le Bayern si particulier, Goretzka répond avec conviction : « De l’extérieur, on ne peut pas imaginer à quel point l’ambiance dans le vestiaire est chaleureuse.
« Oui, c’est incroyablement compétitif, on nous en demande beaucoup – mais en même temps, je me suis senti en sécurité dès le premier jour », explique-t-il. « Pouvoir jouer pour les plus grands titres du football dans un environnement aussi familial, cette combinaison est unique. »
Le milieu de terrain de 31 ans, qui devrait s’engager prochainement avec l’AC Milan, espère que cet état d’esprit perdurera : « Il faut préserver le “Mia san mia”, le flambeau doit toujours être transmis. »
Leon Goretzka : ses statistiques avec le FC Bayern Munich cette saison
Jeux 44 Buts 3 passes décisifs. Passes décisives 4 Minutes jouées 2 130 minutes de jeu