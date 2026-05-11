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« On les a éliminés deux fois ! » : Diego Simeone salue le « meilleur club du monde », Barcelone, et revient sur les deux succès de l’Atlético de Madrid face à l’équipe de Hansi Flick
Simeone salue la qualité du FC Barcelone
L'Argentin a exprimé son admiration pour les nouveaux champions de Liga, saluant le niveau de jeu exceptionnel que Hansi Flick a su tirer du géant catalan cette saison. Les Blaugrana ont décroché le titre de première division de manière éclatante, en battant leur rival de toujours, le Real Madrid, 2-0 au Spotify Camp Nou, prenant ainsi une avance de 14 points sur les hommes d'Álvaro Arbeloa alors qu'il ne reste que trois journées à jouer.
Si l’équipe de Flick domine la Liga, celle de Simeone a parfois pris le dessus sur elle cette saison. Les Madrilènes ont en effet éliminé les Blaugrana de deux compétitions majeures : d’abord en les privant de finale de Coupe du Roi (victoire 4-3 au cumul des demi-finales), puis en les battant en quarts de finale de la Ligue des champions (score cumulé 3-2).
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Fierté pour les exploits de l'Atlético face aux cadors
Malgré ses éloges pour ses rivaux nationaux, Diego Simeone a rapidement mis en avant la ténacité de son équipe. L’entraîneur de l’Atlético a confié que le récent Clásico lui avait inspiré une vive fierté : ses joueurs avaient déjà su tenir tête à un adversaire de ce calibre plus tôt dans la saison, notamment en phases à élimination directe.
« Barcelone est la meilleure équipe au monde. Elle a remporté le championnat en jouant très bien, tout comme la saison dernière », a-t-il déclaré. « Et tout ce à quoi je pensais en regardant le match, c’était : “On a éliminé cette équipe deux fois, mon Dieu !” »
Bilan des blessures et gestion de l’effectif
En prévision du match à El Sadar, Diego Simeone a fait le point sur l’état de forme de son effectif, et plus particulièrement sur celui du défenseur José María Giménez. Blessé lors de la rencontre face au Celta Vigo, l’Uruguayen souffre seulement d’une entorse de la cheville, une nouvelle rassurante pour le club comme pour la sélection nationale à l’approche de la Coupe du monde.
Le technicien argentin a confirmé : « Heureusement, il s’agit seulement d’une entorse de la cheville, et nous espérons qu’il arrivera en pleine forme à la Coupe du monde pour disputer la compétition avec l’Uruguay comme il le mérite. » Il a également laissé entendre que le banc serait rajeuni pour le match contre Osasuna, en précisant : « Nous chercherons comme toujours à aligner la meilleure équipe possible et, à coup sûr, des joueurs issus du centre de formation participeront également et pourront profiter de cette belle occasion de jouer avec l’équipe première. »
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L'Atlético devrait terminer à la quatrième place de la Liga.
Bien qu’ils aient créé la surprise face au FC Barcelone dans d’autres compétitions, les Catalans ont remporté les deux confrontations de Liga entre les deux équipes cette saison. Après avoir éliminé le Barça de la Copa del Rey, l’équipe de Simeone s’est inclinée face à la Real Sociedad en finale, tandis que sa victoire en Ligue des champions contre son rival national a été suivie d’une élimination en demi-finale par Arsenal. Actuellement quatrième de la Liga, l’Atleti compte six points de retard sur Villarreal à trois journées de la fin. Après un déplacement à Osasuna mardi, les Colchoneros accueilleront Gérone avant de conclure la saison sur la pelouse de Villarreal.
« Tout reste possible : nous avons encore une petite chance, lors de ces trois dernières journées, de nous rendre à Villarreal avec l’opportunité de décrocher la troisième place », a déclaré Simeone, avant de rejeter avec fermeté les soupçons de démotivation qui pesaient sur son groupe, pourtant plus guère concerné par l’issue du championnat. « Quand on joue entre amis, on veut gagner ; c’est la motivation intrinsèque de ce sport. Même en amateur, on joue pour s’amuser, mais aussi pour l’emporter. »