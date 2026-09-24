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« On avait l’impression que ce n’était pas nous » : la superstar du Bayern Munich Harry Kane admet que l’élimination de l’Angleterre par l’Argentine en Coupe du monde a été son chagrin le plus douloureux à ce jour avec la sélection anglaise
Les blessures de la Coupe du monde restent vives pour l’Angleterre
Dix semaines après une dévastatrice défaite en demi-finale de la Coupe du monde, l’Angleterre se remobilise sous les ordres de Thomas Tuchel. Le groupe reporte désormais son attention sur sa prochaine campagne de Ligue des nations et sur la longue route vers l’Euro 2028. Cependant, le coût psychologique de son élimination face à l’Argentine reste un lourd fardeau pour la sélection nationale.
La déception était si profonde que Kane n’a pas pu se résoudre à regarder le sommet mondial au MetLife Stadium. À la place, l’attaquant du Bayern Munich s’est changé les idées avec une partie de golf à New York pendant que l’Espagne et l’Argentine se disputaient le trophée.
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Kane revient sur l’abandon de l’identité de l’Angleterre
L’attaquant de 33 ans a connu son lot de rendez-vous manqués sur la scène internationale. Pourtant, il estime que la nature de ce récent effondrement dépasse même son tristement célèbre penalty manqué en quart de finale contre la France au Qatar.
« J’ai disputé des finales, des demi-finales et j’ai été si proche, a expliqué Kane. Chacune fait mal d’une manière différente. Celle-ci a fait mal, c’est sûr. Plus que toutes les autres. Je dirais probablement même plus que lorsque j’ai manqué un penalty au Qatar, simplement en raison de la manière dont cela s’est produit. »
La frustration vient d’un repli tactique et mental perçu. « J’ai simplement eu l’impression que ce n’était pas nous en tant qu’équipe, a-t-il ajouté. Ce n’était pas l’équipe que nous voulions être et que nous avions dit que nous serions. Je pense que parfois, quand on va peut-être à l’encontre de ses convictions et qu’on perd, on le ressent 10 fois plus mal. »
Transformer la désillusion en moteur pour les ambitions de l'Euro 2028
Pour la suite, Kane réclame des discussions plus approfondies au sein du groupe afin de résoudre ses difficultés récurrentes face aux meilleures nations dans les dernières phases des grands tournois. Il insiste sur le fait que cette douleur doit servir de carburant pour aider l’équipe à comprendre comment conserver son identité dans les moments de forte pression.
« C’est quelque chose que nous n’avons pas vraiment réussi à faire dans les dernières phases des tournois contre les plus grandes nations et les meilleures nations », a admis l’international aux 121 sélections. « C’est peut-être un mélange de plusieurs choses. Cela peut être lié aux personnalités, cela peut être lié à l’état d’esprit, cela peut être simplement la direction à prendre et la manière dont nous voulons jouer lors de ces matches. »
Pour combler cet écart, le capitaine considère la prochaine Ligue des nations comme une étape essentielle. « Je sais qu’il y a une perception selon laquelle la Ligue des nations n’est peut-être pas aussi importante, mais quand on n’a rien gagné depuis si longtemps, je pense que le simple fait de remporter un trophée avec l’Angleterre pourrait ensuite nous propulser à l’approche de l’Euro dans quelques années », a déclaré Kane, exhortant ses coéquipiers à prendre la compétition à bras-le-corps. »
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Un effectif diminué se prépare pour le test face à l’Espagne
La quête de rédemption de l’Angleterre débute samedi à Wembley face à l’Espagne. Cette affiche revêt une importance particulière, puisque les visiteurs ont battu l’équipe de Tuchel lors de la dernière finale du Championnat d’Europe et ont finalement atteint la finale de la Coupe du monde qu’espérait tant l’Angleterre.
La préparation a été perturbée par une série de problèmes physiques, avec cinq forfaits récents venus s’ajouter aux blessures déjà existantes. Alors que Kane avait auparavant critiqué les forfaits fin 2024, il a adopté cette fois une position plus mesurée. Reconnaissant le calendrier exténuant de la Premier League par rapport à sa propre pause hivernale en Allemagne, Kane a insisté sur le fait qu’il faisait confiance à ses coéquipiers pour gérer leur condition physique.
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