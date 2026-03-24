« On l'a gagné sur le terrain et personne ne peut changer ça ! » - Idrissa Gueye s'insurge contre la décision « ridicule » de retirer au Sénégal son titre de la CAN

Gueye, qui compte 128 sélections avec son pays, s'est montré combatif face à la perte de ce qui aurait dû être son deuxième titre de champion de la CAN. S'exprimant à ce sujet, il a fait valoir que le mérite sportif devait toujours l'emporter sur les décisions administratives.

« Je trouve cette décision tout simplement ridicule. Nous avons gagné le match sur le terrain, pas dans les bureaux, et en tant que joueur sénégalais, je suis simplement fier de ce que nous avons accompli », a déclaré le milieu de terrain d’Everton. « Nous méritons ce trophée. Nous nous battons sur le terrain et tout le monde sait ce qui s’est passé. Je pense que si l’on rejouait ce match dix fois, nous le gagnerions dix fois. »

Gueye a poursuivi : « Non pas parce que nous sommes meilleurs que le Maroc, mais parce que c'était notre destin : nous avons tout donné sur le terrain et nous méritons d'être champions. Nous nous moquons bien des médailles et des trophées, car l'essentiel se passe sur le terrain et non pas sur le papier. C'est sur le terrain que nous avons gagné, et personne ne peut changer cela. »