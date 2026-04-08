« On était loin du compte ! » - Phil Parkinson, l'entraîneur de Wrexham, est furieux après la déroute 5-1 face à Southampton, qui porte un coup dur aux ambitions de Ryan Reynolds et Rob Mac en Premier League

Les visiteurs se sont montrés impitoyables dès le coup d'envoi, marquant par l'intermédiaire de Kuryu Matsuki, Flynn Downes, Cyle Larin, Ross Stewart et Finn Azaz. Cette victoire marque un nouveau tournant pour l'entraîneur de Southampton, Tonda Eckert, dont l'équipe a créé la surprise ce week-end en s'imposant 2-1 en quarts de finale de la FA Cup face à Arsenal, leader de la Premier League. Les Saints ont désormais dépassé Wrexham au classement et se sont hissés dans les places de barrages, portés par leur élan.

Eckert, qui a remplacé Will Still en novembre, a orchestré un redressement spectaculaire à St Mary's. L'entraîneur allemand n'a pas tari d'éloges à l'égard de ses joueurs, qui restent désormais sur une série de 16 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. « Je pense que l'équipe est tellement concentrée en ce moment qu'il n'y a pas grand-chose que j'aie à ajouter. Mon travail consiste simplement à m'assurer de les préparer au mieux pour les matchs à venir », a déclaré Eckert après le coup de sifflet final.