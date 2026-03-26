Interrogé sur l'intérêt que lui portent les « Royaux », dont parlent les journaux, le joueur de 29 ans a déclaré lors d'une interview accordée à la radio espagnole Onda Cero : « On ne peut pas dire non aussi facilement aux meilleurs clubs du monde. »
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« On ne peut pas dire non aussi facilement aux meilleurs clubs du monde » : Rodri se met en avant au Real Madrid
Par le passé, Rodri a régulièrement été associé à un transfert au Real Madrid ; les Blancos auraient notamment manifesté un vif intérêt pour son recrutement après qu'il eut remporté le Ballon d'Or en 2024.
Rodri ne souhaitait toutefois pas que ses propos soient interprétés comme une indication claire d'un départ de Manchester City. Un maintien chez les Skyblues serait tout à fait envisageable, et les premières discussions concernant une éventuelle prolongation de contrat devraient avoir lieu dans un avenir proche. « Il me reste encore un an de contrat, le moment viendra où nous devrons nous asseoir et discuter. »
Le contrat de Rodri avec City expire en 2027. S'il ne le prolonge pas avant cette date, le grand club anglais se retrouverait cet été dans une position délicate, avec le joueur de 29 ans entrant dans la dernière année de son contrat. Et l'on voudrait certainement éviter un départ sans indemnité de transfert du champion d'Europe un an plus tard.
- (C)Getty Images
Le Real Madrid est à la recherche d'un nouveau milieu de terrain central
Pour le Real, le recrutement d'un nouveau milieu de terrain central figure toutefois parmi les priorités du mercato estival. Après le départ successif, ces deux dernières années, de Toni Kroos (qui mettra un terme à sa carrière en 2024) et de Luka Modric (qui a rejoint l'AC Milan en 2025), les deux joueurs qui avaient marqué ensemble le milieu de terrain du Real pendant une décennie, les Merengues ont renoncé à recruter des remplaçants à l'extérieur.
Ils ont préféré compenser ces départs avec les joueurs déjà disponibles : Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Dani Ceballos. Récemment, cependant, les dirigeants du Real ont de plus en plus mûri l'idée qu'il fallait tout de même recruter un nouveau grand nom pour le milieu de terrain.
Vitinha, du Paris Saint-Germain, et Enzo Fernandez, du FC Chelsea, figuraient parfois parmi les joueurs convoités. Cependant, en raison de leurs contrats à long terme à Paris (Vitinha, 2029) et à Londres (Fernandez, 2032), il semble peu probable qu'ils puissent être recrutés à court terme. Et si c'était le cas, ce serait probablement pour un montant nettement supérieur à celui de Rodri, par exemple. En ce qui concerne Vitinha au moins, il existerait un « accord à l'amiable » avec le PSG stipulant qu'il pourrait quitter le club à partir d'une offre de 100 millions d'euros.
Rodri est originaire de Madrid et a joué dans les équipes de jeunes de l'Atlético, le rival local du Real. Il a ensuite fait ses débuts professionnels au FC Villarreal, avant de revenir à l'Atlético en 2018 et de rejoindre Manchester un an plus tard pour un transfert de 70 millions d'euros.
Statistiques de Rodri cette saison
Interventions
28
Buts
2
Passes décisives
0
Cartons jaunes
4
Cartons jaunes-rouges
1