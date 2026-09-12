Mourinho a utilisé un proverbe portugais traditionnel pour expliquer pourquoi les supporters s’en prenaient à deux des joueurs les plus en vue de Madrid. Il a appelé les fans à reconnaître ce que les deux attaquants apportent à l’équipe.

« Au Portugal, il y a un proverbe : on ne jette des pierres qu’aux arbres qui ont des fruits », a déclaré Mourinho, cité par 20Minutos. « Vous n’allez pas jeter des pierres à un arbre qui ne vous donne rien. Ce que Vini a fait ici ces dernières années, combien de Ligues des champions il a gagnées, combien de buts il a marqués, c’est un arbre qui a beaucoup de fruits. Les gens jettent des pierres parce qu’ils veulent des fruits, ils veulent le meilleur de Vinicius. »

L’entraîneur a également mis en avant l’investissement défensif de Mbappe face à l’Inter. Il a salué le Français pour avoir défendu « comme un animal » sur l’aile gauche aux côtés de Marc Cucurella à la 90e minute alors que son équipe évoluait à dix.

« J’utilise le même proverbe que pour Vinícius », a ajouté Mourinho. « Il y a des choses que je vois et que j’apprécie énormément. J’ai regardé une équipe qui jouait à la 90e minute, réduite à dix pour les deux dernières minutes, et j’ai vu Mbappe jouer comme ailier gauche, défendre en infériorité numérique, couvrir Cucurella, qui n’en pouvait déjà plus.

« Kylian était épuisé lui aussi, et pourtant il a passé ces deux minutes à défendre le flanc gauche comme un animal, poussé par un entraîneur très exigeant qui n’arrêtait pas de crier et de le motiver. »