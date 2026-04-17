Dès le coup de sifflet final, l’attaquant strasbourgeois Martial Godo s’est rué vers le secteur des supporters de Mayence pour accrocher son maillot au poteau de corner. Le international Nadiem Amiri a visiblement considéré ce geste comme une provocation : il a aussitôt pris en chasse l’Ivoirien et l’a balayé d’un tacle appuyé.
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« On leur a rendu la pareille ! » Les joueurs de Mayence 05 perdent complètement les pédales après le désastre et les provocations face au Racing Strasbourg
La situation a dégénéré lorsque l’attaquant Phillip Tietz est intervenu dans la mêlée et a hurlé violemment sur Godo. Les joueurs des deux équipes se sont alors ralliés, déclenchant une bagarre générale et des scènes de chaos. Plusieurs agents de sécurité ont finalement dû intervenir pour séparer les équipes et mettre fin à l’incident.
L’arbitre Joao Pinheiro a ensuite exclu Amiri pour un coup de coude et averti Godo pour provocation.
« La semaine dernière, ils ne nous ont pas respectés, nous sommes restés calmes. Nous leur avons rendu la pareille sur le terrain », a déclaré l’attaquant strasbourgeois Emmanuel Emegha à Canal+ après la rencontre. De son côté, le directeur sportif de Mayence, Christian Heidel, a évoqué une « bagarre d’enfants » : « Il y a eu une mêlée et Nadiem a alors donné un coup à son adversaire. L’arbitre l’a vu. Tout cela est en fait superflu, mais ce n’est pas dramatique. »
L'entraîneur de Mayence, Urs Fischer, réclame plus de sang-froid de la part de ses joueurs.
L’entraîneur de Mayence, Urs Fischer, a appelé ses joueurs à mieux gérer ce type de provocations à l’avenir et à faire preuve de fair-play : « Quand on perd 0-4, il faut féliciter l’adversaire et ne pas se laisser provoquer. Bien sûr, je comprends… Dans l’élan du match, on est déçu. Je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé, je serrais des mains », a expliqué le Suisse en conférence de presse.
Sur le plan sportif, le FCM n’a pas vraiment pu rivaliser avec les Alsaciens jeudi soir. Après un prometteur 2-0 à l’aller, les joueurs du 05 se sont inclinés 0-4 au retour et ont manqué leur billet pour le dernier carré.
Sebastian Nanasi (26e) et Abdoul Ouattara (35e) ont rapidement effacé l’avance apparemment rassurante acquise lors du match aller, puis Julio Enciso (69e) et Emmanuel Emegha (74e) ont porté l’estocade finale aux Mayennais. Sans l’excellent gardien Daniel Batz, auteur d’un arrêt réflexe sur penalty face à Emegha (66^e), l’élimination aurait même été encore plus rapide.