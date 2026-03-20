Le directeur sportif Christoph Freund a pris la défense du FC Bayern Munich face aux critiques concernant les reproches adressés à l'arbitre après le match nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen lors de la dernière journée.
Traduit par
« On ne nous fera pas taire ! » : Christoph Freund défend les vives critiques du FC Bayern à l'encontre de l'arbitre
« À Leverkusen, il y a eu beaucoup d'émotions et de nombreuses décisions contestables. Nous étions en colère et nous l'avons fait savoir. C'est notre droit, d'autres équipes le font aussi. Le FC Bayern continuera à défendre son point de vue. En tant que FC Bayern, nous dirons toujours ce que nous pensons et ne nous laisserons pas museler », a déclaré l’Autrichien lors de la conférence de presse précédant le match de samedi en Bundesliga contre l’Union Berlin (15h30).
Le match contre Leverkusen s’est déroulé tout sauf sans heurts ; deux incidents en particulier ont suscité le mécontentement des Bavarois : le carton jaune-rouge infligé à Luis Diaz après une prétendue simulation dans la surface de réparation, ainsi que l’annulation d’un but de Harry Kane pour une faute de main.
Le président d'honneur Uli Hoeneß a réagi avec colère aux décisions des arbitres et a parlé de « la pire performance d'une équipe d'arbitres que j'ai jamais vue lors d'un match de Bundesliga ».
Horst Heldt prend la défense des arbitres : « Ils n'ont pas la vie facile »
À la veille du match de samedi, le directeur général de l'Union Berlin, Horst Heldt, a pris la défense des arbitres et a lancé un avertissement : « Ils n'ont pas la vie facile. Car, bien sûr, chaque situation est scrutée et suivie de très près. Et ce n'est pas normal. » Freund a réagi sereinement à ces craintes et a clairement indiqué que le FC Bayern ne partageait pas ces inquiétudes.
Pour le club le plus titré d'Allemagne, l'affaire est « close », a déclaré Freund. « Les arbitres sont un élément important du football. Il est également important qu'ils soient protégés et qu'ils puissent faire leur travail. Tout le monde le sait : les clubs, les joueurs, les dirigeants et les entraîneurs. Il y aura toujours des matchs où il y aura des situations controversées et où certains jours seront meilleurs que d'autres. »
Le FC Bayern se dirige à grands pas vers le titre de champion et, à huit journées de la fin, compte neuf points d'avance sur le deuxième du classement, le Borussia Dortmund.
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB
Date
Heure
Rencontre
Samedi 21 mars
15h30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Samedi 4 avril
15h30
SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)
Mardi 7 avril
21 h
Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)
Samedi 11 avril
18 h 30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mercredi 15 avril
21 h
FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)