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« On est une famille ! » déclare Achraf Hakimi, qui assure que Luis Enrique « a changé la mentalité du PSG ». Le latéral marocain, remis de sa blessure, devrait être aligné pour le choc de Ligue des champions contre Arsenal
Enrique insuffle un nouvel élan culturel au PSG
Hakimi attribue à Enrique le mérite d'un changement culturel majeur au sein du club français. Sous sa houlette, le club a remporté trois titres consécutifs de Ligue 1 ainsi que la Ligue des champions 2024-2025, et pourrait décrocher un deuxième titre européen cette saison, alors que la finale contre Arsenal approche à grands pas.
S’exprimant à Sky Sport, le défenseur a souligné l’impact transformateur de l’entraîneur dans le vestiaire.
Hakimi a déclaré : « Luis Enrique ? Il a tout changé au PSG. Depuis son arrivée, tout le monde a changé de mentalité : maintenant, nous formons une équipe, nous jouons les uns pour les autres, nous courons les uns pour les autres, nous formons une famille. En jouant ainsi, tout devient plus facile. J’ai de la chance d’être dans ce groupe, avec ces coéquipiers et cet entraîneur. Il a modifié ma mentalité et ma manière d’aborder le terrain. Il m’a fait progresser en tant que footballeur et en tant qu’homme. »
- AFP
Une séance de remise en forme est prévue avant la finale
Bonne nouvelle pour le PSG : son arrière latéral, auteur de trois buts et neuf passes décisives en 31 matchs cette saison (28 buts et 44 passes en 206 rencontres au total), sera bien du voyage à Budapest pour la finale de la Ligue des champions contre Arsenal.
Bien que des interrogations subsistaient quant à son état physique après une blessure subie face au Bayern Munich, Enrique a dissipé les doutes lors de la conférence de presse de cette semaine. L’entraîneur a ainsi déclaré : « Tout le monde est prêt. Chacun arrive à son rythme. Ce sera une semaine marquée par de nombreux changements, des jours de repos et beaucoup d’entraînement pour peaufiner les petits détails offensifs et défensifs. Le reste, c’est le soleil à Paris et à Budapest. »
Entièrement concentré, Hakimi a ajouté : « Être à nouveau en finale ? Je pense que c’est une très belle réussite. Le chemin n’a pas été facile et nous sommes fiers d’avoir atteint à nouveau la fin de la compétition. Mais maintenant, nous ne devons pas perdre notre concentration car Arsenal est un adversaire vraiment redoutable. »
Les liens restent solides
Alors qu’il se prépare pour le match le plus important de sa carrière dans la capitale française, le défenseur n’a pas oublié ses racines italiennes. La star internationale a connu un passage très fructueux à l’Inter, qu’il a rejoint en provenance du Real Madrid en septembre 2020, avant de s’engager à Paris pour un montant estimé à 68 millions d’euros en juillet 2021.
Après les récents triomphes de l’Inter en Serie A et en Coppa Italia, il a exprimé sa satisfaction. « Oui, je suis un Interista et je suis très heureux pour le titre de champion et la Coppa Italia », a déclaré Hakimi. Évoquant ses relations avec ses anciens coéquipiers, il a ajouté : « Si j’ai parlé à quelqu’un ? J’ai écrit à Lautaro, je m’entends très bien avec lui. » Même si son cœur reste attaché à Milan, sa priorité absolue est de remporter la gloire européenne.
- AFP
Que nous réserve le prochain acte du football européen ?
À dix jours de la grande finale, le PSG et son effectif au complet vont intensifier leurs préparatifs. Arsenal constituera sans aucun doute un adversaire de taille, mais les champions de France en titre surfent actuellement sur une vague de confiance immense. Si Hakimi et ses coéquipiers parviennent à préserver cette cohésion qui règne au sein du groupe, ils auront une magnifique occasion de remporter un nouveau titre européen tant convoité.