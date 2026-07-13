« On ne fait rien, et c'est difficile à supporter » : une légende de l'arbitrage est furieuse face au traitement de faveur dont l'Argentine aurait bénéficié lors de la Coupe du monde

La Suisse avait égalisé 1-1 face à l'Argentine en quarts de finale, lorsque l'attaquant Breel Embolo a reçu un carton jaune-rouge pour une simulation repérée par le VAR. En prolongation, Julián Álvarez et Lautaro Martínez ont assuré la victoire 3-1 du tenant du titre grâce à leurs buts, permettant ainsi à ce dernier de se qualifier.

« Si l’on examine le cas d’Embolo, il s’agit d’une simulation incontestable. Mais la question se pose de savoir pourquoi il a agi ainsi. Il a été retenu et bousculé tout au long du match. À chaque fois, il recevait un coup de coude », a déclaré Meier. « Les Argentins ont pu commettre des fautes du début à la fin sans être sanctionnés », a-t-il ajouté.