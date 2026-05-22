Après quatre ans en poste, le directeur marketing Rouven Kasper rejoindra le FC Bayern en janvier 2026 pour succéder à Michael Diederich au poste de directeur marketing et ventes de la société anonyme.

« Cela m’a touché personnellement. Je ne l’oublierai pas non plus au Bayern. Mais on se croise toujours deux fois dans la vie », a déclaré Alexander Wehrle, président du VfB, au journal Bild lors d’un événement précédant la finale de la Coupe contre le champion en titre, avant d’ajouter avec un sourire : « Nous rendrons la pareille au Bayern un jour ou l’autre. »