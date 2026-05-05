Schmeichel souligne que la transformation opérée par Xhaka à Sunderland atteste de ses qualités durables et de son influence sur le terrain. De retour en Premier League pour la saison 2025-2026, les Black Cats pointent à la 12e place et nourrissent encore un mince espoir d’accrocher une qualification européenne.

« Quand je vois ce que Xhaka a accompli pour Sunderland, je me dis que c’est grâce à lui s’ils sont là aujourd’hui », a ajouté Schmeichel. « Il a été exceptionnel, son leadership est remarquable, il a joué 80 % des matchs, c’est un grand joueur. Nous avons absolument besoin de plus de leaders comme lui. »