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« On m'a dit » - L'ancien milieu de terrain de Liverpool affirme connaître l'avenir d'Arne Slot, qu'il soit limogé ou maintenu, car il prétend détenir des informations privilégiées
L'entraîneur de Liverpool reste sous le feu des projecteurs malgré son titre.
La position de Slot à Liverpool fait l’objet de débats depuis le début d’une saison contrastée à Anfield. Les hommes de Slot occupent actuellement la quatrième place de la Premier League, grâce à trois victoires consécutives. Cependant, leurs parcours en Ligue des champions et en FA Cup ont été stoppés en quarts de finale. Malgré ces performances irrégulières, l’ancien milieu des Reds, Hamann, estime que la direction du club a déjà décidé de conserver l’entraîneur néerlandais à son poste la saison prochaine.
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Selon Hamann, le club a déjà tranché concernant l’avenir de Slot.
Dans une interview accordée à NewBettingSites.co.uk, Hamann estime que la tradition de loyauté de Liverpool envers ses entraîneurs pourrait s’avérer décisive. L’ancien international allemand souligne que les succès passés de Slot ont contribué à préserver son poste malgré une pression croissante.
« J’ai entendu dire qu’Arne Slot serait toujours là la saison prochaine », a expliqué Hamann. « On pourrait arguer qu’un changement d’entraîneur devrait avoir lieu, ou qu’il aurait dû avoir lieu. Mais Liverpool a toujours fait preuve de loyauté envers ses techniciens. Il a remporté le championnat la saison dernière, donc je peux accepter cette décision, et je pense que la plupart des supporters l’accepteront aussi, s’ils terminent la saison sur une bonne note. »
« Pour la première fois depuis longtemps, les supporters de Liverpool sont divisés. C’est un public très averti et Liverpool ne limoge généralement pas ses entraîneurs. Cela a évidemment changé au cours des 10 ou 12 dernières années, car le football a évolué et les entraîneurs doivent partir plus rapidement qu’il y a 20 ou 25 ans. Mais généralement, lorsque les supporters se retournent contre l’entraîneur, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne doive partir. »
L'incertitude grandit autour d'Alonso et d'un possible départ.
Les spéculations sur l’avenir du banc de Liverpool se sont intensifiées ces derniers mois, l’ancien milieu de terrain Xabi Alonso étant souvent cité comme candidat potentiel en cas de changement d’entraîneur. Cependant, Hamann a averti que le simple remplacement de l’entraîneur ne garantirait pas une amélioration, en raison notamment de l’incertitude entourant plusieurs joueurs clés.
« Il faudra évidemment attendre l’été, après la Coupe du monde, pour connaître les départs, notamment ceux d’Andy Robertson et de Mohamed Salah », a-t-il ajouté. « Mais oui, je trouve cette décision compréhensible. Concernant Arne Slot, les avis sont partagés au regard de ce qu’il a réalisé la saison dernière. »
Je crois que c’est la première fois depuis longtemps que l’opinion est aussi divisée. Les deux camps ont des arguments solides, mais le club doit trancher. Il y a eu tellement d’incertitudes cette année. Je ne vois aucune garantie que un nouvel entraîneur résoudra les problèmes. Xabi Alonso est souvent cité, mais on ignore s’il est intéressé ; le club a sans doute déjà sondé sa disponibilité en cas de changement. »
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Le match à Old Trafford s’annonce comme un test immédiat.
Liverpool se concentre désormais sur un déplacement très attendu à Old Trafford pour affronter Manchester United. La rencontre s’annonce intense : les deux équipes sont séparées par seulement trois points dans la course à la troisième place. Les Reds, déterminés à décrocher un billet pour la Ligue des champions la saison prochaine, viseront donc les trois points lors de leur voyage à Manchester.