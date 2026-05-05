Malgré ce résultat positif pour Everton, l’entraîneur David Moyes a reconnu que son équipe avait souvent peiné pour contenir la qualité du jeu des visiteurs. Après la rencontre, le technicien écossais s’est dit très admiratif de la formation de Pep Guardiola et a insisté sur le fait que, classement ou non, Manchester City demeurait, à ses yeux, la meilleure équipe du championnat.

« Je suis déçu car nous [Everton] étions tout près de prendre les trois points face à la meilleure équipe du moment en Premier League », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Je ne sais pas si Manchester City prouvera qu’il est le meilleur en remportant le titre, mais il est clair qu’il joue mieux que n’importe quelle autre équipe de Premier League. »

Interrogé sur ses relations avec Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, il a reconnu avoir eu peu d’échanges avec son homologue, malgré l’impact de ce match nul sur les ambitions de titre des Gunners : « Je parle de temps en temps à Mikel, mais il doit rester concentré sur ses propres affaires. »