L’attaquant de Crystal Palace, Mateta, n’a pu cacher son émotion après que son but a offert aux Eagles le titre de la Ligue Europa Conférence. Peu après le coup de sifflet final, l’avant-centre est revenu sur cet exploit historique pour un club qui, il y a encore quelques années, aurait vu un sacre européen comme un simple mirage.

« Je me sens fantastique ! On a réussi ! C'est notre première participation en Europe et on a réussi. Maintenant, je veux juste faire la fête. Ce gars [Joel Ward] doit fêter ça avec nous », a-t-il déclaré à TNT Sports. L'attaquant a été le héros de la soirée, réussissant une finition instinctive, peu élégante mais efficace, pour débloquer la situation dans une finale tendue.