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« On court beaucoup ! » - Marc Cucurella répond aux affirmations selon lesquelles le Real Madrid est paresseux après des défaites surprises en Liga
Balayer les premières critiques
Cucurella a écarté les inquiétudes concernant l’activité de Madrid après un début compliqué dans sa campagne de Liga. Le défenseur a rapidement répondu aux statistiques suggérant que le Real Madrid couvre actuellement la plus faible distance dans l’élite espagnole.
S’exprimant alors qu’il était en sélection avec l’Espagne, le latéral a affirmé que cette surveillance intense est uniquement dictée par les résultats. Cucurella estime que ces critiques n’existent qu’en raison de leurs récentes défaites très médiatisées contre l’Atlético et le Betis.
Le joueur madrilène insiste sur le fait que ses coéquipiers ne manquent pas d’efforts. Il reste convaincu que le débat actuel autour de leur volume physique est largement une surréaction des médias.
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Défendre le taux de travail de l’équipe
Lors d'un entretien accordé à Cadena SER, Cucurella a livré sa réaction honnête aux statistiques de course de l'équipe. Le défenseur a reconnu que ces chiffres l'avaient pris au dépourvu, insistant sur le fait que le groupe donne absolument tout sur le terrain.
« En vérité, cela m'a surpris, parce que si on parlait d'avoir de longues séquences de possession, je pourrais peut-être dire non, mais courir... Je pense que nous courons beaucoup », a expliqué Cucurella.
« Si nous avions gagné tous les matches, personne ne parlerait du fait que nous courons trop peu. On dirait que nous courons très peu, mais que nous sommes très efficaces, ou on trouverait un autre titre. »
Utiliser les données pour progresser
Le Real Madrid fait l’objet d’une forte pression médiatique après sa défaite frustrante contre le Betis et son douloureux revers dans le derby face à l’Atletico. Ces contretemps ont naturellement alimenté les débats autour de son approche physique des matches.
Tout en défendant fermement ses coéquipiers, Cucurella a reconnu la valeur incontestable des statistiques sous-jacentes. Il a admis que l’équipe devait utiliser ces chiffres de manière constructive pour corriger ses lacunes actuelles.
« Au final, les données sont là, a concédé l’international espagnol. Les données servent aussi à s’améliorer, à travailler certaines choses, et à savoir qu’il faut peut-être donner un peu plus ou finir d’améliorer certaines choses. »
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Concentré sur les victoires à venir
Le Real Madrid sera désespéré à l’idée de retrouver sa dynamique de victoire lorsque le football national reprendra enfin. Le Real devra faire face à un calendrier exigeant, et prendre les trois points reste la priorité absolue pour alléger une pression grandissante. Pendant ce temps, Cucurella honorera d’abord ses engagements internationaux avec l’Espagne, qui doit affronter l’Angleterre, la Croatie et la République tchèque.
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