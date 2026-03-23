La baisse du temps de jeu de ce joueur de 25 ans a été l'un des événements les plus surprenants de la saison de City. Après avoir été élu Joueur de l'année par les joueurs de la PFA en 2023/24, Foden a eu du mal à conserver sa place suite aux arrivées de Rayan Cherki et d'Antoine Semenyo. En effet, il a remplacé Cherki à la 90e minute à Wembley, ce qui montre à quel point il a chuté dans la hiérarchie.

« J’étais triste pour lui, mais pas parce qu’il entre en jeu lors d’une finale de coupe », a déclaré Rooney dans l’émission Wayne Rooney Show de la BBC. « Il y a quelques jours, il n’a même pas foulé la pelouse. Si c’était Max Dowman qui était entré en fin de match, on aurait pu penser que c’était une bonne expérience. Mais voir Phil Foden entrer en jeu lors d’une finale de coupe, ça ressemblait à un remplacement de complaisance pour le faire jouer. »

Foden n’a été titularisé que quatre fois lors des 13 derniers matchs de City toutes compétitions confondues et n’a pas trouvé le chemin des filets depuis 20 matchs, une série qui remonte à la mi-décembre. Rooney a ajouté : « Je ne sais pas ce qui s’est passé, c’est un joueur de haut niveau. Ça fait bizarre qu’il ne parvienne pas à s’imposer dans l’équipe. On dirait qu’il s’est passé quelque chose. Je pensais que Foden était en bonne forme, mais tout à coup, on ne l'a plus vu jouer. »