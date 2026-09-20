Les légendes du Real Madrid Steve McManaman et Claude Makelele ont rejoint ESPN FC pour décortiquer les défis tactiques qui attendent le Real Madrid avant le derby de dimanche contre l'Atletico Madrid au Riyadh Air Metropolitano. Avec le leader du championnat, Barcelone, qui compte six points d'avance, les deux anciens joueurs ont affirmé qu'une défaite serait totalement inacceptable.

Les hommes de Diego Simeone ne comptent que deux points de retard sur le Real Madrid, ce qui rend la victoire capitale pour les deux clubs de la capitale.

Les deux anciens Galactiques ont insisté sur le fait que le maintien de la dynamique dans la course au titre passe par une prestation forte immédiate à l'extérieur.



