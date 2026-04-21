Getty/GOAL
Traduit par
On le compare à Jude Bellingham et il suit les traces de Morgan Rogers ! Le Southampton aurait-il une nouvelle superstar en la personne de Shea Charles, le « tueur de géants » d'Arsenal ?
- Getty
Débuts à Manchester City et prêt à Sheffield Wednesday : le parcours de Charles
Milieu de terrain très actif, Charles a été formé à Manchester City et a disputé un match de Premier League contre Brentford en mai 2023. Quelques semaines plus tard, il s’est engagé pour quatre ans avec Southampton, quittant le nord-ouest de l’Angleterre pour la côte sud.
Originaire du Lancashire, il participe activement à la promotion des Saints dès sa première saison, avant d’être prêté à Sheffield Wednesday – où il évolue aux côtés de son frère Pierce – pour l’exercice 2024-2025. Chez les Owls, il accumule une expérience précieuse et décroche le titre de Joueur de l’année, ce qui lui ouvre les portes d’un retour à Southampton pour son come-back en Championship.
Cette saison, il a enchaîné les 43 rencontres de Championship avec les Saints et a joué un rôle clé dans leur parcours jusqu’aux demi-finales de la FA Cup, marquant notamment un but décisif et mémorable contre Arsenal, leader de Premier League, en quarts de finale.
Charles a propulsé Southampton à Wembley pour les demi-finales de la FA Cup.
Charles se prépare à affronter Manchester City, tandis que le partenaire officiel des tenues d’entraînement de Southampton s’apprête à convoyer des supporters chanceux à Wembley à bord du « Midnite Express ». À la veille de cette rencontre, Long a confié à GOAL son avis sur le potentiel de ce joueur de 22 ans, déjà auteur de 32 sélections internationales : « Certains de ses buts sont tout bonnement incroyables. Un de mes bons amis, Steven Davis, qui fait partie de l’équipe nationale d’Irlande du Nord, ne cesse de me répéter à quel point c’est un grand joueur et quel potentiel il possède.
« C’est réjouissant de voir ces joueurs issus de grands clubs continuer à travailler dur pour mériter tout ce qu’ils obtiennent. Beaucoup arrivent en pensant être au-dessus du lot, mais lui s’investit pleinement et fait valoir ses qualités. S’il garde ce rythme, nous aurions intérêt à le conserver.
« Il y a d’ailleurs plusieurs autres anciens de City chez les Saints : [Samuel] Edozie, [Taylor] Harwood Bellis… Tous auront à cœur de briller. C’est toujours stimulant d’affronter des joueurs avec lesquels on a l’habitude d’évoluer. »
- Midnite
Un style à la Bellingham et un potentiel capable de faire de l’ombre à l’ancien prodige des Saints, Lavia.
La star d’Aston Villa, Rogers, qui devrait participer à la Coupe du monde avec l’Angleterre, a quitté Manchester City pour faire de Middlesbrough un tremplin vers le plus haut niveau. Charles pourrait suivre les traces d’un homme qu’il connaît bien.
Son style de jeu nonchalant a déjà été comparé à celui de Bellingham, le « Galactico » du Real Madrid, tandis que certains estiment que le grand Patrick Vieira, ancien d’Arsenal, constitue un autre modèle, en raison des similitudes entre Charles et le Français vainqueur de la Coupe du monde en termes de caractéristiques physiques et de capacité à s’imposer au milieu du terrain.
Long ajoute : « Il est difficile de le comparer à quelqu’un comme lui qui a fait ses preuves pendant 20 ans en Premier League. C’est également le cas avec Jude, au vu du niveau qu’il a atteint.
« Je suis convaincu que Shea ne raisonne pas ainsi. Il se contente de travailler pour améliorer son jeu et devenir la meilleure version de lui-même. C’est un vrai professionnel : il veille sur son corps, enchaîne les séances et accomplit tout ce qu’il faut, même – surtout – quand personne ne le regarde.
« Il fournit ces efforts supplémentaires pour qu’une fois sur le terrain, il soit parfaitement préparé et qu’il ait le bon état d’esprit. L’avenir s’annonce radieux pour lui, mais l’avenir s’annonce radieux pour beaucoup de joueurs de cette équipe. »
Romeo Lavia, autre produit des académies de City et de Southampton, a rejoint Chelsea pour plus de 50 millions de livres (68 millions de dollars) en 2023. Interrogé sur les atouts supplémentaires de Charles dans l’entrejeu, Long conclut : « Oui, c’est un joueur de qualité. Il doit simplement continuer à travailler pour progresser. Il doit simplement maintenir son niveau d’exigence et peaufiner son jeu.
Beaucoup de joueurs formés à Southampton ont ensuite connu des carrières plus brillantes. Sadio Mané, Virgil van Dijk, Luke Shaw et bien d’autres ont pu s’exprimer et montrer leur talent. C’est une excellente école pour les jeunes qui arrivent.
Tous ont franchi un cap pour atteindre des cieux plus grands et meilleurs, et j’espère que Shea suivra la même trajectoire. Mais pour l’instant, je veux qu’ils se concentrent sur Southampton et sur la victoire contre City. »
Pourquoi les Saints, en quête de promotion, ne se sentent plus en position d'outsiders
La tâche s’annonce ardue pour Manchester City, déjà vainqueur de la Carabao Cup cette saison, qui vise désormais la première place de la Premier League avant de défier les Saints à Wembley.
Southampton, actuellement 4e du Championship et toujours en course pour la promotion directe, aborde la rencontre avec une confiance débordante et une série de performances dominantes.
Interrogé sur l’effet que pourrait avoir la pression des attentes hebdomadaires sur l’équipe de Tonda Eckert, désormais habituée au rôle d’outsider, Long – qui a disputé 198 matchs de Premier League sous le maillot des Saints au cours de ses huit saisons – analyse : « La forme en Championship est incroyable. Je crois que l’équipe reste sur 18 matchs sans défaite, voire 19 après la rencontre face à Swansea ce week-end.
« Dans le football, l’état d’esprit fait toute la différence : j’ai connu une équipe qui dominait en haut du classement toute une saison, puis se battait pour ne pas descendre l’année suivante sans voir la prochaine victoire venir. C’est uniquement une question de mentalité.
« Tonda leur a fait jouer un football vraiment attractif, avec beaucoup de confiance. Je suis sûr que Manchester City se méfie de la menace qu’ils représentent. »
- Midnite
Des supporters privilégiés seront convoyés en toute élégance vers Wembley pour assister à la rencontre face à Manchester City.
Les Saints affronteront Bristol City mardi, à domicile, en Championship. Dès la fin de la rencontre, tous les regards se tourneront vers la grande journée du football anglais.
À la demande des fans de Southampton, Midnite, partenaire officiel des tenues d’entraînement du club, réitère son opération Midnite Express : un voyage gratuit en autocar de luxe vers Wembley pour la demi-finale de la FA Cup contre Manchester City, le samedi 25 avril. Ce dispositif s’inscrit dans une série d’initiatives axées sur les supporters tout au long de la saison 2025-2026, dont le premier Midnite Express lors de la rencontre face à Sheffield United.