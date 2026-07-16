L'équipe de Tuchel n'a eu que 12 % de possession entre l'ouverture du score de Gordon et le but décisif de Martinez à la 92^e minute. Le sélectionneur anglais est alors passé en 5-4-1 en faisant entrer Ezri Konsa, Dan Burn et Nico O'Reilly. Ce choix tactique a suscité de vives critiques, notamment de Wayne Rooney, et les propos de Guehi laissent entendre que ce sentiment était partagé dans le groupe.

« Les choix de Thomas Tuchel, soyons honnêtes, nous ont coûté cher ce soir », a déclaré Rooney. « Si vous êtes un joueur offensif sur le terrain, que vous menez 1-0 et que vous voyez les changements que l’entraîneur effectue, vous perdez confiance ; on ne peut pas s’en sortir comme ça indéfiniment.

« Ensuite, on se dit : “Oh non, on va rester sur la défensive pendant tout ce temps ; comment on va s’en sortir ?” C’est de la panique ; une véritable panique. On ne peut pas mener d’un but, puis céder le ballon et renoncer à toute opportunité d’essayer de marquer le deuxième but, parce que c’est ce qu’on veut faire. »