On le compare à Jamal Musiala ! À 15 ans, il a refusé l'offre du FC Bayern et rejoint désormais l'équipe première d'un club rival de Bundesliga

Depuis son arrivée à l'Union, Güther a connu une progression impressionnante. Après des performances convaincantes avec les U17, il a été promu en équipe U19. Depuis le début de la semaine, il s'entraîne avec les professionnels. Afin de s'intégrer dans l'équipe de l'entraîneur Steffen Baumgart, Güther a renoncé à participer aux prochains matchs internationaux des U16 contre l'Italie. Lors de ses neuf apparitions avec les U16, il a marqué sept buts et délivré deux passes décisives.

Güther est considéré comme le plus grand talent allemand de la génération 2010. En raison de son intelligence de jeu, de ses qualités de dribbleur et de son instinct de buteur, il est déjà comparé en interne à Jamal Musiala au sein de l'Union, selon le journal Bild. Lutz Munack, directeur du centre de formation, déclare : « Grâce à ses atouts exceptionnels en un contre un offensif et à son sens du jeu, il est capable de créer des moments exceptionnels sur le terrain. »

Le 8 avril, Güther fêtera son 16e anniversaire. À partir de cette date, il devrait théoriquement pouvoir jouer en Bundesliga ; sa première occasion de jouer serait donc le match à l'extérieur contre le 1. FC Heidenheim le 11 avril. Il ne pourra toutefois pas devenir le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga : ce record est détenu par Youssoufa Moukoko, qui a fait ses débuts avec le Borussia Dortmund en 2020, le lendemain de son 16e anniversaire.