Getty Images Sport
Traduit par
« On les a battus deux fois ! » : l’Espagne aborde la demi-finale face à la France sans complexe, tandis que Lamine Yamal balaye les critiques sur son total de buts en Coupe du monde
Après sa victoire contre la Belgique, l’Espagne tourne son attention vers la France.
L'Espagne s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde pour la première fois depuis 16 ans en battant la Belgique 2-1 en quarts de finale. Les buts de Mikel Merino et Fabian Ruiz ont scellé la victoire, tandis que Yamal a été désigné meilleur joueur du match.
La pépite du FC Barcelone a aussitôt tourné son regard vers la demi-finale face aux Bleus de Didier Deschamps. Bien que l’équipe de France soit l’un des favoris du tournoi, Yamal a affirmé que la Roja avait de solides raisons d’aborder la rencontre avec confiance, ayant remporté leurs deux duels les plus récents.
- Getty Images Sport
Yamal assure que l’Espagne aborde la rencontre sans crainte
Après l'élimination de la Belgique, Yamal a affirmé que l'Espagne était venue pour dominer. L'ailier s'appuie sur les deux dernières victoires contre la France pour nourrir la confiance.
« Nous sommes en demi-finales pour jouer ce genre de matchs et pour les gagner », a-t-il affirmé, selon Cope. « Maintenant, il faut se reposer et penser à la rencontre contre la France. Les deux dernières fois où nous les avons affrontés, nous les avons battus. Nous n’avons pas peur. »
Yamal conclut : « Deux scénarios sont possibles : soit ils atteignent trois finales de Coupe du monde consécutives, soit nous les battons trois fois. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais nous n’avons pas peur. »
La réussite de l'équipe prime sur les statistiques individuelles
Lamine Yamal a écarté les critiques sur son bilan buteur dans le tournoi, rappelant que son apport va bien au-delà des seules réalisations. Le jeune attaquant de 18 ans a aussi pointé le sacre de l’Espagne à l’Euro 2024 pour illustrer que les statistiques offensives ne constituent pas l’unique baromètre de son influence sur le terrain.
« Si nous remportons la Coupe du monde, je pense que personne ne se souviendra du nombre de buts que j’ai marqués ou de ceux que je n’ai pas marqués », insiste Yamal. « Si nous gagnons, nous serons tous heureux, c’est tout ce que je souhaite.
Je sais que mes déplacements attirent beaucoup d’adversaires loin de moi ; je peux ainsi créer des espaces pour un coéquipier. Tout ce que je peux faire pour aider, même si je ne touche pas le ballon sur une action, sera positif. Je pense que tout le monde est obsédé par les buts, et nous avons remporté le Championnat d’Europe alors que je n’avais marqué qu’un seul but. »
- AFP
La demi-finale les attend
L'Espagne se prépare désormais pour une demi-finale de Coupe du monde contre la France, avec une place en finale à la clé. Yamal et ses coéquipiers tenteront de prolonger leur série de victoires face aux Bleus et de confirmer leur confiance en atteignant le match décisif du tournoi.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles