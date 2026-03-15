Getty Images Sport
Traduit par
« On croise les doigts » : Newcastle fait le point sur l'état de forme de Sandro Tonali avant le match de Ligue des champions contre Barcelone, et explique l'absence de l'Italien lors de la victoire contre Chelsea
Howe reste optimiste quant au rétablissement de Tonali
Lorsqu'on lui a demandé si Tonali serait disponible pour le déplacement au Camp Nou de Spotify, Howe a répondu : « Oui, nous l'espérons. Il ne se sentait pas bien après l'entraînement de vendredi. Il est rapidement apparu qu'il ne pourrait pas faire le déplacement. Espérons donc que cela suive le même schéma que les autres cas de maladie que nous avons eus et qu'il se remette assez rapidement. Un virus circule dans l'équipe depuis deux ou trois semaines maintenant. Espérons que ce soit le même. »
- Getty Images Sport
Bilan des maladies à St James' Park
La maladie qui a frappé Tonali s'inscrit dans une tendance plus générale au sein du club. Jacob Ramsey, Nick Woltemade et Anthony Gordon ont tous été touchés récemment. Ramsey a été remplacé à la mi-temps contre Everton, tandis que Woltemade a manqué l'intégralité de la victoire contre Manchester United. Gordon n'a lui aussi pu jouer qu'un rôle de remplaçant contre Barcelone lors du match aller en raison du même problème.
Avec un score cumulé de 1-1, Howe a désespérément besoin d'un milieu de terrain au complet. Les Magpies se rendent en Espagne pour un coup d'envoi mercredi soir, sachant que l'énergie de Tonali sera vitale s'ils veulent venir à bout des géants catalans. Le club surveille de près l'Italien pour voir s'il pourra prendre l'avion pour Barcelone après son repos du week-end.
Les blessures suscitent de plus en plus d'inquiétudes chez les Magpies
Au-delà de Tonali, le service médical de Newcastle fait des heures supplémentaires. Joe Willock est la dernière source d'inquiétude après avoir subi une blessure musculaire contre Chelsea, et Lewis Miley reste incertain malgré un retour imminent après un problème à la cuisse. Howe a été contraint de traverser une période difficile, plusieurs joueurs clés occupant actuellement l'infirmerie, dont Bruno Guimaraes. Le Brésilien devrait se rendre en Espagne avec l'équipe, mais ne jouera pas en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Fabian Schar et Emil Krafth restent indisponibles.
- AFP
Un message d'avertissement en provenance de Barcelone
À la veille du match opposant Barcelone à Newcastle mercredi prochain au Spotify Camp Nou, les hommes de Hansi Flick ont lancé un avertissement sans équivoque à leurs rivaux dans la course aux quarts de finale de la Ligue des champions en s'imposant 5-2 face à Séville en Liga.
Le match a été marqué par une performance exceptionnelle de Raphinha, qui a inscrit un superbe triplé pour mener la domination du FC Barcelone. De son côté, la jeune star Lamine Yamal, auteur du but égalisateur spectaculaire contre Newcastle lors du match aller, a été mise au repos. L'adolescent a débuté sur le banc mais est entré en jeu en deuxième mi-temps.
Publicité