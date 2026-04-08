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« On était loin du compte ! » - Phil Parkinson, l'entraîneur de Wrexham, est furieux après la déroute 5-1 face à Southampton, qui porte un coup dur aux ambitions de Ryan Reynolds et Rob Mac en Premier League
Une prise de conscience face au rêve hollywoodien
Les Red Dragons ont été littéralement écrasés au Racecourse par une équipe de Southampton implacable, qui a désormais remporté 10 de ses 13 derniers matchs de championnat. Alors qu’il occupait la sixième place avant le match, le club détenu par Hollywood n’a absolument pas réussi à retrouver l’esprit combatif qui lui avait permis, récemment, de remonter un score de 2-0 pour arracher le match nul 2-2 à West Brom. Cette lourde défaite a fait chuter Wrexham à la septième place du classement du championnat et l'a écarté des places de barrages, compromettant gravement ses espoirs de décrocher une quatrième promotion consécutive historique. Parkinson était visiblement frustré par le manque flagrant de compétitivité dont ont fait preuve ses joueurs lors d'un match aux enjeux si importants.
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Parkinson fustige la prestation de Wrexham, qu'il juge « loin d'être à la hauteur »
S'exprimant après cette lourde défaite, Parkinson n'a pas mâché ses mots pour analyser le début de match médiocre et la performance globale de son équipe. Il a déclaré : « Nous devons tirer les leçons de cette rencontre, même à ce stade avancé de la saison. Nous savions avant le match à quel point il était important, et cela fait très mal de ne pas avoir été à la hauteur. Cela montre que si l'on baisse le niveau, on peut être puni. Nous avons été cruellement punis pendant ces 20 premières minutes. Nous étions loin du compte sur de nombreux aspects du jeu. Mais tout reste à jouer. Je vais analyser cela de près et m'assurer que nous serons prêts pour le week-end. »
Les Saints se hissent dans les places qualificatives pour les play-offs
Les visiteurs se sont montrés impitoyables dès le coup d'envoi, marquant par l'intermédiaire de Kuryu Matsuki, Flynn Downes, Cyle Larin, Ross Stewart et Finn Azaz. Cette victoire marque un nouveau tournant pour l'entraîneur de Southampton, Tonda Eckert, dont l'équipe a créé la surprise ce week-end en s'imposant 2-1 en quarts de finale de la FA Cup face à Arsenal, leader de la Premier League. Les Saints ont désormais dépassé Wrexham au classement et se sont hissés dans les places de barrages, portés par leur élan.
Eckert, qui a remplacé Will Still en novembre, a orchestré un redressement spectaculaire à St Mary's. L'entraîneur allemand n'a pas tari d'éloges à l'égard de ses joueurs, qui restent désormais sur une série de 16 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. « Je pense que l'équipe est tellement concentrée en ce moment qu'il n'y a pas grand-chose que j'aie à ajouter. Mon travail consiste simplement à m'assurer de les préparer au mieux pour les matchs à venir », a déclaré Eckert après le coup de sifflet final.
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Le chemin semé d'embûches qui attend Wrexham
Pour Parkinson, l'accent doit désormais être mis sur un rétablissement rapide. Si le rêve d'accéder à la Premier League reste mathématiquement possible pour le club de Reynolds et Mac, la manière dont cette défaite s'est produite laisse entendre qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir s'ils veulent réussir à franchir la dernière ligne droite face à des adversaires aguerris du Championship. À seulement cinq matchs de la fin de la saison, Wrexham se trouve désormais à deux points des places de barrages. Pour ne rien arranger, le calendrier n'offre aucun répit aux Red Dragons, qui doivent encore affronter deux des trois meilleures équipes du championnat, Coventry et Middlesbrough, dans leur tentative désespérée de maintenir en vie leur incroyable série de promotions.