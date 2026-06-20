Le sélectionneur national Jesse Marsch est apparu très ému après la rencontre, expliquant que la violence du tacle avait été audible depuis la zone technique. Il a déclaré : « On pouvait entendre l’os se briser. On a vraiment de la peine pour lui. Tout le monde est sous le choc pour lui. »

Un porte-parole dela BBC a ensuite confirmé que la bande-son du programme « Canada-Qatar » disponible sur iPlayer avait été modifiée pour ne pas diffuser le son de la blessure d’Ismael Kone, et qu’aucune image du tacle ni du joueur en détresse n’avait été montrée. « Nous lui souhaitons un prompt rétablissement », a-t-il ajouté.