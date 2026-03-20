« On ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas » : Gabriel Jesus estime qu'Arsenal ne doit pas « avoir peur » de la course au titre de Premier League, alors qu'il vise plusieurs trophées cette saison

Lorsque Jesus a quitté Manchester pour le nord de Londres, il a apporté son palmarès de vainqueur invétéré à un vestiaire encore jeune. Le Brésilien a révélé que ses déclarations initiales concernant les chances d’Arsenal de remporter le titre n’avaient pas été immédiatement bien accueillies par une équipe habituée à se battre pour une place dans le top 4 plutôt que pour le titre suprême.

L'attaquant a noté que plusieurs joueurs avaient d'abord plaisanté sur son optimisme, suggérant qu'il avait peut-être rejoint le mauvais club s'il s'attendait à remporter des trophées immédiatement. Cependant, ce scepticisme s'est depuis évaporé, l'équipe de Mikel Arteta s'étant imposée comme le principal challenger face à la domination nationale de Manchester City ces dernières saisons.

« Quelques-uns d’entre eux ont ri », a déclaré Jesus, revenant sur ses premières aspirations au titre. « Ils ont dit : “Ah, tu as peut-être signé pour le mauvais club”. Je leur ai demandé pourquoi. Avec la qualité de notre équipe, pourquoi ne pourrions-nous pas aller remporter le championnat ? »