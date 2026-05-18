« On est loin du compte » : l’ancien attaquant du Celtic Kyogo Furuhashi pose un casse-tête à Tom Brady et Birmingham après s’être révélé être un flop à 10 millions de livres

Interrogé sur les raisons de l’enlisement de Kyogo, alors que des rumeurs de départ agitent Birmingham, l’ex-star des Blues Morrison – s’exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec Freebets.com – analyse : « Je ne comprends pas pourquoi ça coince, car au Celtic ses déplacements, ses occasions et ses buts étaient fantastiques.

« Il a pourtant eu des occasions avec Birmingham City, mais il ne les a pas converties, et cela peut arriver. C’est un joueur qui manque de confiance, et ça n’a pas pris. Son travail est remarquable, mais cela ne suffit pas quand on est numéro neuf : il faut marquer, or il se précipitait.

S’il avait enchaîné les titularisations dès ses premiers matchs et les buts, sa confiance aurait décollé et il aurait été beaucoup plus efficace, mais ce n’est pas le cas.

C’est un joueur dont ils pourraient se séparer, car il touche un gros salaire et ils essaient de voir s’ils peuvent tirer un peu d’argent de son transfert. Ou bien vont-ils le garder et lui dire : “Cette saison pourrait être la tienne et nous n’aurons pas à dépenser d’argent, car il devrait marquer des buts en Championship” ?

Il a prouvé qu’il savait marquer en Premiership écossaise, donc le dossier reste délicat. J’espère qu’il restera et que la saison prochaine sera la sienne, mais, avec Birmingham City, rien n’est jamais acquis : le club a les moyens de recruter ou de se séparer de joueurs. »