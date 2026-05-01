« Dans le football comme dans la vie, les opinions ne manquent pas. Je ne pense pas qu’il faille respecter toutes les opinions. On n’est pas obligé de porter respect aux avis bidon », a déclaré Enrique lors d’une conférence de presse vendredi. « Il y a des gens qui aiment le football tel qu’il était joué autrefois. C’est la majorité, et j’en fais partie. Mais certaines personnes n’aiment pas ça. »
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« On n'est pas obligé de respecter les avis de merde » : l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, riposte aux critiques concernant le match contre le FC Bayern
Si la plupart des supporters, experts et médias internationaux ont savouré cette demi-finale record en buts de l’histoire de la Ligue des champions, quelques anciens joueurs de renom comme Clarence Seedorf et Wayne Rooney ont exprimé des réserves sur cette avalanche de réalisations.
L’entraîneur Luis Enrique a aussitôt rétorqué : « Ce fut un match très spectaculaire, car les attaquants des deux équipes ont souvent pris le dessus sur les défenseurs. Mais ce n’est pas parce que ces derniers ont mal joué en défense. C’est précisément ce qui rend ce match si formidable. Le niveau était incroyable, surtout chez les attaquants. »
Vincent Kompany : « Le PSG ne changerait jamais son style »
Dès le coup de sifflet final, Enrique a qualifié la rencontre de « meilleur match que j’ai vu en tant qu’entraîneur ». Cette déclaration a toutefois surpris Lothar Matthäus, qui a commenté dans le magazine Kicker : « Je pense que c’est le supporter qui a parlé en lui ; en tant qu’entraîneur, il ne peut pas être satisfait de sa défense. »
Aucun changement de système n’est attendu pour le match retour mercredi à l’Allianz Arena. « L’essentiel, c’est d’avoir la conviction qu’on peut gagner ainsi », a déclaré vendredi l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany. « Nous ne voulons pas perdre, et c’est précisément ce qui nous rend forts. Le PSG ne changerait jamais non plus son style, celui qui lui a permis de remporter la Ligue des champions. »
Le PSG a conquis la Ligue des champions l’an dernier en dominant l’Inter Milan 5-0 en finale, tandis que le FC Bayern demeure actuellement l’équipe la plus prolifique du continent.