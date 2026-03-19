« On ne peut pas perdre 8-2 ! » - John Terry fustige Chelsea après son élimination cuisante en Ligue des champions face au PSG

Chelsea s'est incliné 5-2 au Parc des Princes lors du match aller, avant de subir une défaite 3-0 à Stamford Bridge lors du match retour. Ce score cumulé de 8-2 constitue la plus lourde défaite jamais enregistrée par Chelsea en phase à élimination directe de la Ligue des champions et devrait donner lieu à une profonde remise en question dans l'ouest de Londres. L'entraîneur Liam Rosenior a admis après le match qu'il aurait souhaité que son équipe fasse preuve de plus de combativité.

Il a déclaré aux journalistes : « À 100 %. Six minutes de jeu et une nouvelle erreur de notre part, ça nous a coupé l'herbe sous le pied. Je pense que le deuxième but, il l'a marqué depuis 25 mètres dans la lucarne. Quand on se retrouve menés de deux buts si tôt et de cinq buts au total, c'est une soirée vraiment, vraiment difficile. Nous voulions évidemment nous battre davantage que ce que nous avons fait. Il faut rendre hommage au PSG. Leur jeu de possession a été vraiment excellent dans ce match et, sur l’ensemble des deux manches, ils méritent de se qualifier. »