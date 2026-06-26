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« On n'a pas joué comme il fallait ! » - Jürgen Klopp remet en question la tactique de l'Allemagne et lance un avertissement en vue de la Coupe du monde après la défaite surprise face à l'Équateur
L'Équateur crée la surprise face à des favoris en manque de brio
Bien qu’elle ait terminé en tête du groupe E, l’équipe de Julian Nagelsmann a connu un brutal retour sur terre dans le New Jersey. Leroy Sané a rapidement ouvert le score pour les Allemands, bien servi par Florian Wirtz, mais une sélection équatorienne déterminée a aussitôt répliqué par Nilson Angulo. En fin de match, Gonzalo Plata a convertい un corner en profitant de la passivité allemande en seconde période, offrant aux Sud-Américains une victoire spectaculaire et infligeant aux Européens un revers frustrant.
- AFP
Klopp critique les choix tactiques
La prestation n’a pas impressionné l’analyste Jürgen Klopp lors de son débriefing d’après-match sur MagentaTV. Il a été catégorique : « Nous avons choisi les mauvaises méthodes sur ce terrain ; nous avons pratiqué un football inadapté face à un adversaire agressif. À partir de la 12e minute, notre jeu a manqué de profondeur, et nous avons défendu en bloc bas, comme si nous voulions simplement tester cette stratégie.
« Beaucoup d’éléments n’ont pas fonctionné aujourd’hui ; on ne donnait pas l’impression de pouvoir passer les prochains tours sans encombre. Nous devons allier notre qualité de jeu à une mentalité exceptionnelle. »
Interrogé sur cette absence de mentalité, il a coupé court à toute équivoque : « Bien sûr qu’elle faisait défaut. »
Undav fait écho aux inquiétudes concernant l'état d'esprit
Les critiques concernant un manque flagrant de combativité ont été ouvertement relayées sur le terrain par l’équipe allemande. L’attaquant Deniz Undav a admis que les outsiders sud-américains avaient fait preuve d’une bien plus grande envie de remporter ce match décisif.
Undav a déclaré : « J'ai eu l'impression qu'ils en voulaient plus que nous ; ils avaient plus de mordant. Tout était en jeu pour eux. Nous devons tirer les leçons de cette expérience et prendre conscience que nous devons nous donner à fond, nous aussi, dans ce genre de matchs. Nous voulions gagner. Mais sur le terrain, on voyait bien qu'ils en voulaient plus que nous. »
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Le test de la phase à élimination directe approche à grands pas
L'Allemagne doit rapidement réajuster son dispositif tactique avant de se rendre à Boston pour son match des 32e de finale lundi prochain. Les hommes de Nagelsmann ont montré des faiblesses défensives flagrantes et un manque de profondeur offensive dont les adversaires d'élite en phase à élimination directe ne manqueront pas de tirer parti. À moins que l'équipe ne retrouve immédiatement sa discipline organisationnelle et son avantage psychologique, les espoirs de l'Allemagne de remporter le trophée seront menacés de manière incroyablement prématurée sur le sol américain.