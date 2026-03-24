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« On l'a gagné sur le terrain et personne ne peut changer ça ! » - Idrissa Gueye s'insurge contre la décision « ridicule » de retirer au Sénégal son titre de la CAN
Le résultat final de la Coupe d'Afrique des nations a été annulé
Le monde du football africain a été secoué la semaine dernière lorsque la commission d'appel de la CAF a pris la décision sans précédent d'annuler la victoire 1-0 du Sénégal en prolongation lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations. La controverse trouve son origine dans une protestation au cours de laquelle les joueurs sénégalais ont quitté le terrain pour contester un penalty controversé accordé au Maroc dans le temps additionnel. Les responsables de la CAF ont considéré cette action comme un forfait, annulant par conséquent le résultat et infligeant une défaite 3-0 au Sénégal. Cette décision a de fait remis le titre continental au Maroc, une décision qui a suscité l'indignation à Dakar et poussé Gueye, âgé de 36 ans, à remettre en question l'intégrité de l'instance dirigeante du tournoi.
- AFP
« On l'a gagné sur le terrain »
Gueye, qui compte 128 sélections avec son pays, s'est montré combatif face à la perte de ce qui aurait dû être son deuxième titre de champion de la CAN. S'exprimant à ce sujet, il a fait valoir que le mérite sportif devait toujours l'emporter sur les décisions administratives.
« Je trouve cette décision tout simplement ridicule. Nous avons gagné le match sur le terrain, pas dans les bureaux, et en tant que joueur sénégalais, je suis simplement fier de ce que nous avons accompli », a déclaré le milieu de terrain d’Everton. « Nous méritons ce trophée. Nous nous battons sur le terrain et tout le monde sait ce qui s’est passé. Je pense que si l’on rejouait ce match dix fois, nous le gagnerions dix fois. »
Gueye a poursuivi : « Non pas parce que nous sommes meilleurs que le Maroc, mais parce que c'était notre destin : nous avons tout donné sur le terrain et nous méritons d'être champions. Nous nous moquons bien des médailles et des trophées, car l'essentiel se passe sur le terrain et non pas sur le papier. C'est sur le terrain que nous avons gagné, et personne ne peut changer cela. »
« L'Afrique ne mérite pas ça »
Au-delà de la perte immédiate du trophée, Gueye s’est dit très inquiet de l’impact que de telles décisions controversées peuvent avoir sur la réputation mondiale de la Coupe d’Afrique des nations. Il a insisté : « L’Afrique n’a pas besoin de ce genre de décision, car tout le monde a commencé à parler de la CAN et à la comparer à l’Europe et à la Copa América. Je pense que l’Afrique ne mérite pas cela. »
Malgré cette décision controversée, Gueye a souligné que la fraternité entre les deux nations restait intacte, évoquant sa relation amicale avec son coéquipier à Everton et international marocain Adam Aznou. « On en rit simplement parce que parfois, c’est drôle », a-t-il expliqué. « Nous sommes tous frères et personne ne peut me pousser à détester le peuple marocain. Le Maroc et le Sénégal entretiennent de bonnes relations. »
- AFP
En route vers la Coupe du monde 2026
Alors que la bataille juridique autour du titre de la CAN 2025 se poursuit dans les couloirs du pouvoir, un recours officiel devant le Tribunal arbitral du sport devant être déposé, le Sénégal doit désormais se recentrer sur sa participation confirmée à la Coupe du monde 2026. Les Lions de la Teranga ont été versés dans un Groupe I difficile aux côtés de la France, de la Norvège et du vainqueur des barrages interconfédéraux de la voie 2, qui opposeront l'Irak, la Bolivie ou le Suriname. L'équipe de Pape Thiaw profitera de la trêve internationale de mars pour entamer ses préparatifs avec deux matchs amicaux de haut niveau : elle affrontera le Pérou le 28 mars au Stade de France avant de rentrer chez elle pour accueillir la Gambie au stade Abdoulaye Wade le 31 mars.