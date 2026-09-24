L’attaquant de 33 ans a connu son lot de rendez-vous manqués sur la scène internationale. Pourtant, il estime que la nature de ce récent effondrement dépasse même son tristement célèbre penalty manqué en quart de finale contre la France au Qatar.

« J’ai disputé des finales, des demi-finales et j’ai été si proche, a expliqué Kane. Chacune fait mal d’une manière différente. Celle-ci a fait mal, c’est sûr. Plus que toutes les autres. Je dirais probablement même plus que lorsque j’ai manqué un penalty au Qatar, simplement en raison de la manière dont cela s’est produit. »

La frustration vient d’un repli tactique et mental perçu. « J’ai simplement eu l’impression que ce n’était pas nous en tant qu’équipe, a-t-il ajouté. Ce n’était pas l’équipe que nous voulions être et que nous avions dit que nous serions. Je pense que parfois, quand on va peut-être à l’encontre de ses convictions et qu’on perd, on le ressent 10 fois plus mal. »



