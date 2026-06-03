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« On n’est jamais Messi chez soi » : Rayan Cherki a les moyens de justifier les comparaisons avec Zinedine Zidane et de continuer à progresser, même sans Pep Guardiola à Manchester City
Cherki, dont le style évoque celui de Ronaldinho, ne correspond pas au profil de joueur que Guardiola recrute habituellement.
Après s’être distingué sous les couleurs de Lyon, le jeune homme de 22 ans a surpris nombre d’observateurs en s’engageant avec Manchester City lors du mercato estival 2024, contre un chèque de 34 millions de livres (environ 46 millions de dollars). Un profil loin de correspondre aux standards fixés par le mentor catalan Guardiola.
D’un style proche des superstars brésiliennes Ronaldinho et Neymar, il privilégie le spectacle et le plaisir de jouer. Or, ces profils ont besoin de liberté pour s’exprimer, ce qui contraste avec la rigueur tactique imposée par le technicien catalane.
Guardiola a toutefois légèrement assoupli sa position. Après des débuts relativement timides en Angleterre, Cherki s’est épanoui dans un rôle qui en a fait un héros culte. Ses passes décisives en rabona et ses jongles en plein match l’ont rapidement rendu cher aux supporters de City, tandis que les succès en Carabao Cup et en FA Cup ont été savourés au fil des saisons.
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Cherki saura-t-il justifier les comparaisons avec Zinédine Zidane, champion du monde ?
Récemment convoqué en équipe de France pour la Coupe du monde 2026, Cherki est déjà comparé à la légende Zinédine Zidane. Interrogé sur la pertinence de cet engouement, son compatriote Saha – s'exprimant en exclusivité pour GOAL via Zero1Gaming – a répondu avec assurance : « Oh oui. J’ai observé la même situation à Lyon ; à mon avis, la presse française est extrêmement dure et exigeante. On n’est jamais le Messi chez soi, comme on dit.
Je ne suis donc pas surpris de le voir éclore à Manchester City, un club en pleine transition. Beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés et l’adaptation n’était pas facile. Mais, après dix matchs, on voit que le talent est là : il est courageux et possède un talent vraiment exceptionnel.
S’il poursuit sa progression physique à l’anglaise, à l’image de Zidane à la Juve – au terme de sa première ou deuxième saison, il était devenu un autre joueur. Cherki suivra la même trajectoire.
« Rayan va sans doute prendre un ou deux kilos – on le voit d’ailleurs s’adonner à la boxe. Il va développer une grande force mentale. Sur le plan technique, il ne cesse de progresser, et je suis convaincu que la saison prochaine sera passionnante à suivre. »
Cherki va-t-il tirer profit du départ de Guardiola de Manchester City ?
Interrogé sur la nécessité pour Cherki d’avoir un mentor comme Guardiola pour le canaliser, ou s’il pourrait au contraire s’épanouir libéré de toute contrainte, Saha a répondu avec conviction : « Il est positif qu’il ait passé une saison avec Pep ; c’est un talent brut qui fait preuve d’un immense courage pour s’exprimer à chaque occasion, et j’admire cela. Préservons ces joueurs. Je tiens à ce qu’ils demeurent dans le jeu, pour mes enfants, pour tous les amoureux du football.
« Mais attention à ne pas trop encadrer Guardiola : j’admire l’entraîneur et son apport, toutefois il peut parfois brider ces profils, et je suis convaincu que Pep lui-même ne le souhaite pas. Face à un tel talent, il faut avant tout protéger le joueur.
Imaginez avoir un Cristiano Ronaldo de 17, 18 ou 19 ans et lui répéter : “Non, tu ne dois pas dribbler ainsi, ne vas pas là-bas, ne fais pas ça.” Cela tue leur créativité. Ils apprendront.
Si l’on veut qu’ils deviennent des candidats crédibles au Ballon d’Or, il faut qu’ils puissent continuer à progresser et à apprendre. Des joueurs comme Cherki sont déjà des machines prêtes à travailler, mais il ne faut pas brider leur instinct. Il faut préserver l’enfant qui est en eux.
C’est essentiel : c’est pour cela que nous rêvons et que nous achetons des billets pour voir les matchs. Alors, s’il vous plaît, laissez Rayan Cherki démontrer qu’il possède les qualités pour devenir le prochain Ballon d’Or, que ce soit avec Pep Guardiola, José Mourinho ou n’importe quel autre entraîneur. »
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Cherki espère se hisser parmi les prétendants crédibles au Ballon d’Or.
Si Cherki n’est pas encore un prétendant crédible au Ballon d’Or, l’histoire démontre que les joueurs capables de faire se lever les foules retiennent souvent l’attention lors des votes.
S’il poursuit sa progression fulgurante en Premier League, il intégrera bientôt le cercle très fermé de l’élite mondiale. Reste à savoir s’il gravira un jour les cimes atteints par Zinédine Zidane, champion du monde 1998, mais il est déjà en route pour devenir le nouveau magicien français que toute une génération adore.