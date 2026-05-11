L'Argentin a exprimé son admiration pour les nouveaux champions de Liga, saluant le niveau de jeu exceptionnel que Hansi Flick a su tirer du géant catalan cette saison. Les Blaugrana ont décroché le titre de première division de manière éclatante, en battant leur rival de toujours, le Real Madrid, 2-0 au Spotify Camp Nou, prenant ainsi une avance de 14 points sur les hommes d'Álvaro Arbeloa alors qu'il ne reste que trois journées à jouer.

Si l’équipe de Flick domine la Liga, celle de Simeone a parfois pris le dessus sur elle cette saison. Les Madrilènes ont en effet éliminé les Blaugrana de deux compétitions majeures : d’abord en les privant de finale de Coupe du Roi (victoire 4-3 au cumul des demi-finales), puis en les battant en quarts de finale de la Ligue des champions (score cumulé 3-2).