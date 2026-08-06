Kane a fait ses adieux à Tottenham en tant que meilleur buteur de l’histoire du club à l’été 2023. Il s’est rapidement installé en Allemagne, malgré l’obligation d’attendre que sa jeune famille le rejoigne dans cette nouvelle aventure, et compte désormais trois Soulier d’or de Bundesliga à son palmarès. En 147 apparitions avec le Bayern, Kane a inscrit 146 buts.

Sa fameuse malédiction des trophées a été levée, avec deux titres nationaux et deux coupes remportés, et les livres d’histoire continuent d’être réécrits régulièrement, en club comme en sélection.

Le plus grand buteur que l’équipe d’Angleterre masculine ait jamais connu - avec 85 buts inscrits pour l’Angleterre - est déterminé à rendre son CV encore plus brillant. Il ne lui reste toutefois plus que 12 mois de contrat en Bavière.