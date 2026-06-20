« Je pense que les gens ne comprennent pas Leroy. Et je pense qu'ils lui font du tort », écrit l'auteur de 35 ans dans sa chronique sur la Coupe du monde pour l'hebdomadaire *Der Spiegel*.
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« On lui fait du tort » : une ancienne star de la DFB prend la défense de Leroy Sané, cible de critiques
Gündogan et Sané ont évolué ensemble à Manchester City pendant quatre ans, de 2016 à 2020, avant de rejoindre Galatasaray Istanbul l’été dernier. « Je le connais donc très bien », assure Gündogan. « Cela me touche de voir à quel point il est souvent jugé sévèrement en Allemagne. »
Selon son coéquipier, l’attaquant, malgré l’image qu’il renvoie, est en réalité une personne timide, profondément affectée par les jugements extérieurs : « C’est un joueur qui a besoin d’espace pour oser prendre des risques. Seul cet espace lui permet de s’épanouir. Mais s’il redoute sans cesse que la moindre erreur provoque aussitôt des critiques, comment pourrait-il être constamment au top ? Nous devons tous faire davantage pour le soutenir. »
Sane a souvent « l’impression que les gens n’attendent que de le voir faire une erreur. Je remarque qu’il n’est pas toujours aussi libre mentalement qu’il le faudrait pour son jeu associatif. Lorsqu’il ne connaît pas bien les gens, il se montre très prudent », conclut Gündogan.
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Gündogan prend la défense de Sané : « C'est ce qui compte vraiment pour ses coéquipiers. »
Dans l’ensemble, l’ancien international estime que les critiques à l’encontre du joueur de 30 ans sont exagérées. Même si Sané n’a pas brillé sur le plan offensif lors du match d’ouverture contre Curaçao (7-1), il s’est néanmoins mis au service du collectif : « La façon dont Leroy a sprinté sur 60 mètres pour venir en aide à Joshua Kimmich en défense, c’est ce à quoi ses coéquipiers prêtent vraiment attention. »
Titularisé par le sélectionneur Julian Nagelsmann lors de l’entrée en matière dans le groupe, l’attaquant n’a pas été impliqué dans l’un des sept buts de sa formation. Une situation qui a provoqué des critiques dans l’opinion et des appels à le remplacer pour la rencontre suivante face à la Côte d’Ivoire.
Reste à savoir s’il sera aligné d’entrée samedi soir (21h). En embuscade, l’attaquant de Stuttgart Deniz Undav a marqué et offert deux passes décisives après son entrée contre Curaçao, et pourrait donc profiter de cette rotation.