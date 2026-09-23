« On court beaucoup ! » - Marc Cucurella répond aux affirmations selon lesquelles le Real Madrid est paresseux après des défaites surprises en Liga

Cucurella a écarté les inquiétudes concernant l’activité de Madrid après un début compliqué dans sa campagne de Liga. Le défenseur a rapidement répondu aux statistiques suggérant que le Real Madrid couvre actuellement la plus faible distance dans l’élite espagnole.

S’exprimant alors qu’il était en sélection avec l’Espagne, le latéral a affirmé que cette surveillance intense est uniquement dictée par les résultats. Cucurella estime que ces critiques n’existent qu’en raison de leurs récentes défaites très médiatisées contre l’Atlético et le Betis.

Le joueur madrilène insiste sur le fait que ses coéquipiers ne manquent pas d’efforts. Il reste convaincu que le débat actuel autour de leur volume physique est largement une surréaction des médias.