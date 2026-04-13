On évoque un véritable « mariage forcé » : en coulisses, le FC Bayern serait en pleine tension à cause de Max Eberl

À partir du 1er juillet, Max Eberl (directeur sportif), Christoph Freund (directeur technique) et Jan-Christian Dreesen (PDG) entreront dans la dernière année de leur contrat. Des discussions concrètes sur leur avenir devraient alors s’engager. Selon le magazine kicker, le maintien de Freund dans ses fonctions est envisagé : le club se dit satisfait du travail de l’Autrichien, qui supervisera désormais le centre de formation (NLZ) aux côtés de Jochen Sauer, responsable du campus, et de Michael Wiesinger, nouveau directeur de la formation des jeunes.

Toutefois, il est peu probable que Freund poursuive sa collaboration avec Eberl à moyen ou long terme : les relations entre les deux hommes sont tendues et les divergences s’accumulent. Le souhait de voir se former un duo comparable à celui de Hoeneß et Rummenigge n’a pas encore abouti ; le magazine parle même d’une « union de façade ». Le magazinesportif évoque même un « mariage forcé ». Dans l’immédiat, cette tension en coulisses ne doit pas affecter l’équipe, focalisée sur les échéances majeures : le match retour des quarts de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid et la demi-finale de Coupe d’Allemagne face au Bayer Leverkusen.

Deux camps se dessinent : d’un côté, Eberl et le directeur du recrutement Nils Schmadtke, dont le contrat aurait récemment été prolongé jusqu’en 2027 ; de l’autre, Freund et son compagnon de longue date Sauer, déjà associés au RB Salzbourg. La cause de la discorde : Six mois après son arrivée, Eberl a progressivement installé des collaborateurs réputés proches de l’agent Marc Kosicke : Markus Weinzierl (directeur sportif du centre de formation, contrat expirant en juin), Andre Hechelmann (ex-responsable du recrutement, désormais à Mönchengladbach), Christoph Kresse (recruteur) et, bien sûr, Schmadtke.