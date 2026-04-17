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Adhe Makayasa

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« On est en train de le tuer ! » - Les spéculations autour du retour de Manuel Neuer en sélection allemande pourraient nuire aux chances de la Mannschaft au Mondial, alors que Sami Khedira prend la défense du gardien titulaire Oli Baumann

Allemagne
M. Neuer
O. Baumann
S. Khedira
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Sami Khedira a pris la défense du gardien allemand Oliver Baumann, alors que les médias spéculent toujours sur un éventuel retour de Manuel Neuer en équipe nationale. Le champion du monde 2014 estime que ce débat persistant perturbe la préparation des Bleus et mine la confiance de l’actuel numéro un à l’approche du tournoi estival.

  • Le débat sur le poste de gardien de but s’intensifie.

    Après l’élimination de l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro 2024, Manuel Neuer a pris sa retraite internationale, ouvrant la voie à Marc-André ter Stegen pour s’imposer comme numéro un incontesté. Mais les problèmes physiques et le manque de temps de jeu du Barcelonais ont rapidement semé le doute chez les supporters allemands, nombreux à réclamer le retour de Neuer.

    En l’absence de Ter Stegen, Baumann s’est imposé comme le choix numéro un de Julian Nagelsmann, mais l’ombre de Neuer, âgé de 40 ans, continue de planer sur la sélection. Khedira s’est dit profondément préoccupé par ce débat public, estimant qu’il exerce une pression inutile et génère une incertitude tactique pour un poste qui exige une clarté absolue.

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  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Khedira passe à l’offensive

    Interrogé sur DAZN, Khedira a vivement critiqué les médias, les accusant de déstabiliser l’équipe. Il a rappelé qu’il fallait continuer à soutenir le gardien actuel plutôt que de céder à la nostalgie en réclamant le retour du vétéran Neuer.

    Défendant la position de Baumann et interrogeant les motivations des spéculations actuelles, il a déclaré : « Nous sommes en train de détruire Oli Baumann. Nous sommes en train de le démolir dans les médias, au moment même où nous parlons. Cela ne sert ni Julian Nagelsmann, ni l’Allemagne, ni le garçon lui-même. Nous faisons du tort à un être humain, à un joueur qui doit être le numéro un dans deux mois. Et cet homme, c’est Oli Baumann. Ce n’est tout simplement pas juste. Ce n’est pas bien. »

  • La méritocratie sous le feu des critiques

    Malgré la position défensive de Khedira, d’autres légendes allemandes estiment que la sélection doit toujours s’appuyer sur les meilleurs talents disponibles. Lors de la même émission, Michael Ballack a présenté un contre-argument : selon lui, les joueurs d’élite doivent posséder une force mentale suffisante pour assumer le regard du public.

    Évoquant la nécessité d’une concurrence interne et les exigences élevées inhérentes au poste de gardien de but en équipe d’Allemagne, Ballack a ajouté : « Il faut aussi pouvoir discuter des meilleurs joueurs. C’est une méritocratie. Baumann doit être capable de supporter cette discussion. »

  • FBL-EURO-2024-GER-TRAININGAFP

    Derniers tests avant le Groupe E

    L'Allemagne disputera ses derniers matchs de préparation contre la Finlande le 31 mai, puis contre les États-Unis six jours plus tard, juste avant le coup d'envoi de sa campagne en Coupe du monde. Ces rencontres marqueront l'ultime étape de préparation pour l'équipe de Nagelsmann, qui affrontera ensuite Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur dans le groupe E. Baumann, confirmé comme gardien titulaire après les matchs internationaux de mars, reste toutefois sous le feu des projecteurs à l'approche du tournoi de juin.