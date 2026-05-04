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« On n'est pas des gamins » : Virgil van Dijk réagit aux accusations selon lesquelles les joueurs de Liverpool auraient « pris des vacances » après la défaite face à Manchester United
Van Dijk défend le professionnalisme de l'équipe
Une défaite à Old Trafford attire toujours les projecteurs, et les dernières rumeurs autour de Liverpool concernent un calendrier présumé allégé pour l’équipe première. D’après certaines sources, Slot aurait accordé un temps de repos à ses joueurs après la victoire contre Crystal Palace, ce qui a poussé certains observateurs à s’interroger sur l’intensité de la préparation du match contre Manchester United.
Van Dijk a aussitôt réfuté l’idée d’un manque de concentration, rappelant que le temps de repos est essentiel dans le football moderne. « Ce n’est pas vraiment des vacances, plutôt un city-trip », a expliqué le Néerlandais à la BBC Sport. « Quand on a un jour de congé – et ils sont rares –, les joueurs décident ce qu’ils veulent faire avec leur famille. Nous ne sommes pas des enfants, mais des adultes responsables. Personnellement, j’aimerais même avoir deux jours de repos supplémentaires, car cela fonctionne dans les deux sens. On voit bien que Pep Guardiola a accordé trois jours de congé consécutifs à City ces dernières semaines, et cela ne les empêche pas de briller. Il s’agit de trouver le bon équilibre. Je comprends que les gens pensent qu’on ne s’entraîne pas, et qu’en l’absence de résultats, ils cherchent une explication. Mais ce n’est pas aussi simple. »
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Une défense de titre « inacceptable »
La défaite concédée face à l’équipe de Michael Carrick représente la 11^e défaite en championnat des champions en titre, un total que Virgil van Dijk ne peut ignorer. Liverpool pointe désormais à 18 points du leader Arsenal, une chute vertigineuse après sa récente hégémonie nationale.
« Je ne suis pas là pour trouver des excuses », a ajouté Van Dijk. « Ça a été une saison très décevante, une saison inacceptable, et c'est dur. Nous ne devons en aucun cas nous apitoyer sur notre sort. Il faut travailler pour redresser la barre et veiller à ce que cela ne se reproduise pas la saison prochaine. Ce n’est pas le Liverpool que l’on connaît. Il est inacceptable que le champion en titre perde aussi souvent en Premier League, et nous ne devons pas l’accepter. »
Le travail à accomplir en coulisses
Le défenseur central de 34 ans, toujours aussi influent à Anfield, insiste : des changements majeurs sont indispensables si le club veut retrouver son niveau d’antan. Avec Slot aux commandes, la transition est loin d’être fluide, ce qui pousse le capitaine à réclamer une profonde remise en question de l’ensemble du groupe pro.
« Il y aura beaucoup de travail à accomplir d’ici la saison prochaine. Je m’y attellerai à mon retour de la Coupe du monde, mais il y a beaucoup à faire en coulisses », a admis Van Dijk. « Je tiens énormément à ce club. Je sais que la saison a été difficile, mais je serai toujours là, dans les bons comme dans les moins bons moments. Je veux régler ce problème, vivre ce que j’ai vécu depuis mon arrivée, réussir et voir l’équipe jouer avec constance, gagner et se battre. »
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La course à la quatrième place
Même si le titre est hors de portée depuis longtemps, la priorité immédiate de Liverpool reste de s'assurer une place en Ligue des champions. Les conséquences financières et sportives d'une absence de la plus prestigieuse des compétitions européennes sont considérables, et les Reds auront probablement besoin de quatre points lors de leurs trois derniers matchs pour garantir leur qualification.
« Il nous reste trois matchs et nous devons en prendre conscience, en tant que groupe et en tant que joueurs, pour nous assurer une place en Ligue des champions, compte tenu de l’impact que cela a sur les finances du club », a déclaré Van Dijk. « Mais aussi parce que nous voulons affronter les meilleures équipes d’Europe. Ce n’est pas facile. Nous devons maintenir notre niveau de performance. La constance est la chose la plus difficile dans n’importe quel métier, mais c’est aussi le meilleur moyen de réussir et d’obtenir des résultats. Il nous reste trois matchs, puis la Coupe du monde. Nous devons prendre conscience que la saison prochaine, cette saison ne peut pas se répéter. C’est inacceptable. »