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« On l'a fait ! » : Jean-Philippe Mateta se dit « aux anges » après avoir offert à Crystal Palace son premier trophée européen grâce à une victoire étriquée face au Rayo
Mateta savoure un triomphe historique
L’attaquant de Crystal Palace, Mateta, n’a pu cacher son émotion après que son but a offert aux Eagles le titre de la Ligue Europa Conférence. Peu après le coup de sifflet final, l’avant-centre est revenu sur cet exploit historique pour un club qui, il y a encore quelques années, aurait vu un sacre européen comme un simple mirage.
« Je me sens fantastique ! On a réussi ! C'est notre première participation en Europe et on a réussi. Maintenant, je veux juste faire la fête. Ce gars [Joel Ward] doit fêter ça avec nous », a-t-il déclaré à TNT Sports. L'attaquant a été le héros de la soirée, réussissant une finition instinctive, peu élégante mais efficace, pour débloquer la situation dans une finale tendue.
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Tout donner pour la victoire
La rencontre a été physiquement éprouvante, le Rayo Vallecano ayant poussé l’équipe de Premier League dans ses retranchements. Mateta a reconnu que l’intensité imposée par les Espagnols avait contraint les hommes d’Oliver Glasner à puiser dans leurs réserves pour préserver leur avance après son ouverture du score en seconde période.
« On a tout donné. Je vous avais prévenus de l’intensité qu’ils allaient mettre et je suis épuisé en ce moment, j’ai tout donné. C’est pour ça qu’on a gagné aujourd’hui. Je suis toujours avec les supporters. Ils m’ont beaucoup soutenu en tant que joueur. Ils sont toujours derrière nous. On l’a fait pour eux aussi », a ajouté le Français. Son but est survenu après qu’il eut réagi le plus vite à la frappe d’Adam Wharton, repoussée dans sa trajectoire par le gardien du Rayo.
Wharton brille au milieu de terrain
Si Mateta a inscrit le but décisif, c’est bien Wharton qui a dicté le tempo pendant de longues périodes. Malgré la déception d’avoir été écarté par Thomas Tuchel de la sélection anglaise pour la Coupe du monde, le jeune milieu de terrain a offert un véritable récital, maintenant l’équipe espagnole sous pression durant la majeure partie de la première heure.
Il a même frôlé la passe décisive lorsque Tyrick Mitchell, on ne sait comment, a manqué le cadre de la tête sur un lob millimétré. Son influence s’est finalement révélée décisive : sa frappe lointaine a créé le chaos dans la surface, offrant à Mateta l’occasion de marquer le but de la victoire.
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Le cadeau d'adieu parfait de Glasner
Ce triomphe offre un dénouement digne d’un conte de fées à l’entraîneur Glasner, qui a métamorphosé le destin du club depuis son arrivée. Après avoir déjà mené Crystal Palace à la victoire en FA Cup face à Manchester City l’année précédente, ce succès européen consacre son héritage parmi les entraîneurs les plus titrés de l’histoire du club.
Bien que les Eagles aient parfois manqué de précision devant le but, Yeremy Pino touchant même les deux poteaux sur un coup franc spectaculaire, leur solidité défensive leur a permis de garder leur cage inviolée. Tandis que les joueurs entament leurs célébrations, tous retiennent que ce parcours fulgurant les a propulsés du sacre national au titre continental en douze mois seulement.