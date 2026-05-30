« On les adore » : Gabriel et Eberechi Eze « anéantis » par leurs tirs au but manqués, mais Declan Rice prend la défense des stars d’Arsenal après la défaite en finale de la Ligue des champions

La quête d'Arsenal pour un premier titre européen s'est soldée par une déception à la Puskas Arena, où les Gunners se sont inclinés 4-3 aux tirs au but face au PSG, tenant du titre. Dans une fin de match haletante, Eze a manqué son tir avant que Gabriel ne tire le penalty décisif au-dessus de la barre transversale, scellant ainsi le deuxième titre consécutif du club français.

Après la rencontre, Rice a immédiatement pris la défense de ses partenaires, exposés aux critiques. « Nous sommes dévastés. Rater un penalty en finale de la Ligue des champions n’est jamais agréable. Mais nous les aimons. Ça fait partie du football. Ils ne seront pas les derniers à manquer un penalty en finale, tout le monde en a déjà raté. Sans ces deux-là cette saison, on n’aurait pas gagné la Premier League. C’est cruel, mais on retient le positif », a-t-il confié à TNT Sports.