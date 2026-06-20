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« On entendait l’os se briser » : la fracture impressionnante d’Ismael Kone a poussé la BBC à retravailler ses images, laissant le groupe canadien « sous le choc »
Le son de la retransmission télévisée a été coupé à l’issue de la rencontre.
La chaîne a supprimé la piste audio originale de son programme diffusé sur iPlayer après que les microphones du stade ont clairement capté le bruit de la fracture au BC Place. Bien que l’incident reste visible, l’extrait a été censuré afin qu’aucun gros plan ni aucune image choquante ne soit diffusé. Un représentant a confirmé que des mesures appropriées avaient été prises pour protéger les téléspectateurs, tout en souhaitant au milieu de terrain un prompt rétablissement suite à ce traumatisme.
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Un entraîneur raconte l'effroi vécu sur la touche
Le sélectionneur national Jesse Marsch est apparu très ému après la rencontre, expliquant que la violence du tacle avait été audible depuis la zone technique. Il a déclaré : « On pouvait entendre l’os se briser. On a vraiment de la peine pour lui. Tout le monde est sous le choc pour lui. »
Un porte-parole dela BBC a ensuite confirmé que la bande-son du programme « Canada-Qatar » disponible sur iPlayer avait été modifiée pour ne pas diffuser le son de la blessure d’Ismael Kone, et qu’aucune image du tacle ni du joueur en détresse n’avait été montrée. « Nous lui souhaitons un prompt rétablissement », a-t-il ajouté.
Un long processus de rééducation est à prévoir.
L’ancien milieu de terrain de Watford et de Marseille, qui venait de s’imposer en Serie A avec Sassuolo, va manquer quatre à cinq mois de compétition en raison d’une intervention chirurgicale programmée.
Marsch a commenté : « Ismael est un garçon formidable. Il est loin d’être parfait, mais c’est justement pour ça qu’on l’aime. Il est capable de grandes choses, mais l’instant d’après, il perd sa concentration. Il incarne en grande partie l’esprit de l’équipe. C’est une perte énorme pour nous. Il s’en sortira, nous lui trouverons de bons médecins. Il a un grand avenir devant lui et il joue un rôle essentiel dans tout ce que nous allons entreprendre. »
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La phase à élimination directe se profile à l’horizon.
En tête du Groupe B avec quatre points, le Canada affronte la Suisse lors d’un dernier match décisif de la phase de groupes, mercredi 24 juin. Le vainqueur de cette rencontre terminera forcément en tête du groupe. Marsch doit gérer ce rendez-vous crucial et réorganiser son milieu de terrain, privé d’un de ses moteurs clés pour le reste de la compétition.