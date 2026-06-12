Aucun accord n’a toutefois été conclu, contraignant Gordon à sortir de sa zone de confort. Interrogée sur le manque de concurrence des cadors anglais pour le jeune Écossais, la légende de Newcastle Waddle – s’exprimant avec NewBettingSites.uk – a confié à GOAL : « Je pensais qu’il irait à Arsenal, probablement pour occuper le couloir gauche, car ils n’ont pas vraiment de joueur installé à ce poste. Que ce soit Martinelli ou un autre, personne n’a encore vraiment endossé ce rôle. Ils se sont dit : “Ce maillot est à moi”. Saka, lui, est bien installé sur le côté droit.

Les Gunners cherchaient sans doute une option moins onéreuse, se disant : “Pas question de débourser 80, 70 ou même 60 millions”. Ils visaient un montant nettement inférieur, à mon avis.

Ce transfert est tombé comme un cheveu sur la soupe : soit ils ont été impressionnés par ses deux matchs contre le Barça, soit ils ont repéré quelque chose qui les intéressait. Lamine Yamal d’un côté, Anthony Gordon de l’autre : sur le papier, ça marche. Mais seul l’avenir le dira.

Il a brillé à Newcastle, surtout en pointe, où sa vitesse collait parfaitement au style offensif des Magpies. Le Barça, qui pratique un jeu similaire, a sans doute noté ces qualités, même si la chaleur peut parfois peser sur les rencontres. Je me demande s’ils ne l’envisagent pas comme un neuf, maintenant que [Robert] Lewandowski est parti. Ils n’ont pas beaucoup d’autres options.

Ils ont également été associés à Julián Álvarez, de l’Atlético Madrid, mais ils pourraient estimer que Gordon, capable d’évoluer en neuf ou en onze, représente une opportunité plus intéressante.