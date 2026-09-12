AFP
Traduit par
« On jette des pierres aux arbres qui portent des fruits » : José Mourinho défend les stars du Real Madrid Vinicius Jr et Kylian Mbappe après les sifflets du Bernabéu
Le Real Madrid retrouve l'action au Santiago Bernabéu
Le Real Madrid se prépare à retrouver samedi la pelouse du Santiago Bernabéu pour affronter le Rayo Vallecano en Liga, après une série de résultats mitigés. Une défaite en championnat contre le Real Betis a été suivie d’une victoire arrachée en Ligue des champions contre l’Inter Milan.
Cependant, ce récent succès européen a été terni par le mécontentement dans les tribunes. Des sections du public local ont sifflé les attaquants clés Vinicius et Mbappe pendant le match. Mourinho a évoqué la réaction des supporters lors de sa conférence de presse de vendredi. L’entraîneur a livré une réponse mesurée tout en apportant son plein soutien à son duo offensif vedette.
- AFP
Mourinho défend son duo de stars avec un proverbe
Mourinho a utilisé un proverbe portugais traditionnel pour expliquer pourquoi les supporters s’en prenaient à deux des joueurs les plus en vue de Madrid. Il a appelé les fans à reconnaître ce que les deux attaquants apportent à l’équipe.
« Au Portugal, il y a un proverbe : on ne jette des pierres qu’aux arbres qui ont des fruits », a déclaré Mourinho, cité par 20Minutos. « Vous n’allez pas jeter des pierres à un arbre qui ne vous donne rien. Ce que Vini a fait ici ces dernières années, combien de Ligues des champions il a gagnées, combien de buts il a marqués, c’est un arbre qui a beaucoup de fruits. Les gens jettent des pierres parce qu’ils veulent des fruits, ils veulent le meilleur de Vinicius. »
L’entraîneur a également mis en avant l’investissement défensif de Mbappe face à l’Inter. Il a salué le Français pour avoir défendu « comme un animal » sur l’aile gauche aux côtés de Marc Cucurella à la 90e minute alors que son équipe évoluait à dix.
« J’utilise le même proverbe que pour Vinícius », a ajouté Mourinho. « Il y a des choses que je vois et que j’apprécie énormément. J’ai regardé une équipe qui jouait à la 90e minute, réduite à dix pour les deux dernières minutes, et j’ai vu Mbappe jouer comme ailier gauche, défendre en infériorité numérique, couvrir Cucurella, qui n’en pouvait déjà plus.
« Kylian était épuisé lui aussi, et pourtant il a passé ces deux minutes à défendre le flanc gauche comme un animal, poussé par un entraîneur très exigeant qui n’arrêtait pas de crier et de le motiver. »
L’unité est essentielle alors que Mourinho répond aux sifflets du Bernabéu
Tout en admettant ressentir de la tristesse lorsque les supporters sifflent leurs propres joueurs, Mourinho a réitéré qu’il soutiendra toujours les individus qui donnent le maximum d’efforts sur le terrain.
Le technicien portugais a fait référence aux propos du défenseur Dean Huijsen, qui l’avait auparavant décrit comme exigeant. Mourinho a approuvé cette description, soulignant que tout joueur qui donne tout a droit à son soutien total, quelles que soient ses erreurs.
« J’ai lu des commentaires de Huijsen disant que je suis un vrai casse-pieds, que je suis toujours sur son dos, et c’est en partie vrai, a déclaré Mourinho. On attend de vous que vous donniez tout ce que vous avez ; et celui qui donne tout n’est pas obligé de donner davantage. Quand il y a de l’unité entre l’équipe et le stade, vous êtes presque imbattables. »
- Getty Images Sport
Madrid concentré sur le test face au Rayo
Se projetant sur la rencontre de Liga de samedi contre le Rayo, Mourinho a clairement indiqué que le bruit extérieur ne détournerait pas son équipe de son objectif. Même si le service de presse du club lui fournit des résumés de la couverture médiatique, l’entraîneur reste totalement concentré sur son travail quotidien.
Mourinho reste confiant quant à l’état d’esprit de son groupe à l’heure de viser les trois points en Liga, affirmant que ni les critiques des médias ni les sifflets des supporters ne changeront l’esprit de son équipe.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles