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On dit à Harry Kane ce dont il a besoin pour rejoindre Oliver Kahn, Franz Beckenbauer et Robert Lewandowski dans la liste des légendes du Bayern Munich, avec une prédiction sur sa prolongation de contrat
Combien de buts Kane a-t-il marqués pour le Bayern Munich ?
Kane a fait ses adieux à Tottenham en tant que meilleur buteur de l’histoire du club à l’été 2023. Il s’est rapidement installé en Allemagne, malgré l’obligation d’attendre que sa jeune famille le rejoigne dans cette nouvelle aventure, et compte désormais trois Soulier d’or de Bundesliga à son palmarès. En 147 apparitions avec le Bayern, Kane a inscrit 146 buts.
Sa fameuse malédiction des trophées a été levée, avec deux titres nationaux et deux coupes remportés, et les livres d’histoire continuent d’être réécrits régulièrement, en club comme en sélection.
Le plus grand buteur que l’équipe d’Angleterre masculine ait jamais connu - avec 85 buts inscrits pour l’Angleterre - est déterminé à rendre son CV encore plus brillant. Il ne lui reste toutefois plus que 12 mois de contrat en Bavière.
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Kane devrait signer un nouveau contrat avec les champions de Bundesliga
De nouvelles conditions sont à l’étude, après avoir repoussé les liens avec le FC Barcelone et des équipes de Premier League, Hamann, s’exprimant en association avec MrQ, a déclaré à GOAL lorsqu’on lui a demandé si une prolongation au Bayern était la meilleure option pour toutes les parties concernées : « Évidemment, le club est très heureux, il a inscrit de nombreux buts pour eux. Je crois 50 ou 60 toutes compétitions confondues la saison dernière, avec un triplé en finale de la coupe.
« Il semble être très bien installé ici, je pense que sa femme et ses enfants sont heureux ici. Il lui reste un an de contrat, mais s’il veut rester, s’il montre le moindre signe de vouloir rester, je pense que le club fera probablement à peu près tout pour qu’il reste ici.
« Je pense que ça va se faire. Je ne pense pas qu’il ait l’intention de retourner en Premier League, parce que s’il avait voulu battre le record de [Alan] Shearer, il ne serait probablement pas venu à Munich au départ. Donc oui, je pense que ça va se faire. »
Ce dont Kane a besoin pour devenir une icône du Bayern
Kane est devenu l’un des chouchous des supporters au Bayern et, à 33 ans, il devrait encore avoir de belles années devant lui au plus haut niveau. S’il s’engage pour au moins encore quelques saisons à Munich, alors son statut dans le cœur et l’esprit d’un public passionné n’en sera que renforcé.
Interrogé sur la nécessité pour Kane de passer plus de temps en Allemagne avant de pouvoir prétendre au statut d’icône, l’ancien milieu du Bayern Hamann a ajouté : « Ils l’adorent ici. Évidemment, c’est énorme pour le championnat allemand, c’est énorme pour le Bayern Munich d’avoir un capitaine anglais ici.
« Maintenant, si vous voulez entrer dans l’histoire du Bayern Munich, il faut probablement gagner la Ligue des champions. Certains des plus grands joueurs ont remporté la Ligue des champions. Donc, s’il veut vraiment entrer dans la légende et l’histoire, il doit probablement gagner la Ligue des champions.
« Ils l’adorent ici parce que c’est un formidable ambassadeur. On n’entend jamais de mauvaises histoires sur lui, rien en dehors du terrain. Il se comporte bien, c’est un modèle, il montre l’exemple. Vous savez, il n’y a rien à ne pas aimer chez lui.
« Mais pour vraiment entrer dans l’histoire d’un club où Kahn, [Mehmet] Scholl, [Lothar] Matthaus, Beckenbauer, [Stefan] Effenberg, et ainsi de suite, [Arjen] Robben, Ribery, ont tous gagné la Ligue des champions ici. Et je pense qu’il doit probablement faire la même chose. Sans oublier Lewandowski également. »
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Le Bayern prêt à poursuivre les discussions contractuelles avec Kane
Kane profite d’une pause prolongée après sa Coupe du monde avec l’Angleterre, où il a conduit son équipe comme capitaine jusqu’à une nouvelle demi-finale et à une troisième place.
Une fois réinstallé dans l’effectif de Vincent Kompany, avant une Supercoupe face au Borussia Dortmund le 22 août, les discussions concernant un nouveau contrat devraient s’intensifier et le stylo devrait probablement être de sortie pour signer avant que la saison 2026-2027 ne débute véritablement.
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