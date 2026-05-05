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« On est au bout du rouleau ! » : Peter Schmeichel presse Manchester United de recruter l’ex-star d’Arsenal pour 17 millions de livres sterling
En football, on privilégie l’efficacité immédiate plutôt que le simple potentiel.
Alors que Manchester United s’apprête à remodeler son milieu de terrain cet été, Schmeichel voit en l’ancien capitaine d’Arsenal, Xhaka, un renfort indispensable. Tandis que de nombreux supporters se focalisent sur des jeunes recrues très médiatisées, l’ancien gardien estime que l’équipe manque d’expérience pour encadrer des talents comme Kobbie Mainoo. Xhaka, arrivé à Sunderland en provenance du Bayer Leverkusen pour 17 millions de livres sterling en juillet 2025, s’est rapidement imposé comme un pilier des Black Cats cette saison.
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Le besoin de leadership
Invité du podcast «The Good, The Bad & The Football », Schmeichel a vivement plaidé pour l’arrivée du joueur de 33 ans à Old Trafford. L’ancien gardien de Manchester United a affirmé : « Je pense qu’on devrait recruter Xhaka. Voici mon raisonnement : construisons l’équipe autour de Kobbie. Casemiro part. Si on recrute un jeune comme Adam Wharton ou Elliot Anderson, ce sont encore des éléments prometteurs mais qui n’ont pas fait leurs preuves. Or, ce qui nous manque vraiment, à part Harry Maguire et Bruno Fernandes, c’est un vrai leader. »
Une influence extraordinaire
Schmeichel souligne que la transformation opérée par Xhaka à Sunderland atteste de ses qualités durables et de son influence sur le terrain. De retour en Premier League pour la saison 2025-2026, les Black Cats pointent à la 12e place et nourrissent encore un mince espoir d’accrocher une qualification européenne.
« Quand je vois ce que Xhaka a accompli pour Sunderland, je me dis que c’est grâce à lui s’ils sont là aujourd’hui », a ajouté Schmeichel. « Il a été exceptionnel, son leadership est remarquable, il a joué 80 % des matchs, c’est un grand joueur. Nous avons absolument besoin de plus de leaders comme lui. »
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Une mission de repérage sur le terrain
Manchester United pourra juger sur pièce de l’impact du milieu de terrain lors de son déplacement à Sunderland la semaine prochaine, où Xhaka a été titulaire à 29 reprises en championnat cette saison. Si les Red Devils misent avant tout sur les jeunes talents – le club s’intéresserait notamment à Wharton et Anderson –, l’appel de Schmeichel en faveur de l’expérience intervient alors que Casemiro s’apprête à quitter le club cet été. À l’approche de la Coupe du monde 2026, l’international suisse reste au sommet de sa forme, même si Sunderland pourrait exiger un montant élevé pour se séparer de son leader emblématique avant le début du tournoi.