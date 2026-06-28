« On est toujours ensemble » : Lionel Messi réagit après avoir battu un nouveau record, alors que le « GOAT » argentin marque lors de son SEPTIÈME match consécutif en Coupe du monde

L’Argentine, déjà qualifiée pour les 16es de finale, a laissé au repos ses joueurs clés, dont Messi, sous l’œil avisé de Lionel Scaloni. Les champions du monde en titre rejoignent ainsi le Mexique et la France comme seules nations à sortir de la phase de poules de 2026 avec un bilan parfait. Bien que la Jordanie, en quête d’honneur lors de son premier tournoi, ait tenté de contenir la profondeur de l’effectif argentin, elle a rapidement montré ses limites en première période.

Giovani Lo Celso, absent du sacre 2022 en raison d’une blessure, a ouvert le score d’un coup franc astucieux qui a pris le gardien jordanien à contre-pied. Lautaro Martínez a ensuite doublé la mise sur penalty après une faute sur Marcos Senesi dans une surface de réparation bondée.