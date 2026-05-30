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« On les adore » : Gabriel et Eberechi Eze « anéantis » par leurs tirs au but manqués, mais Declan Rice prend la défense des stars d’Arsenal après la défaite en finale de la Ligue des champions
Le club de Rice se mobilise pour soutenir les victimes de la fusillade.
La quête d'Arsenal pour un premier titre européen s'est soldée par une déception à la Puskas Arena, où les Gunners se sont inclinés 4-3 aux tirs au but face au PSG, tenant du titre. Dans une fin de match haletante, Eze a manqué son tir avant que Gabriel ne tire le penalty décisif au-dessus de la barre transversale, scellant ainsi le deuxième titre consécutif du club français.
Après la rencontre, Rice a immédiatement pris la défense de ses partenaires, exposés aux critiques. « Nous sommes dévastés. Rater un penalty en finale de la Ligue des champions n’est jamais agréable. Mais nous les aimons. Ça fait partie du football. Ils ne seront pas les derniers à manquer un penalty en finale, tout le monde en a déjà raté. Sans ces deux-là cette saison, on n’aurait pas gagné la Premier League. C’est cruel, mais on retient le positif », a-t-il confié à TNT Sports.
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Bilan de fin de saison
Cette défaite a conclu une saison épuisante de 63 matchs pour l’équipe de Mikel Arteta, qui a enfin mis fin à 22 ans d’attente pour remporter le titre de champion au début du mois. Rice a souligné que, même si ce résultat est douloureux, les progrès réalisés par l’équipe ne peuvent être ignorés.
« Perdre une finale de Ligue des champions aux tirs au but est dévastateur, a reconnu Rice. Mais il faut prendre du recul pour mesurer le parcours accompli par ce groupe. Une saison incroyable, notre 63e match toutes compétitions confondues. Nous avons tout donné, poussé jusqu’aux tirs au but. C’est une loterie. Au football, on peut gagner ou perdre à la loterie des penaltys. Certaines des meilleures équipes du monde ont déjà connu ce scénario. Ce soir, c’est nous qui le vivons. On gagne ensemble, on perd ensemble. Je suis extrêmement fier de ce groupe. Quelle saison ! Une saison incroyable. Je ne peux qu’encenser tout le monde. Je suis évidemment abattu, mais je prends du recul. On reviendra. »
L'avenir s'annonce prometteur pour les hommes d'Arteta.
Malgré le caractère « cruel » de cette défaite, Rice reste convaincu de la trajectoire positive du club. Sous la houlette d’Arteta, Arsenal est rapidement passé du statut de quart de finaliste à celui de finaliste. Le milieu de terrain a révélé que, dans son discours d’après-match, l’entraîneur a exprimé son amour et sa fierté, invitant son groupe à ne pas laisser une seule soirée hongroise définir son parcours.
« Les émotions et les enjeux sont si intenses. C’est cruel. [Arteta] nous a dit à quel point il était fier de nous en tant que groupe. Il a rappelé que nous avions tout donné à chaque match, malgré les obstacles », a expliqué Rice. « Ce n’est que le début. Nous avons atteint notre objectif en Premier League ; nous aurions pu aller un peu plus loin, mais ce n’était pas possible cette fois. Nous continuons à progresser. Depuis mon arrivée, nous avons été éliminés en quarts, puis en demies, et maintenant en finale. Nous avançons et restons positifs. Cette défaite ne nous définit pas. »
- AFP
Le PSG intègre le cercle très fermé des grands clubs après une victoire historique aux tirs au but.
La finale dramatique de samedi a marqué la première fois qu’une finale de Ligue des champions s’est conclue aux tirs au but depuis la victoire du Real Madrid sur son voisin, l’Atlético de Madrid, il y a dix ans. Grâce à ce succès, le PSG a inscrit son nom dans l’histoire du football : il est devenu la deuxième équipe de l’ère moderne de la C1 (depuis 1992) à conserver son titre, égalant ainsi le triplé historique du Real Madrid réalisé entre 2016 et 2018. Au total, le géant français devient le dixième club de l’histoire de la Coupe d’Europe, depuis la création de la compétition en 1955, à conquérir deux titres consécutifs.