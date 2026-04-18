« On est là pour gagner ! » - Mikel Arteta réagit vivement aux rumeurs selon lesquelles Arsenal jouerait pour le match nul à Manchester City, alors que Bukayo Saka est forfait

À la veille du déplacement à Manchester, Arteta a clairement indiqué que son équipe ne viserait pas le match nul. L’Espagnol a souligné que toute la préparation s’était axée sur la manière de mettre à mal les triples champions sur leur propre terrain.

« Nous voulons gagner ce match », a déclaré Arteta. « Nous sommes là pour gagner ce match. Nous n’avons pas parlé de ça [un match nul]. Nous devons gagner ce match. Et nous nous préparons pour gagner ce match. Il n’y aura aucune différence par rapport à tous les stades où nous nous sommes rendus ces cinq dernières années. Il n’y a aucun changement de ce côté-là. »

Interrogé sur les performances défensives passées à l’Etihad, il a ajouté : « Nous ne reproduirons pas le même match, car ce n’est pas notre ADN. Parfois, l’adversaire est si fort qu’il vous contraint à vous replier, et avec City, il y aura forcément des phases où vous resterez acculé dans votre surface ; c’est la réalité. »