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Daniel Buse

Traduit par

« On ne fait rien, et c'est difficile à supporter » : une légende de l'arbitrage est furieuse face au traitement de faveur dont l'Argentine aurait bénéficié lors de la Coupe du monde

Coupe du monde
Argentine
Argentine vs Suisse

L'ancien arbitre de renommée mondiale Urs Meier a exprimé de sérieux doutes sur le traitement réservé à l'Argentine lors de la Coupe du monde.

Selon lui, on a laissé passer beaucoup trop de choses de la part du champion du monde en titre depuis le début du tournoi. C'est surtout la prestation de l'Albiceleste face à la Suisse, pays natal de Meier, en quarts de finale, qui continuait d'irriter l'arbitre, même plusieurs jours après. « Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient », a déclaré Meier sur ran à propos des Argentins. 

  • « C'est incroyable. L'Argentine dispute là son énième match. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux : ils se laissent tomber et commettent des fautes. Mais rien n'est fait et c'est dur à accepter », a-t-il ajouté. Il a rejeté le reproche selon lequel il ne s'énerverait que parce que la Suisse aurait été la victime d'un prétendu traitement de faveur en faveur de l'Argentine : « Pour moi, c'est toujours une question de justice. Je sais faire la distinction. C’est une question de principe. D’ailleurs, plusieurs anciens arbitres partagent mon analyse », a-t-il affirmé. 

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  • Urs Meier à propos de l’Argentine : « On pouvait commettre des fautes sans être sanctionnés. »

    La Suisse avait égalisé 1-1 face à l'Argentine en quarts de finale, lorsque l'attaquant Breel Embolo a reçu un carton jaune-rouge pour une simulation repérée par le VAR. En prolongation, Julián Álvarez et Lautaro Martínez ont assuré la victoire 3-1 du tenant du titre grâce à leurs buts, permettant ainsi à ce dernier de se qualifier. 

    « Si l’on examine le cas d’Embolo, il s’agit d’une simulation incontestable. Mais la question se pose de savoir pourquoi il a agi ainsi. Il a été retenu et bousculé tout au long du match. À chaque fois, il recevait un coup de coude », a déclaré Meier. « Les Argentins ont pu commettre des fautes du début à la fin sans être sanctionnés », a-t-il ajouté. 

  • Les demi-finales de la Coupe du monde :

    14 juillet, 21 hFrance - Espagne
    15 juillet, 21 hAngleterre - Argentine

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