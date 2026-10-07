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« On ne peut pas les leur enlever » : l'ancien capitaine de Manchester City Kyle Walker sort du silence sur les accusations financières en Premier League
Walker défend l’héritage de City
Walker est devenu l’une des premières grandes figures de l’ère de domination de Manchester City à prendre la parole après les récents revers judiciaires du club. Le défenseur vétéran, qui a connu huit années riches en trophées à l’Etihad Stadium entre 2017 et 2025, reste catégorique : l’histoire écrite sur le terrain ne peut pas être effacée par des procédures devant les tribunaux.
Les conclusions de la commission indépendante la semaine dernière ont provoqué une onde de choc dans le football anglais, concluant que Manchester City avait contourné de manière systématique les règles du fair-play financier sur une période de neuf ans. Walker laisse toutefois entendre que le lien noué pendant ces campagnes est permanent.
S’exprimant franchement sur la situation sur talkSPORT, l’ancien international anglais a reconnu que l’image renvoyée par cette affaire est loin d’être idéale pour le club dont il a un temps porté le brassard de capitaine. « Évidemment, ça n’a pas l’air terrible. Je sais que c’est au stade de l’appel, donc, pour moi, commencer à commenter l’action en justice et tout ce qui va avec, ça ne me rendra probablement service ni à moi ni à quiconque y est impliqué », a expliqué Walker.
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Le poids émotionnel d’un trophée
Au cours de sa brillante période à l’Etihad Stadium, Walker a remporté une impressionnante moisson de trophées, dont six titres de Premier League, deux FA Cups, quatre League Cups et deux Community Shields sur le plan national, ainsi qu’une Ligue des champions, une Super Coupe de l’UEFA et une Coupe du monde des clubs de la FIFA sur les scènes continentale et mondiale.
« Mais, sur le plan personnel, je peux dire que les gars, on a passé de très, très belles années à célébrer de nombreux trophées et tout ce qui va avec, et c’est quelque chose que, quoi qu’il arrive, ils ne pourront pas nous enlever parce qu’on a vécu ces soirées », a déclaré Walker. « Donc, quoi qu’il arrive, il arrivera, et maintenant tout dépend simplement de l’appel et de ce qui se passera ensuite. »
La position juridique défiance de Manchester City
Manchester City a déjà déposé un appel officiel contre la décision de la commission, qui a conclu que plus de 830 millions de livres sterling de financement du propriétaire avaient été systématiquement utilisés pour gonfler les revenus. Selon le panel indépendant, ces fonds ont permis au club de se conformer aux règlements financiers de la Premier League et de l’UEFA grâce à une série de montages artificiels sur une période de neuf ans.
« La position ferme du club est que, pour de multiples raisons, l’avis contient des erreurs manifestes substantielles de droit, de principe et de fait, et qu’il n’est pas fiable », peut-on lire dans un communiqué du club publié vendredi dernier. « Le club est innocent des accusations formulées par la Premier League et il existe un ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de toutes ses positions liées à cette affaire. »
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La reconnaissance envers les supporters
Désormais à Burnley, actuel dernier du classement de Championship, le latéral droit a également pris un moment pour évoquer l’impact du scandale sur les supporters de Manchester City, qui ont suivi l’équipe durant sa période la plus faste.
« C’est quelque chose dont nous ne voulons probablement pas parler parce que nous voulons qu’on se souvienne de nous comme de ceux qui leur ont offert des trophées, en les remportant de la bonne manière », a ajouté Walker lors de son entretien. « C’est très difficile parce que nous avons travaillé très dur pour eux, et pas seulement nous, je pense aussi aux supporters. Je pense aux supporters qui ont parcouru le pays de long en large, qui se sont déplacés à l’étranger jusqu’à Istanbul quand nous avons remporté le triplé, et eux aussi méritent cette soirée. »
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