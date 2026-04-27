« On l'adore ! » - Le président du Trabzonspor plaide pour le transfert d'André Onana après les exploits du gardien prêté par Manchester United lors de la séance de tirs au but en Coupe de Turquie

Le gardien camerounais a vécu son plus beau moment depuis son arrivée en Turquie, offrant une démonstration impressionnante de ses talents et propulsant Trabzonspor en demi-finale de la Coupe de Turquie. Lors de la séance de tirs au but décisive face à Samsunspor, Onana a brillé en repoussant trois des quatre tentatives adverses, offrant ainsi à son équipe une victoire 3-1.

Une performance de haut rang qui rappelle pourquoi Manchester United avait investi une somme colossale pour recruter l’ancien portier de l’Inter. Après avoir essuyé de vives critiques à Old Trafford avant son départ temporaire, Onana a retrouvé un second souffle en Super Lig, où il vise désormais des titres et une qualification potentielle pour la Ligue des champions.