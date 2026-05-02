Dans une interview accordée à NewBettingSites.co.uk, Hamann estime que la tradition de loyauté de Liverpool envers ses entraîneurs pourrait s’avérer décisive. L’ancien international allemand souligne que les succès passés de Slot ont contribué à préserver son poste malgré une pression croissante.

« J’ai entendu dire qu’Arne Slot serait toujours là la saison prochaine », a expliqué Hamann. « On pourrait arguer qu’un changement d’entraîneur devrait avoir lieu, ou qu’il aurait dû avoir lieu. Mais Liverpool a toujours fait preuve de loyauté envers ses techniciens. Il a remporté le championnat la saison dernière, donc je peux accepter cette décision, et je pense que la plupart des supporters l’accepteront aussi, s’ils terminent la saison sur une bonne note. »

« Pour la première fois depuis longtemps, les supporters de Liverpool sont divisés. C’est un public très averti et Liverpool ne limoge généralement pas ses entraîneurs. Cela a évidemment changé au cours des 10 ou 12 dernières années, car le football a évolué et les entraîneurs doivent partir plus rapidement qu’il y a 20 ou 25 ans. Mais généralement, lorsque les supporters se retournent contre l’entraîneur, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne doive partir. »