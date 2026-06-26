« On n'a pas joué comme il fallait ! » - Jürgen Klopp remet en question la tactique de l'Allemagne et lance un avertissement en vue de la Coupe du monde après la défaite surprise face à l'Équateur

La prestation n’a pas impressionné l’analyste Jürgen Klopp lors de son débriefing d’après-match sur MagentaTV. Il a été catégorique : « Nous avons choisi les mauvaises méthodes sur ce terrain ; nous avons pratiqué un football inadapté face à un adversaire agressif. À partir de la 12e minute, notre jeu a manqué de profondeur, et nous avons défendu en bloc bas, comme si nous voulions simplement tester cette stratégie.

« Beaucoup d’éléments n’ont pas fonctionné aujourd’hui ; on ne donnait pas l’impression de pouvoir passer les prochains tours sans encombre. Nous devons allier notre qualité de jeu à une mentalité exceptionnelle. »

Interrogé sur cette absence de mentalité, il a coupé court à toute équivoque : « Bien sûr qu’elle faisait défaut. »