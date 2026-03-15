« On croise les doigts » : Newcastle fait le point sur l'état de forme de Sandro Tonali avant le match de Ligue des champions contre Barcelone, et explique l'absence de l'Italien lors de la victoire contre Chelsea

La maladie qui a frappé Tonali s'inscrit dans une tendance plus générale au sein du club. Jacob Ramsey, Nick Woltemade et Anthony Gordon ont tous été touchés récemment. Ramsey a été remplacé à la mi-temps contre Everton, tandis que Woltemade a manqué l'intégralité de la victoire contre Manchester United. Gordon n'a lui aussi pu jouer qu'un rôle de remplaçant contre Barcelone lors du match aller en raison du même problème.

Avec un score cumulé de 1-1, Howe a désespérément besoin d'un milieu de terrain au complet. Les Magpies se rendent en Espagne pour un coup d'envoi mercredi soir, sachant que l'énergie de Tonali sera vitale s'ils veulent venir à bout des géants catalans. Le club surveille de près l'Italien pour voir s'il pourra prendre l'avion pour Barcelone après son repos du week-end.