« On leur a rendu la pareille ! » Les joueurs de Mayence 05 perdent complètement les pédales après le désastre et les provocations face au Racing Strasbourg

La situation a dégénéré lorsque l’attaquant Phillip Tietz est intervenu dans la mêlée et a hurlé violemment sur Godo. Les joueurs des deux équipes se sont alors ralliés, déclenchant une bagarre générale et des scènes de chaos. Plusieurs agents de sécurité ont finalement dû intervenir pour séparer les équipes et mettre fin à l’incident.

L’arbitre Joao Pinheiro a ensuite exclu Amiri pour un coup de coude et averti Godo pour provocation.

« La semaine dernière, ils ne nous ont pas respectés, nous sommes restés calmes. Nous leur avons rendu la pareille sur le terrain », a déclaré l’attaquant strasbourgeois Emmanuel Emegha à Canal+ après la rencontre. De son côté, le directeur sportif de Mayence, Christian Heidel, a évoqué une « bagarre d’enfants » : « Il y a eu une mêlée et Nadiem a alors donné un coup à son adversaire. L’arbitre l’a vu. Tout cela est en fait superflu, mais ce n’est pas dramatique. »