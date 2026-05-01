« On n'est pas obligé de respecter les avis de merde » : l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, riposte aux critiques concernant le match contre le FC Bayern

Dès le coup de sifflet final, Enrique a qualifié la rencontre de « meilleur match que j’ai vu en tant qu’entraîneur ». Cette déclaration a toutefois surpris Lothar Matthäus, qui a commenté dans le magazine Kicker : « Je pense que c’est le supporter qui a parlé en lui ; en tant qu’entraîneur, il ne peut pas être satisfait de sa défense. »

Aucun changement de système n’est attendu pour le match retour mercredi à l’Allianz Arena. « L’essentiel, c’est d’avoir la conviction qu’on peut gagner ainsi », a déclaré vendredi l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany. « Nous ne voulons pas perdre, et c’est précisément ce qui nous rend forts. Le PSG ne changerait jamais non plus son style, celui qui lui a permis de remporter la Ligue des champions. »

Le PSG a conquis la Ligue des champions l’an dernier en dominant l’Inter Milan 5-0 en finale, tandis que le FC Bayern demeure actuellement l’équipe la plus prolifique du continent.