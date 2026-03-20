« On ne nous fera pas taire ! » : Christoph Freund défend les vives critiques du FC Bayern à l'encontre de l'arbitre

« À Leverkusen, il y a eu beaucoup d'émotions et de nombreuses décisions contestables. Nous étions en colère et nous l'avons fait savoir. C'est notre droit, d'autres équipes le font aussi. Le FC Bayern continuera à défendre son point de vue. En tant que FC Bayern, nous dirons toujours ce que nous pensons et ne nous laisserons pas museler », a déclaré l’Autrichien lors de la conférence de presse précédant le match de samedi en Bundesliga contre l’Union Berlin (15h30).

Le match contre Leverkusen s’est déroulé tout sauf sans heurts ; deux incidents en particulier ont suscité le mécontentement des Bavarois : le carton jaune-rouge infligé à Luis Diaz après une prétendue simulation dans la surface de réparation, ainsi que l’annulation d’un but de Harry Kane pour une faute de main.

Le président d'honneur Uli Hoeneß a réagi avec colère aux décisions des arbitres et a parlé de « la pire performance d'une équipe d'arbitres que j'ai jamais vue lors d'un match de Bundesliga ».