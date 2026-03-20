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« On ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas » : Gabriel Jesus estime qu'Arsenal ne doit pas « avoir peur » de la course au titre de Premier League, alors qu'il vise plusieurs trophées cette saison
Le changement de mentalité à l'Emirates
Lorsque Jesus a quitté Manchester pour le nord de Londres, il a apporté son palmarès de vainqueur invétéré à un vestiaire encore jeune. Le Brésilien a révélé que ses déclarations initiales concernant les chances d’Arsenal de remporter le titre n’avaient pas été immédiatement bien accueillies par une équipe habituée à se battre pour une place dans le top 4 plutôt que pour le titre suprême.
L'attaquant a noté que plusieurs joueurs avaient d'abord plaisanté sur son optimisme, suggérant qu'il avait peut-être rejoint le mauvais club s'il s'attendait à remporter des trophées immédiatement. Cependant, ce scepticisme s'est depuis évaporé, l'équipe de Mikel Arteta s'étant imposée comme le principal challenger face à la domination nationale de Manchester City ces dernières saisons.
« Quelques-uns d’entre eux ont ri », a déclaré Jesus, revenant sur ses premières aspirations au titre. « Ils ont dit : “Ah, tu as peut-être signé pour le mauvais club”. Je leur ai demandé pourquoi. Avec la qualité de notre équipe, pourquoi ne pourrions-nous pas aller remporter le championnat ? »
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Devient la risée de tous
Jesus est revenu sur ses débuts à Arsenal et sur l'évolution des attentes au sein du club. L'attaquant estime que l'équipe a enfin franchi un cap sur le plan psychologique après avoir terminé deuxième du championnat pendant trois saisons consécutives.
« C'est un processus qu'il faut respecter », a déclaré Jesus à The Athletic. « Nous sommes passés d'une lutte acharnée pour nous qualifier en Ligue des champions à une lutte pour le titre. Nous devons nous en réjouir. Notre équipe est désormais plus expérimentée, plus mature. Nous pouvons remporter le championnat cette saison et peut-être un autre trophée également. Les supporters d’Arsenal auraient probablement dit la Premier League, car cela fait plus de 20 ans. Mais ils n’ont jamais remporté la Ligue des champions non plus, donc évidemment, pour eux, c’est un rêve de remporter les deux. Moi, je veux tout gagner, mais si je dois choisir, ce sera la Ligue des champions. »
Faire face à la pression de la course au titre
Bien que son équipe devance Manchester City de neuf points – après avoir disputé un match de plus –, Jesus reste sur ses gardes face aux mauvais souvenirs des effondrements survenus en fin de saison par le passé. Il a révélé que l'équipe avait eu des « discussions sérieuses » avec la direction du club afin de s'assurer de rester mentalement solide pendant la dernière ligne droite de la saison.
« Quand on connaît le succès, on peut avoir peur de le perdre », a fait remarquer Jesus. « Nous ne l’avons pas encore, donc nous ne pouvons pas avoir peur. Nous ne pouvons pas perdre quelque chose que nous n’avons pas. Nous devons aller sur le terrain, match après match, et essayer de gagner. »
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Et maintenant ?
Les Gunners sont toujours en lice pour réaliser le quadruplé cette saison, avec la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et la Carabao Cup encore en jeu. Leur premier défi pour décrocher un titre sera la finale de la Carabao Cup dimanche contre Manchester City, avant d'affronter Southampton en quarts de finale de la FA Cup.
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