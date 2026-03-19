Getty
Traduit par
« On ne peut pas perdre 8-2 ! » - John Terry fustige Chelsea après son élimination cuisante en Ligue des champions face au PSG
Chelsea éliminé par le PSG
Chelsea s'est incliné 5-2 au Parc des Princes lors du match aller, avant de subir une défaite 3-0 à Stamford Bridge lors du match retour. Ce score cumulé de 8-2 constitue la plus lourde défaite jamais enregistrée par Chelsea en phase à élimination directe de la Ligue des champions et devrait donner lieu à une profonde remise en question dans l'ouest de Londres. L'entraîneur Liam Rosenior a admis après le match qu'il aurait souhaité que son équipe fasse preuve de plus de combativité.
Il a déclaré aux journalistes : « À 100 %. Six minutes de jeu et une nouvelle erreur de notre part, ça nous a coupé l'herbe sous le pied. Je pense que le deuxième but, il l'a marqué depuis 25 mètres dans la lucarne. Quand on se retrouve menés de deux buts si tôt et de cinq buts au total, c'est une soirée vraiment, vraiment difficile. Nous voulions évidemment nous battre davantage que ce que nous avons fait. Il faut rendre hommage au PSG. Leur jeu de possession a été vraiment excellent dans ce match et, sur l’ensemble des deux manches, ils méritent de se qualifier. »
- AFP
« On ne peut pas perdre 8-2 » - Terry fustige Chelsea
Terry a également critiqué Chelsea, déclarant : « Malheureusement, c'est fini. Vous savez ce qui me dérange le plus ? C'est d'être menés 3-2 à l'extérieur face au PSG alors que nous avons vraiment bien joué tout au long du match, ou du moins pendant 70 minutes. Un score de 3-2, ça me va très bien, on rentrerait volontiers avec ça à Stamford Bridge. Je pense qu’on est capables de renverser la situation face à n’importe qui, mais on finit par encaisser des buts en fin de match, ce qui rend les choses vraiment difficiles.
Et puis hier soir [mardi], on a encaissé un but après six minutes, donc tout ce qui s’est passé hier soir, je ne peux même pas en parler. Je ne peux même pas entrer dans les détails. Je suis tellement frustré. Mais contre n’importe quelle équipe, on ne peut pas perdre 8-2 sur deux matchs. Je suis désolé, c’est impossible. Peu importe qui vous êtes, quelle équipe vous êtes, on ne peut pas perdre 8-2, c’est vraiment frustrant. »
Rosenior appelle Chelsea à faire preuve de résilience
Rosenior a également appelé son équipe à faire preuve de résilience après leur lourde défaite face au PSG, afin que ce résultat n'ait pas d'impact négatif sur le reste de la saison. Il a ajouté : « Oui, c'est indispensable. C'est mon travail. Je m'y prends comme nous le faisons toujours. Nous devons faire preuve de résilience. Nous devons nous assurer d’aborder le match à Everton avec une bonne organisation, de la fraîcheur et de l’intensité dans notre équipe, car nous voulons être présents dans cette compétition la saison prochaine. Et si nous jouons comme je sais que nous en sommes capables, nous pouvons y arriver sans commettre les erreurs individuelles que nous commettons actuellement. »
- AFP
Et maintenant ?
Chelsea a désormais perdu ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues, ce qui signifie que Rosenior doit remonter le moral de ses troupes avant leur retour en Premier League. Les Blues affronteront Everton au Hill Dickinson Stadium samedi et savent qu'ils ne peuvent se permettre de continuer à perdre des points s'ils veulent s'assurer une place en Ligue des champions pour la saison prochaine.
Publicité