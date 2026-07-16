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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

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« On aurait dû continuer à mettre la pression ! » : Marc Guehi s’interroge sur les choix tactiques de Thomas Tuchel après l’élimination de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Argentine

Angleterre
Argentine
Coupe du monde
T. Tuchel
M. Guehi
Angleterre vs Argentine

Marc Guehi a publiquement remis en cause la stratégie de Thomas Tuchel après l'élimination de l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. Les Three Lions avaient pourtant mené au score en seconde période à Atlanta, mais leur retrait défensif a suscité une vague de critiques.

  • Guehi exprime sa frustration face au changement de stratégie défensive

    Guehi a estimé que l'Angleterre n'aurait pas dû adopter une attitude aussi défensive après avoir pris l'avantage face à l'Argentine. Anthony Gordon avait donné l'avantage à l'Angleterre à la 55e minute, mais des buts tardifs d'Enzo Fernández et de Lautaro Martínez ont renversé la situation dans les dernières minutes.

    « Dès que nous avons mené 1-0, nous avons semblé nous contenter de tenir le résultat, ce qui, à ce niveau, n’est tout simplement pas suffisant. Je suis donc déçu », a déclaré le défenseur de Manchester City dans des propos rapportés par The Sun. Il a ajouté : « Nous aurions dû continuer. Nous aurions dû continuer à pousser. On avait un peu l’impression qu’une fois le but marqué, notre mentalité était de reculer et de défendre. »

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    Guehi incertain pour le prochain tournoi de l'Angleterre

    Interrogé sur la capacité de cette équipe d'Angleterre à enfin franchir le cap lors d'un futur tournoi, Guehi, visiblement abattu, a reconnu ne pas pouvoir se projeter aussi loin immédiatement après la défaite. « Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est difficile de penser à l'avenir pour l'instant », a-t-il déclaré. « Pour l'instant, il y a juste de la déception. C'est tout. »


  • Le changement de dispositif défensif opéré par Tuchel est vivement critiqué.

    L'équipe de Tuchel n'a eu que 12 % de possession entre l'ouverture du score de Gordon et le but décisif de Martinez à la 92^e minute. Le sélectionneur anglais est alors passé en 5-4-1 en faisant entrer Ezri Konsa, Dan Burn et Nico O'Reilly. Ce choix tactique a suscité de vives critiques, notamment de Wayne Rooney, et les propos de Guehi laissent entendre que ce sentiment était partagé dans le groupe.

    « Les choix de Thomas Tuchel, soyons honnêtes, nous ont coûté cher ce soir », a déclaré Rooney. « Si vous êtes un joueur offensif sur le terrain, que vous menez 1-0 et que vous voyez les changements que l’entraîneur effectue, vous perdez confiance ; on ne peut pas s’en sortir comme ça indéfiniment.

    « Ensuite, on se dit : “Oh non, on va rester sur la défensive pendant tout ce temps ; comment on va s’en sortir ?” C’est de la panique ; une véritable panique. On ne peut pas mener d’un but, puis céder le ballon et renoncer à toute opportunité d’essayer de marquer le deuxième but, parce que c’est ce qu’on veut faire. »

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    Tuchel reste combatif malgré les critiques, la FA maintient son soutien

    Malgré des critiques de plus en plus vives, Tuchel a affiché un ton combatif après la rencontre, rappelant l'exploit d'atteindre les demi-finales. « Nous irons au bout de notre contrat, jusqu'à l'Euro à domicile. J’attends cela avec impatience, même s’il est difficile pour l’instant de se projeter aussi loin », a déclaré l’Allemand. « Beaucoup de grandes nations du football sont éliminées avant les demi-finales, c’est donc un exploit. Personne ne veut entendre cela en ce moment ; moi non plus, car nous sommes très exigeants envers nous-mêmes. C’est la nature même de la compétitivité. »

    Tuchel a signé en février une prolongation de contrat de deux ans, qui le lie à ce poste jusqu’à l’Euro 2028, et il bénéficierait toujours du soutien total de la Fédération allemande de football. L’ancien entraîneur de Chelsea, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain a remporté 16 de ses 21 matchs à la tête de l’équipe, pour deux nuls et trois défaites.

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