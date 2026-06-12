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On comprend mieux les raisons pour lesquelles Arsenal a laissé Barcelone prendre les devants dans le dossier Anthony Gordon, estimé à 80 millions d’euros, tandis qu’une légende de Newcastle parie sur l’éclat de la star anglaise au Camp Nou
Le FC Barcelone n’a pas encore activé l’option d’achat de 26 millions de livres sterling pour recruter Marcus Rashford.
Ce transfert a surpris plus d’un observateur : Marcus Rashford devrait ainsi endosser le rôle d’Anglais expatrié au Camp Nou pour la saison 2025-2026. Le Barça dispose d’une option d’achat de 26 millions de livres (35 millions de dollars) pour transformer ce prêt en recrutement définitif.
Plutôt que de débourser cette somme pour un avant-centre auteur de 14 buts sous ses couleurs, le club a préféré investir dans la vitesse et la technique de Gordon, joueur polyvalent capable d’évoluer sur le flanc gauche ou en faux numéro 9.
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Gordon serait sur les tablettes de Liverpool, le club de son enfance, ainsi que d’Arsenal.
Le jeune joueur de 25 ans, formé à Everton, s’apprête à relever un nouveau défi. Un temps évoqué, un retour sur les bords de la Mersey, chez Liverpool, le club de son enfance, semblait possible.
Arsenal, tout juste sacré champion de Premier League, serait également intéressé par ce joueur qui s'intégrerait parfaitement dans les plans de Mikel Arteta en cas de départ de Gabriel Martinelli ou de Leandro Trossard.
Pourquoi Gordon a-t-il choisi de rejoindre le Camp Nou plutôt que l’Emirates Stadium ?
Aucun accord n’a toutefois été conclu, contraignant Gordon à sortir de sa zone de confort. Interrogée sur le manque de concurrence des cadors anglais pour le jeune Écossais, la légende de Newcastle Waddle – s’exprimant avec NewBettingSites.uk – a confié à GOAL : « Je pensais qu’il irait à Arsenal, probablement pour occuper le couloir gauche, car ils n’ont pas vraiment de joueur installé à ce poste. Que ce soit Martinelli ou un autre, personne n’a encore vraiment endossé ce rôle. Ils se sont dit : “Ce maillot est à moi”. Saka, lui, est bien installé sur le côté droit.
Les Gunners cherchaient sans doute une option moins onéreuse, se disant : “Pas question de débourser 80, 70 ou même 60 millions”. Ils visaient un montant nettement inférieur, à mon avis.
Ce transfert est tombé comme un cheveu sur la soupe : soit ils ont été impressionnés par ses deux matchs contre le Barça, soit ils ont repéré quelque chose qui les intéressait. Lamine Yamal d’un côté, Anthony Gordon de l’autre : sur le papier, ça marche. Mais seul l’avenir le dira.
Il a brillé à Newcastle, surtout en pointe, où sa vitesse collait parfaitement au style offensif des Magpies. Le Barça, qui pratique un jeu similaire, a sans doute noté ces qualités, même si la chaleur peut parfois peser sur les rencontres. Je me demande s’ils ne l’envisagent pas comme un neuf, maintenant que [Robert] Lewandowski est parti. Ils n’ont pas beaucoup d’autres options.
Ils ont également été associés à Julián Álvarez, de l’Atlético Madrid, mais ils pourraient estimer que Gordon, capable d’évoluer en neuf ou en onze, représente une opportunité plus intéressante.
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La star anglaise Gordon espère briller aux côtés de Yamal et de ses coéquipiers.
C’est sur la base des performances de Gordon aux côtés de Yamal et de ses coéquipiers à Barcelone que l’on pourra juger s’il en vaut vraiment la peine. Il semble disposer de tous les atouts nécessaires pour briller sous les feux des projecteurs.
S’il y parvient, des formations comme Arsenal et Liverpool pourraient se demander pourquoi elles n’ont pas fait le nécessaire pour conserver l’international anglais – actuellement convoqué pour la Coupe du monde 2026 – dans le championnat qui l’a révélé et où il a déjà démontré sa capacité à rivaliser avec les meilleurs.