Hakimi attribue à Enrique le mérite d'un changement culturel majeur au sein du club français. Sous sa houlette, le club a remporté trois titres consécutifs de Ligue 1 ainsi que la Ligue des champions 2024-2025, et pourrait décrocher un deuxième titre européen cette saison, alors que la finale contre Arsenal approche à grands pas.

S’exprimant à Sky Sport, le défenseur a souligné l’impact transformateur de l’entraîneur dans le vestiaire.

Hakimi a déclaré : « Luis Enrique ? Il a tout changé au PSG. Depuis son arrivée, tout le monde a changé de mentalité : maintenant, nous formons une équipe, nous jouons les uns pour les autres, nous courons les uns pour les autres, nous formons une famille. En jouant ainsi, tout devient plus facile. J’ai de la chance d’être dans ce groupe, avec ces coéquipiers et cet entraîneur. Il a modifié ma mentalité et ma manière d’aborder le terrain. Il m’a fait progresser en tant que footballeur et en tant qu’homme. »