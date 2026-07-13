Selon lui, on a laissé passer beaucoup trop de choses de la part du champion du monde en titre depuis le début du tournoi. C'est surtout la prestation de l'Albiceleste face à la Suisse, pays natal de Meier, en quarts de finale, qui continuait d'irriter l'arbitre, même plusieurs jours après. « Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient », a déclaré Meier sur ran à propos des Argentins.
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« On ne fait rien, et c'est difficile à supporter » : une légende de l'arbitrage est furieuse face au traitement de faveur dont l'Argentine aurait bénéficié lors de la Coupe du monde
« C'est incroyable. L'Argentine dispute là son énième match. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux : ils se laissent tomber et commettent des fautes. Mais rien n'est fait et c'est dur à accepter », a-t-il ajouté. Il a rejeté le reproche selon lequel il ne s'énerverait que parce que la Suisse aurait été la victime d'un prétendu traitement de faveur en faveur de l'Argentine : « Pour moi, c'est toujours une question de justice. Je sais faire la distinction. C’est une question de principe. D’ailleurs, plusieurs anciens arbitres partagent mon analyse », a-t-il affirmé.
Urs Meier à propos de l’Argentine : « On pouvait commettre des fautes sans être sanctionnés. »
La Suisse avait égalisé 1-1 face à l'Argentine en quarts de finale, lorsque l'attaquant Breel Embolo a reçu un carton jaune-rouge pour une simulation repérée par le VAR. En prolongation, Julián Álvarez et Lautaro Martínez ont assuré la victoire 3-1 du tenant du titre grâce à leurs buts, permettant ainsi à ce dernier de se qualifier.
« Si l’on examine le cas d’Embolo, il s’agit d’une simulation incontestable. Mais la question se pose de savoir pourquoi il a agi ainsi. Il a été retenu et bousculé tout au long du match. À chaque fois, il recevait un coup de coude », a déclaré Meier. « Les Argentins ont pu commettre des fautes du début à la fin sans être sanctionnés », a-t-il ajouté.
Les demi-finales de la Coupe du monde :
14 juillet, 21 h France - Espagne 15 juillet, 21 h Angleterre - Argentine
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