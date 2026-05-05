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« On n'arrivait pas à les approcher » : David Moyes affirme que Manchester City est « la meilleure équipe de Premier League », même si Everton a rendu un immense service à Arsenal dans la course au titre
Everton tient City en échec dans un match nul chaotique
Everton a concédé un match nul spectaculaire (3-3) face à Manchester City au Hill Dickinson Stadium, un résultat qui a considérablement bouleversé la course au titre de Premier League. L'équipe de Guardiola n'a pas réussi à s'imposer malgré une avance précoce, laissant ainsi filer des points cruciaux dans les dernières semaines de la saison.
Ce partage permet à Arsenal de conserver fermement la tête du classement. Si l’équipe de Mikel Arteta remporte ses trois dernières rencontres face à West Ham, Burnley et Crystal Palace, les Gunners décrocheront le trophée de la Premier League pour la première fois depuis 22 ans.
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Moyes salue le niveau de jeu de City
Malgré ce résultat positif pour Everton, l’entraîneur David Moyes a reconnu que son équipe avait souvent peiné pour contenir la qualité du jeu des visiteurs. Après la rencontre, le technicien écossais s’est dit très admiratif de la formation de Pep Guardiola et a insisté sur le fait que, classement ou non, Manchester City demeurait, à ses yeux, la meilleure équipe du championnat.
« Je suis déçu car nous [Everton] étions tout près de prendre les trois points face à la meilleure équipe du moment en Premier League », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Je ne sais pas si Manchester City prouvera qu’il est le meilleur en remportant le titre, mais il est clair qu’il joue mieux que n’importe quelle autre équipe de Premier League. »
Interrogé sur ses relations avec Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, il a reconnu avoir eu peu d’échanges avec son homologue, malgré l’impact de ce match nul sur les ambitions de titre des Gunners : « Je parle de temps en temps à Mikel, mais il doit rester concentré sur ses propres affaires. »
Les Toffees laissent filer une belle occasion
Le match s'est joué en deux actes bien distincts : City a dominé la première période, avant qu'une séquence chaotique de treize minutes ne permette à Everton d'inscrire trois buts. La ténacité de City a toutefois fini par payer, grâce à des frappes décisives d'Erling Haaland et de Jeremy Doku, offrant aux deux équipes de partager les points. Moyes a reconnu la difficulté de suivre le rythme imposé par City, soulignant que son équipe avait peiné en première mi-temps.
« À la mi-temps, on aurait signé pour ce score tant on avait été dominés », a-t-il reconnu auprès d’ESPN. « Je voulais qu’on les presse plus haut, qu’on réduise les distances avec Manchester City. On n’y est pas parvenus. Ils ont très bien joué. De notre côté, on était loin de notre niveau habituel.
C’était probablement notre pire performance de la saison contre une équipe du haut de tableau. Les joueurs ont ensuite fourni un gros effort pour nous ramener dans le match, et, quand nous avons mené 3-1, nous aurions dû faire le nécessaire pour tenir bon, mais nous n’y sommes pas parvenus. Prendre un point face à City n’est pas un mauvais résultat, mais, quand on mène 3-1, on pense logiquement pouvoir l’emporter. »
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Une dernière ligne droite décisive nous attend
Manchester City doit désormais enchaîner les victoires et espérer un faux pas d’Arsenal dans la dernière ligne droite du championnat. Ce partage laisse les Cityzens à cinq points des leaders, mais avec une rencontre en moins. De leur côté, les Gunners visent un sans-faute lors de leurs trois dernières sorties, à commencer par un périlleux déplacement chez West Ham. Avant cela, la troupe d’Arteta défiera l’Atlético de Madrid en demi-finale retour de Ligue des champions, l’aller s’étant conclu sur un 1-1.