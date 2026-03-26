« On ne peut pas dire non aussi facilement aux meilleurs clubs du monde » : Rodri se met en avant au Real Madrid

Par le passé, Rodri a régulièrement été associé à un transfert au Real Madrid ; les Blancos auraient notamment manifesté un vif intérêt pour son recrutement après qu'il eut remporté le Ballon d'Or en 2024.

Rodri ne souhaitait toutefois pas que ses propos soient interprétés comme une indication claire d'un départ de Manchester City. Un maintien chez les Skyblues serait tout à fait envisageable, et les premières discussions concernant une éventuelle prolongation de contrat devraient avoir lieu dans un avenir proche. « Il me reste encore un an de contrat, le moment viendra où nous devrons nous asseoir et discuter. »

Le contrat de Rodri avec City expire en 2027. S'il ne le prolonge pas avant cette date, le grand club anglais se retrouverait cet été dans une position délicate, avec le joueur de 29 ans entrant dans la dernière année de son contrat. Et l'on voudrait certainement éviter un départ sans indemnité de transfert du champion d'Europe un an plus tard.