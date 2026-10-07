« On ne peut pas les leur enlever » : l'ancien capitaine de Manchester City Kyle Walker sort du silence sur les accusations financières en Premier League

Walker est devenu l’une des premières grandes figures de l’ère de domination de Manchester City à prendre la parole après les récents revers judiciaires du club. Le défenseur vétéran, qui a connu huit années riches en trophées à l’Etihad Stadium entre 2017 et 2025, reste catégorique : l’histoire écrite sur le terrain ne peut pas être effacée par des procédures devant les tribunaux.

Les conclusions de la commission indépendante la semaine dernière ont provoqué une onde de choc dans le football anglais, concluant que Manchester City avait contourné de manière systématique les règles du fair-play financier sur une période de neuf ans. Walker laisse toutefois entendre que le lien noué pendant ces campagnes est permanent.

S’exprimant franchement sur la situation sur talkSPORT, l’ancien international anglais a reconnu que l’image renvoyée par cette affaire est loin d’être idéale pour le club dont il a un temps porté le brassard de capitaine. « Évidemment, ça n’a pas l’air terrible. Je sais que c’est au stade de l’appel, donc, pour moi, commencer à commenter l’action en justice et tout ce qui va avec, ça ne me rendra probablement service ni à moi ni à quiconque y est impliqué », a expliqué Walker.