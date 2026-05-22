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« On leur fera payer cher ! » Un transfert controversé vers le FC Bayern irrite encore aujourd’hui le VfB Stuttgart

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Un transfert controversé en plein milieu de la saison continue de susciter le mécontentement du VfB Stuttgart à l'égard du FC Bayern.

Après quatre ans en poste, le directeur marketing Rouven Kasper rejoindra le FC Bayern en janvier 2026 pour succéder à Michael Diederich au poste de directeur marketing et ventes de la société anonyme.

« Cela m’a touché personnellement. Je ne l’oublierai pas non plus au Bayern. Mais on se croise toujours deux fois dans la vie », a déclaré Alexander Wehrle, président du VfB, au journal Bild lors d’un événement précédant la finale de la Coupe contre le champion en titre, avant d’ajouter avec un sourire : « Nous rendrons la pareille au Bayern un jour ou l’autre. »

  • Wehrle avoue prendre le départ de Kasper « personnellement », bien qu’il comprenne parfaitement ses anciens liens avec le FC Bayern. Il rappelle avoir « assumé son rôle pendant sept mois » sans percevoir le moindre salaire, une situation qu’il qualifie avec ironie de « complètement folle ».

    À sa demande, Kasper avait résilié son contrat avec le VfB, initialement valable jusqu’en 2028, ce qui a permis au Bayern de ne pas verser le moindre frais de transfert. Âgé de 44 ans, il avait déjà occupé le poste de « président Asie » au sein du club bavarois de 2016 à 2021, avant d’intégrer le conseil d’administration du VfB en janvier 2022.

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    Le FC Bayern recrute Kasper gratuitement – le VfB accède à sa demande

    « Nous avons accédé à la demande de Rouven Kaspers, qui souhaitait relever ce nouveau défi professionnel, car il a rendu d'immenses services à notre club pendant son passage au VfB et a largement contribué à notre renouveau. Sans son action, le VfB ne serait pas aussi bien positionné qu’il l’est aujourd’hui en tant qu’entreprise, plateforme commerciale et marque », déclarait alors Dietmar Allgaier, président du conseil de surveillance et président du VfB Stuttgart.

    Kaspar Wehre n’a pas mal pris les propos mi-sérieux, mi-plaisants de son ancien patron. Au contraire. « Alex est non seulement quelqu’un de formidable, mais il est aussi assez mûr pour ça. Il n’aura aucun mal à surmonter ça. Sur le plan amical, ça fait bien sûr mal de ne plus être assis bureau contre bureau. Mais je regarde vers l’avenir. Alex a compris ma décision, je ne la regrette pas et je me suis très bien adapté à Munich », a conclu Kaspar.

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