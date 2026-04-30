« On ne peut pas s'en rendre compte de l'extérieur ! » Leon Goretzka souligne une particularité du FC Bayern

« J'ai vraiment envie de rééditer l'exploit de 2020, mais cette fois-ci avec nos supporters. Ce serait tout autre chose », a déclaré Goretzka, qui quittera le Bayern cet été après huit ans de service, au magazine du club 51. Lors de son premier triplé il y a six ans, la pandémie faisait rage et la victoire en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (1-0) à Lisbonne s'était déroulée dans un stade vide.

Sur le plan sportif, toutefois, les similitudes existent : la « confiance en soi » d’alors est « revenue ces dernières semaines », constate le milieu de terrain. Ce retour n’assure pas automatiquement un nouveau sacre en Ligue des champions, « mais il y a cette sensation unique que l’on vit, avec un peu de chance, une ou deux fois dans une carrière. Nous formons un groupe où chaque rouage s’emboîte à la perfection. Nous possédons des qualités individuelles, mais aussi cette soif de victoire et cette capacité à se dépenser sans compter. »