On le compare à Jude Bellingham et il suit les traces de Morgan Rogers ! Le Southampton aurait-il une nouvelle superstar en la personne de Shea Charles, le « tueur de géants » d'Arsenal ?

La star d’Aston Villa, Rogers, qui devrait participer à la Coupe du monde avec l’Angleterre, a quitté Manchester City pour faire de Middlesbrough un tremplin vers le plus haut niveau. Charles pourrait suivre les traces d’un homme qu’il connaît bien.

Son style de jeu nonchalant a déjà été comparé à celui de Bellingham, le « Galactico » du Real Madrid, tandis que certains estiment que le grand Patrick Vieira, ancien d’Arsenal, constitue un autre modèle, en raison des similitudes entre Charles et le Français vainqueur de la Coupe du monde en termes de caractéristiques physiques et de capacité à s’imposer au milieu du terrain.

Long ajoute : « Il est difficile de le comparer à quelqu’un comme lui qui a fait ses preuves pendant 20 ans en Premier League. C’est également le cas avec Jude, au vu du niveau qu’il a atteint.

« Je suis convaincu que Shea ne raisonne pas ainsi. Il se contente de travailler pour améliorer son jeu et devenir la meilleure version de lui-même. C’est un vrai professionnel : il veille sur son corps, enchaîne les séances et accomplit tout ce qu’il faut, même – surtout – quand personne ne le regarde.

« Il fournit ces efforts supplémentaires pour qu’une fois sur le terrain, il soit parfaitement préparé et qu’il ait le bon état d’esprit. L’avenir s’annonce radieux pour lui, mais l’avenir s’annonce radieux pour beaucoup de joueurs de cette équipe. »

Romeo Lavia, autre produit des académies de City et de Southampton, a rejoint Chelsea pour plus de 50 millions de livres (68 millions de dollars) en 2023. Interrogé sur les atouts supplémentaires de Charles dans l’entrejeu, Long conclut : « Oui, c’est un joueur de qualité. Il doit simplement continuer à travailler pour progresser. Il doit simplement maintenir son niveau d’exigence et peaufiner son jeu.

Beaucoup de joueurs formés à Southampton ont ensuite connu des carrières plus brillantes. Sadio Mané, Virgil van Dijk, Luke Shaw et bien d’autres ont pu s’exprimer et montrer leur talent. C’est une excellente école pour les jeunes qui arrivent.

Tous ont franchi un cap pour atteindre des cieux plus grands et meilleurs, et j’espère que Shea suivra la même trajectoire. Mais pour l’instant, je veux qu’ils se concentrent sur Southampton et sur la victoire contre City. »