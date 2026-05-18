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« On est loin du compte » : l’ancien attaquant du Celtic Kyogo Furuhashi pose un casse-tête à Tom Brady et Birmingham après s’être révélé être un flop à 10 millions de livres
Combien de buts Kyogo a-t-il marqués en Championship ?
Auteur de 85 buts en 165 matchs sous le maillot du Celtic, géant de la Premiership écossaise, Kyogo était perçu comme une aubaine pour Birmingham, promu en Championship, lors de l’été 2025.
Compte tenu de son palmarès et de son expérience en Ligue des champions, on s’attendait à ce que cet attaquant infatigable s’impose rapidement dans la deuxième division du football anglais et forme un duo redoutable avec Jay Stansfield à St Andrew’s.
Malheureusement pour toutes les parties concernées, ce scénario prometteur ne s’est jamais concrétisé. L’attaquant de 31 ans a connu des débuts laborieux, ne parvenant jamais à prendre son élan ni à gagner en confiance. Il n’a inscrit qu’un seul but en championnat et a finalement mis un terme prématuré à sa saison pour subir une opération visant à résoudre un problème d’épaule de longue date.
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Que s’est-il passé pour Kyogo à Birmingham ?
Interrogé sur les raisons de l’enlisement de Kyogo, alors que des rumeurs de départ agitent Birmingham, l’ex-star des Blues Morrison – s’exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec Freebets.com – analyse : « Je ne comprends pas pourquoi ça coince, car au Celtic ses déplacements, ses occasions et ses buts étaient fantastiques.
« Il a pourtant eu des occasions avec Birmingham City, mais il ne les a pas converties, et cela peut arriver. C’est un joueur qui manque de confiance, et ça n’a pas pris. Son travail est remarquable, mais cela ne suffit pas quand on est numéro neuf : il faut marquer, or il se précipitait.
S’il avait enchaîné les titularisations dès ses premiers matchs et les buts, sa confiance aurait décollé et il aurait été beaucoup plus efficace, mais ce n’est pas le cas.
C’est un joueur dont ils pourraient se séparer, car il touche un gros salaire et ils essaient de voir s’ils peuvent tirer un peu d’argent de son transfert. Ou bien vont-ils le garder et lui dire : “Cette saison pourrait être la tienne et nous n’aurons pas à dépenser d’argent, car il devrait marquer des buts en Championship” ?
Il a prouvé qu’il savait marquer en Premiership écossaise, donc le dossier reste délicat. J’espère qu’il restera et que la saison prochaine sera la sienne, mais, avec Birmingham City, rien n’est jamais acquis : le club a les moyens de recruter ou de se séparer de joueurs. »
Bilan d’un flop à 10 millions de livres à Birmingham
Don Goodman, ancien joueur de l’EFL devenu commentateur et qui a souvent observé Kyogo, a déclaré à GOAL que le transfert tant attendu à Birmingham s’était rapidement transformé en cauchemar : « Il a commencé à manquer des occasions en or lors de ses six ou huit premiers matchs, et, lentement mais sûrement, sa confiance s’est effritée.
Au regard du rapport qualité-prix, ce transfert s’est révélé être un véritable échec. C’est d’autant plus surprenant que j’apprécie son jeu de mouvement : il est énergique, il est rapide. Mais, pour être franc, après un départ aussi laborieux, on aurait dit qu’il n’aurait pas réussi à marquer même devant une porte de grange. »
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En raison de problèmes de forme physique, Kyogo a perdu sa place pour la Coupe du monde.
Les problèmes de forme et de condition physique ont coûté cher à Kyogo. Il n’a pas pu aider Birmingham à trouver une certaine régularité tout au long de la saison 2025-2026, ce qui a conduit le club à terminer à la 10e place, à neuf points des places de barrages.
Sa dernière apparition remonte au 21 mars, et il n’a plus été titularisé depuis la mi-janvier ; ces difficultés en club, aggravées par une intervention chirurgicale, lui ont coûté sa place dans la sélection japonaise qui se rendra en Amérique du Nord pour la Coupe du monde 2026.