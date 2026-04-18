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« On est là pour gagner ! » - Mikel Arteta réagit vivement aux rumeurs selon lesquelles Arsenal jouerait pour le match nul à Manchester City, alors que Bukayo Saka est forfait
L’Etihad répond à la cible d’Arsenal
Le club londonien aborde le week-end avec six points d’avance sur les Cityzens, même si l’équipe de Pep Guardiola compte un match en moins. Un seul point suffirait à Arsenal pour conserver la tête du championnat, mais Arteta promet une approche audacieuse afin de mettre fin à 22 ans d’attente d’un titre. Malgré la défaite surprise concédée face à Bournemouth, l’entraîneur espagnol veut éviter à tout prix une répétition du match nul 0-0 d’il y a deux ans, qui avait valu à son équipe des critiques acerbes de la part des stars citizen sur sa « mentalité » dans les grands rendez-vous.
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Arteta exige un état d'esprit de gagnant
À la veille du déplacement à Manchester, Arteta a clairement indiqué que son équipe ne viserait pas le match nul. L’Espagnol a souligné que toute la préparation s’était axée sur la manière de mettre à mal les triples champions sur leur propre terrain.
« Nous voulons gagner ce match », a déclaré Arteta. « Nous sommes là pour gagner ce match. Nous n’avons pas parlé de ça [un match nul]. Nous devons gagner ce match. Et nous nous préparons pour gagner ce match. Il n’y aura aucune différence par rapport à tous les stades où nous nous sommes rendus ces cinq dernières années. Il n’y a aucun changement de ce côté-là. »
Interrogé sur les performances défensives passées à l’Etihad, il a ajouté : « Nous ne reproduirons pas le même match, car ce n’est pas notre ADN. Parfois, l’adversaire est si fort qu’il vous contraint à vous replier, et avec City, il y aura forcément des phases où vous resterez acculé dans votre surface ; c’est la réalité. »
Problèmes de sélection et point sur les blessures
Des problèmes de sélection ont compliqué la préparation, l'ailier vedette Saka ayant été officiellement écarté en raison d'un problème persistant au tendon d'Achille. Alors que le capitaine Martin Odegaard et Jurrien Timber doivent passer des tests de condition physique de dernière minute, l'absence de Saka laisse un vide important sur le flanc droit.
« Bukayo est forfait, c'est certain », a-t-il déclaré. « Il commence tout juste à s'entraîner, alors voyons comment ça évolue, à quel rythme on peut progresser, et ensuite on attendra, mais pour l'instant, ce n'est pas la question. »
« Nous gérons ces blessures depuis le début de la saison. Quand on voit les différentes phases que nous avons traversées et les joueurs absents pendant de très longues périodes, la situation n’est pas normale. Mais nous avons su relever la tête grâce à notre mentalité, aux solutions trouvées et à la manière dont les joueurs ont répondu présents. Nous restons solides et nous le resterons. »
- AFP
Les Gunners abordent un véritable tournant de leur saison.
Le choc de dimanche constituera le test ultime de la maturité d’Arsenal, qui tentera de contenir une nouvelle remontée de Manchester City en fin de saison. Guardiola ayant déclaré que la course serait « terminée » pour son équipe en cas de défaite, l’ambiance à l’Etihad s’annonce électrique pour ce duel au sommet du classement.
Au-delà de ce drame national, Arsenal se projette déjà vers sa demi-finale de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. Il est essentiel de maintenir l’élan : après s’être qualifiés pour deux demi-finales européennes consécutives, une première dans l’histoire du club, les hommes d’Arteta entendent prouver qu’ils peuvent assumer la pression d’un double objectif.