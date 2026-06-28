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« On est toujours ensemble » : Lionel Messi réagit après avoir battu un nouveau record, alors que le « GOAT » argentin marque lors de son SEPTIÈME match consécutif en Coupe du monde
Scaloni procède à des rotations au sein de l'équipe championne en titre.
L’Argentine, déjà qualifiée pour les 16es de finale, a laissé au repos ses joueurs clés, dont Messi, sous l’œil avisé de Lionel Scaloni. Les champions du monde en titre rejoignent ainsi le Mexique et la France comme seules nations à sortir de la phase de poules de 2026 avec un bilan parfait. Bien que la Jordanie, en quête d’honneur lors de son premier tournoi, ait tenté de contenir la profondeur de l’effectif argentin, elle a rapidement montré ses limites en première période.
Giovani Lo Celso, absent du sacre 2022 en raison d’une blessure, a ouvert le score d’un coup franc astucieux qui a pris le gardien jordanien à contre-pied. Lautaro Martínez a ensuite doublé la mise sur penalty après une faute sur Marcos Senesi dans une surface de réparation bondée.
Messi entre dans l'histoire depuis le banc
Remplaçant au coup d’envoi, Messi n’a eu besoin que d’une courte apparition pour enrichir encore son palmarès. Le capitaine argentin est entré en jeu à la 60e minute à la place de Martínez et a immédiatement pesé sur la rencontre disputée au Dallas Stadium. Son coup franc imparable à la 80e minute lui a permis de devenir le premier joueur de l’histoire à marquer lors de sept matches consécutifs de Coupe du monde.
Après le coup de sifflet final, le vétéran a exprimé sa fierté sur les réseaux sociaux, déclarant à ses fans : « Encore une victoire pour terminer la phase de poules. On est toujours ensemble… »
La course au Soulier d’or
Grâce à cette réalisation, le joueur de 39 ans a également creusé son avance au rang de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, portant son total à 19 unités. Il devance ainsi les légendes Miroslav Klose et Kylian Mbappé, crédités de 16 buts chacun, ainsi que l’icône brésilienne Ronaldo Nazário, auteur de 15 réalisations.
Alors que Messi continue de creuser l’écart en tête du classement historique, la course au Soulier d’or 2026 s’intensifie également. L’Argentin pointe désormais en tête avec six réalisations, deux de plus que l’attaquant brésilien Vinicius Junior, le duo français Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, ainsi que l’avant-centre norvégien Erling Haaland.
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Le chemin vers la finale est désormais ouvert.
L'Argentine aborde la phase à élimination directe avec l'espoir d'un parcours favorable, alors qu'elle vise à conserver son titre. En terminant en tête de son groupe, elle repousse l'échéance d'un duel contre les cadors du tournoi, même si un possible face-à-face avec l'Australie ou l'Égypte se profile en huitièmes de finale. Mais avant de songer à ces échéances, l'Albiceleste doit d'abord se défaire du Cap-Vert en seizièmes de finale, le 7 juillet.