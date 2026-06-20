« On lui fait du tort » : une ancienne star de la DFB prend la défense de Leroy Sané, cible de critiques

Gündogan et Sané ont évolué ensemble à Manchester City pendant quatre ans, de 2016 à 2020, avant de rejoindre Galatasaray Istanbul l’été dernier. « Je le connais donc très bien », assure Gündogan. « Cela me touche de voir à quel point il est souvent jugé sévèrement en Allemagne. »

Selon son coéquipier, l’attaquant, malgré l’image qu’il renvoie, est en réalité une personne timide, profondément affectée par les jugements extérieurs : « C’est un joueur qui a besoin d’espace pour oser prendre des risques. Seul cet espace lui permet de s’épanouir. Mais s’il redoute sans cesse que la moindre erreur provoque aussitôt des critiques, comment pourrait-il être constamment au top ? Nous devons tous faire davantage pour le soutenir. »

Sane a souvent « l’impression que les gens n’attendent que de le voir faire une erreur. Je remarque qu’il n’est pas toujours aussi libre mentalement qu’il le faudrait pour son jeu associatif. Lorsqu’il ne connaît pas bien les gens, il se montre très prudent », conclut Gündogan.