« On n’est jamais Messi chez soi » : Rayan Cherki a les moyens de justifier les comparaisons avec Zinedine Zidane et de continuer à progresser, même sans Pep Guardiola à Manchester City

Après s’être distingué sous les couleurs de Lyon, le jeune homme de 22 ans a surpris nombre d’observateurs en s’engageant avec Manchester City lors du mercato estival 2024, contre un chèque de 34 millions de livres (environ 46 millions de dollars). Un profil loin de correspondre aux standards fixés par le mentor catalan Guardiola.

D’un style proche des superstars brésiliennes Ronaldinho et Neymar, il privilégie le spectacle et le plaisir de jouer. Or, ces profils ont besoin de liberté pour s’exprimer, ce qui contraste avec la rigueur tactique imposée par le technicien catalane.

Guardiola a toutefois légèrement assoupli sa position. Après des débuts relativement timides en Angleterre, Cherki s’est épanoui dans un rôle qui en a fait un héros culte. Ses passes décisives en rabona et ses jongles en plein match l’ont rapidement rendu cher aux supporters de City, tandis que les succès en Carabao Cup et en FA Cup ont été savourés au fil des saisons.