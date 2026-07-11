Lamine Yamal a écarté les critiques sur son bilan buteur dans le tournoi, rappelant que son apport va bien au-delà des seules réalisations. Le jeune attaquant de 18 ans a aussi pointé le sacre de l’Espagne à l’Euro 2024 pour illustrer que les statistiques offensives ne constituent pas l’unique baromètre de son influence sur le terrain.

« Si nous remportons la Coupe du monde, je pense que personne ne se souviendra du nombre de buts que j’ai marqués ou de ceux que je n’ai pas marqués », insiste Yamal. « Si nous gagnons, nous serons tous heureux, c’est tout ce que je souhaite.

Je sais que mes déplacements attirent beaucoup d’adversaires loin de moi ; je peux ainsi créer des espaces pour un coéquipier. Tout ce que je peux faire pour aider, même si je ne touche pas le ballon sur une action, sera positif. Je pense que tout le monde est obsédé par les buts, et nous avons remporté le Championnat d’Europe alors que je n’avais marqué qu’un seul but. »