Après l’élimination de l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro 2024, Manuel Neuer a pris sa retraite internationale, ouvrant la voie à Marc-André ter Stegen pour s’imposer comme numéro un incontesté. Mais les problèmes physiques et le manque de temps de jeu du Barcelonais ont rapidement semé le doute chez les supporters allemands, nombreux à réclamer le retour de Neuer.

En l’absence de Ter Stegen, Baumann s’est imposé comme le choix numéro un de Julian Nagelsmann, mais l’ombre de Neuer, âgé de 40 ans, continue de planer sur la sélection. Khedira s’est dit profondément préoccupé par ce débat public, estimant qu’il exerce une pression inutile et génère une incertitude tactique pour un poste qui exige une clarté absolue.