« On m'a tout pris » : l'ancien international anglais Jermaine Jenas livre un témoignage poignant sur le prix de son licenciement de la BBC, consécutif à l'envoi de messages inappropriés

Invité sur le plateau de l’émission britannique « Good Morning Britain » diffusée sur ITV, Jenas a décrit sans détour les répercussions dévastatrices du scandale sur sa carrière et sa vie de famille, tout en admettant avoir abusé de son autorité.

Il a déclaré : « J’ai tout perdu, au fond : mon emploi, ma famille, tout m’a été enlevé. Je ne suis pas là pour déterminer la sanction, mais c’est la conséquence de mes actes. Mais, au-delà de mes propres sentiments, je pensais à mes enfants, je pensais à Ellie et à ce qu’ils ont enduré. C’était difficile pour moi, c’était difficile pour eux, et cela reste difficile, aussi j’ai concentré toute mon énergie à les protéger. »

Interrogé sur d’éventuelles excuses directes aux destinataires de ses messages, Jenas a réaffirmé avoir assumé ses responsabilités dès le départ : « Je me suis toujours excusé. J’ai présenté mes excuses à toutes les personnes impliquées, que ce soit les femmes à qui j’écrivais ou celles qui m’écrivaient.

Pour ce qui est de m’asseoir en face d’elles, je n’ai pas eu cette occasion et je le comprends : il faut respecter un devoir de diligence dans ce genre de situation.

J’occupais une position d’autorité dans mon rôle, dans mon travail, et c’était quelque chose que je n’aurais pas dû faire ; c’était aussi une affaire conjugale. Plus que tout, je devais m’excuser auprès de ma femme pour tout cela. »