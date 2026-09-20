Nicolo Campo
Traduit par
« On ne peut pas jouer une seule mi-temps ! » : Claude Makelele et Steve McManaman livrent un verdict sévère sur le Real Madrid
Les icônes galactiques font monter les enjeux du derby madrilène
Les légendes du Real Madrid Steve McManaman et Claude Makelele ont rejoint ESPN FC pour décortiquer les défis tactiques qui attendent le Real Madrid avant le derby de dimanche contre l'Atletico Madrid au Riyadh Air Metropolitano. Avec le leader du championnat, Barcelone, qui compte six points d'avance, les deux anciens joueurs ont affirmé qu'une défaite serait totalement inacceptable.
Les hommes de Diego Simeone ne comptent que deux points de retard sur le Real Madrid, ce qui rend la victoire capitale pour les deux clubs de la capitale.
Les deux anciens Galactiques ont insisté sur le fait que le maintien de la dynamique dans la course au titre passe par une prestation forte immédiate à l'extérieur.
- Bernd Müller
Makelele appelle à une attaque proactive plutôt qu’à la prudence défensive
S’exprimant sur ESPN FC au sujet des choix tactiques, Makelele a soutenu avec force que le Real Madrid devait abandonner sa timidité défensive et adopter une approche offensive proactive. Il a exhorté le staff à aligner des profils offensifs capables d’imposer leur domination dès le coup d’envoi.
Makelele a souligné que reculer dans un bloc passif face à une opposition de très haut niveau créait une vulnérabilité inutile.
« Le Real Madrid doit livrer une performance dominante pendant 90 minutes et jouer de manière plus offensive, plutôt que défensive, a déclaré Makelele. Il faut être courageux et aligner des joueurs offensifs. »
Les observateurs pointent du doigt une dangereuse irrégularité dans les performances
McManaman et Makelele ont exprimé leurs inquiétudes quant à la tendance du Real Madrid à livrer des performances irrégulières, d'une mi-temps à l'autre, cette saison. L'équipe a, à plusieurs reprises, eu du mal à conserver sa maîtrise tactique sur l'ensemble des 90 minutes, s'en remettant plutôt à des éclairs individuels tardifs.
Le jeune attaquant Carlos Espi a déjà inscrit deux buts victorieux dans le temps additionnel cette saison, dont un nouveau coup d'éclat en fin de match contre Elche lors de la dernière rencontre.
« Vous ne pouvez pas jouer seulement une mi-temps à ce niveau », a averti McManaman pendant la retransmission. « Compter sur des moments tardifs est dangereux face à une équipe comme l'Atletico. »
- Pressinphoto
L’ancien patron du milieu prédit un succès 3-2 du Real Madrid
Malgré les failles structurelles qu’il a mises en évidence, Makelele reste convaincu que la puissance de feu individuelle de tout premier plan du Real Madrid fera la différence dans un duel de haute intensité. La légende française a pronostiqué une victoire spectaculaire 3-2 du Real Madrid au Metropolitano.
Une victoire réduirait l’écart sur le FC Barcelone tout en apportant un élan précieux avant la reprise des compétitions nationales.
« Je pense que le Real Madrid gagnera ce match 3-2 », a conclu Makelele.
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