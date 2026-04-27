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« On l'adore ! » - Le président du Trabzonspor plaide pour le transfert d'André Onana après les exploits du gardien prêté par Manchester United lors de la séance de tirs au but en Coupe de Turquie
Onana, héros de la séance de tirs au but en Coupe de Turquie
Le gardien camerounais a vécu son plus beau moment depuis son arrivée en Turquie, offrant une démonstration impressionnante de ses talents et propulsant Trabzonspor en demi-finale de la Coupe de Turquie. Lors de la séance de tirs au but décisive face à Samsunspor, Onana a brillé en repoussant trois des quatre tentatives adverses, offrant ainsi à son équipe une victoire 3-1.
Une performance de haut rang qui rappelle pourquoi Manchester United avait investi une somme colossale pour recruter l’ancien portier de l’Inter. Après avoir essuyé de vives critiques à Old Trafford avant son départ temporaire, Onana a retrouvé un second souffle en Super Lig, où il vise désormais des titres et une qualification potentielle pour la Ligue des champions.
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Le président Dogan clarifie sa position sur les transferts
Au lendemain des exploits d’Onana, le président du Trabzonspor a exprimé son admiration pour le gardien de 30 ans. Selon NTV Spor, le dirigeant a déclaré devant les journalistes qu’il souhaite transformer le prêt en transfert définitif, tout en reconnaissant que plusieurs incertitudes planent encore sur l’opération estivale.
« Onana a déjà un parcours professionnel bien tracé », a déclaré Dogan. « Nous l'adorons. Comme je l'ai déjà dit, il a un projet précis pour sa carrière. Si les conditions sont réunies, nous voulons qu'il reste. La décision finale reviendra à Onana. » Sous le charme du gardien, le club turc doit toutefois encore s'entendre avec Manchester United, qui souhaite rentabiliser son investissement.
Un avenir incertain se profile à Old Trafford.
Malgré son regain de forme en Turquie, le retour d’Onana à Manchester United semble compromis. Selon plusieurs sources, le club ne prévoirait pas de le réintégrer dans l’effectif de l’équipe première cet été. La direction d’Old Trafford a changé de cap et accorde désormais sa confiance au gardien belge Senne Lammens, désigné numéro un à long terme après une série de performances convaincantes en Premier League.
Lammens étant désormais solidement installé comme titulaire et Onana continuant de percevoir un salaire hebdomadaire élevé de 120 000 £, la direction mancunienne chercherait à se séparer du Camerounais pour alléger sa masse salariale. Bien qu’Onana affirme son intention de lutter pour sa place, la volonté du club d’opter pour un effectif de gardiens plus jeune et plus économique rend un départ définitif de plus en plus probable pour toutes les parties.
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Un titre en ligne de mire pour Trabzonspor
Onana peut encore conclure sa saison en beauté en décrochant des titres nationaux. Trabzonspor, actuel troisième de la Super Lig turque, est toujours mathématiquement en course pour le sacre, à neuf points du leader Galatasaray. La Coupe de Turquie, et sa demi-finale à venir contre Genclerbirligi, représente toutefois la voie la plus réaliste vers un trophée.
Qu’il prolonge son séjour en Turquie ou qu’il parte vers d’autres horizons (Besiktas et plusieurs clubs saoudiens sont intéressés), Onana est en train de redorer son blason. Ce regain de forme est une bonne nouvelle pour Manchester United, qui pourrait récupérer une partie non négligeable des 47 millions de livres sterling déboursés il y a quelques années.