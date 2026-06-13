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« On m'a tout pris » : l'ancien international anglais Jermaine Jenas livre un témoignage poignant sur le prix de son licenciement de la BBC, consécutif à l'envoi de messages inappropriés
La chaîne de télévision a décidé de mettre un terme au contrat du consultant.
La BBC a résilié le contrat de Jenas à la suite d’une enquête interne menée après des plaintes concernant son comportement au travail. L’enquête a révélé que l’ancien commentateur avait envoyé des messages électroniques et des SMS inappropriés et non sollicités à des collègues féminines de l’émission « The One Show ». En conséquence, le quadragénaire a été écarté de ses fonctions de premier plan dans les émissions « Match of the Day » et « BBC Radio 5 Live », mettant ainsi un terme définitif à sa carrière dans les grands médias.
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Jenas analyse sans détour cette défaite cuisante.
Invité sur le plateau de l’émission britannique « Good Morning Britain » diffusée sur ITV, Jenas a décrit sans détour les répercussions dévastatrices du scandale sur sa carrière et sa vie de famille, tout en admettant avoir abusé de son autorité.
Il a déclaré : « J’ai tout perdu, au fond : mon emploi, ma famille, tout m’a été enlevé. Je ne suis pas là pour déterminer la sanction, mais c’est la conséquence de mes actes. Mais, au-delà de mes propres sentiments, je pensais à mes enfants, je pensais à Ellie et à ce qu’ils ont enduré. C’était difficile pour moi, c’était difficile pour eux, et cela reste difficile, aussi j’ai concentré toute mon énergie à les protéger. »
Interrogé sur d’éventuelles excuses directes aux destinataires de ses messages, Jenas a réaffirmé avoir assumé ses responsabilités dès le départ : « Je me suis toujours excusé. J’ai présenté mes excuses à toutes les personnes impliquées, que ce soit les femmes à qui j’écrivais ou celles qui m’écrivaient.
Pour ce qui est de m’asseoir en face d’elles, je n’ai pas eu cette occasion et je le comprends : il faut respecter un devoir de diligence dans ce genre de situation.
J’occupais une position d’autorité dans mon rôle, dans mon travail, et c’était quelque chose que je n’aurais pas dû faire ; c’était aussi une affaire conjugale. Plus que tout, je devais m’excuser auprès de ma femme pour tout cela. »
Un ancien milieu de terrain défend son parcours de réadaptation
Les répercussions personnelles se sont intensifiées quelques mois plus tard lorsque sa femme, Ellie Penfold, a mis fin à leur relation de 16 ans. Expliquant les raisons qui l’ont poussé à s’exprimer, Jenas s’est demandé si les personnalités publiques avaient droit à une rédemption professionnelle, tout en insistant sur le fait qu’il assumait pleinement la lourde responsabilité qui lui incombait et les vives critiques du public à l’égard de ses actes.
Il a déclaré : « Je suis ici parce que c’est une courbe d’apprentissage dans ma vie. Tout le monde fait des erreurs, et je pense que celles que j’ai commises ont été vivement critiquées, largement médiatisées, et je pense que j’ai été sévèrement puni.
Vivons-nous dans une société qui interdit aux gens d’apprendre de leurs erreurs et d’aller de l’avant ? C’est exactement ce que j’ai ressenti ces deux dernières années. Je sais que ce que j’ai fait était mal et j’accepte les sanctions ; je ne me dérobe pas à la responsabilité de mes actes.
« Je ne suis pas là pour quémander mon poste, j’accepte pleinement ce qui m’a été retiré. J’ai créé cette situation, et c’est de là que vient l’apprentissage ; je dois maintenant regarder vers l’avenir et réfléchir à la suite. »
Interrogé sur l’impact du scandale auprès de ses adolescents, Jenas conclut : « J’ai un fils de 18 ans et une fille de 13 ans, très actifs sur les réseaux sociaux, et aborder ces sujets avec eux en tant que père est extrêmement difficile. »
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Le processus de reconstruction du secteur privé est lancé.
Jenas entame un parcours long et incertain pour se forger une nouvelle réputation hors du journalisme sportif, tout en affrontant des conversations délicates avec ses adolescents. Pour prendre en main son avenir, l’ancien milieu de terrain a créé sa propre société de production, Pivot Productions Group, dédiée à des podcasts et documentaires indépendants, étapes clés de sa réhabilitation à long terme.