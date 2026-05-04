Une défaite à Old Trafford attire toujours les projecteurs, et les dernières rumeurs autour de Liverpool concernent un calendrier présumé allégé pour l’équipe première. D’après certaines sources, Slot aurait accordé un temps de repos à ses joueurs après la victoire contre Crystal Palace, ce qui a poussé certains observateurs à s’interroger sur l’intensité de la préparation du match contre Manchester United.

Van Dijk a aussitôt réfuté l’idée d’un manque de concentration, rappelant que le temps de repos est essentiel dans le football moderne. « Ce n’est pas vraiment des vacances, plutôt un city-trip », a expliqué le Néerlandais à la BBC Sport. « Quand on a un jour de congé – et ils sont rares –, les joueurs décident ce qu’ils veulent faire avec leur famille. Nous ne sommes pas des enfants, mais des adultes responsables. Personnellement, j’aimerais même avoir deux jours de repos supplémentaires, car cela fonctionne dans les deux sens. On voit bien que Pep Guardiola a accordé trois jours de congé consécutifs à City ces dernières semaines, et cela ne les empêche pas de briller. Il s’agit de trouver le bon équilibre. Je comprends que les gens pensent qu’on ne s’entraîne pas, et qu’en l’absence de résultats, ils cherchent une explication. Mais ce n’est pas aussi simple. »