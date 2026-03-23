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« On aurait dit un remplacement de complaisance » : Wayne Rooney fustige Pep Guardiola pour la manière « lamentable » dont il a traité Phil Foden lors de la finale de la Carabao Cup
Une chute
La baisse du temps de jeu de ce joueur de 25 ans a été l'un des événements les plus surprenants de la saison de City. Après avoir été élu Joueur de l'année par les joueurs de la PFA en 2023/24, Foden a eu du mal à conserver sa place suite aux arrivées de Rayan Cherki et d'Antoine Semenyo. En effet, il a remplacé Cherki à la 90e minute à Wembley, ce qui montre à quel point il a chuté dans la hiérarchie.
« J’étais triste pour lui, mais pas parce qu’il entre en jeu lors d’une finale de coupe », a déclaré Rooney dans l’émission Wayne Rooney Show de la BBC. « Il y a quelques jours, il n’a même pas foulé la pelouse. Si c’était Max Dowman qui était entré en fin de match, on aurait pu penser que c’était une bonne expérience. Mais voir Phil Foden entrer en jeu lors d’une finale de coupe, ça ressemblait à un remplacement de complaisance pour le faire jouer. »
Foden n’a été titularisé que quatre fois lors des 13 derniers matchs de City toutes compétitions confondues et n’a pas trouvé le chemin des filets depuis 20 matchs, une série qui remonte à la mi-décembre. Rooney a ajouté : « Je ne sais pas ce qui s’est passé, c’est un joueur de haut niveau. Ça fait bizarre qu’il ne parvienne pas à s’imposer dans l’équipe. On dirait qu’il s’est passé quelque chose. Je pensais que Foden était en bonne forme, mais tout à coup, on ne l'a plus vu jouer. »
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Foden envisage un retour
Malgré la frustration liée à son temps de jeu limité, Foden a fait preuve de professionnalisme lors de la célébration du dernier trophée remporté par City. Le milieu de terrain a reconnu que sa forme n'était pas au meilleur de son niveau, mais a exprimé son désir de regagner sa place dans le onze de départ de Guardiola pour la fin de saison.
Évoquant sa situation actuelle après le coup de sifflet final, Foden a parlé des « hauts et des bas » que peut traverser un footballeur.
« Tout dépend de la façon dont on se relève », a-t-il déclaré. « Je continue à garder la tête baissée, j’essaie de m’entraîner du mieux que je peux chaque jour et j’espère revenir après les matchs internationaux en bien meilleure forme. J’espère pouvoir jouer plus de minutes et retrouver le niveau que j’avais en début de saison. »
Les inquiétudes concernant la Coupe du monde
Si Foden figure dans la liste provisoire de 35 joueurs sélectionnés par Thomas Tuchel pour les matchs internationaux de mars, son manque de temps de jeu en championnat est une source de préoccupation majeure. Rooney estime que cette situation pèsera lourdement sur le moral du milieu de terrain à l'approche du tournoi estival.
« Tout d'abord, il sera heureux qu'ils aient remporté la coupe, mais d'un point de vue égoïste, il aurait voulu être sur le terrain et avoir un impact », a déclaré Rooney. « Ça va être difficile pour lui. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Foden ?
Foden espère faire bonne impression auprès du sélectionneur des Three Lions, Tuchel, lors des prochains matchs contre l'Uruguay et le Japon. Le joueur de 25 ans était entré en cours de jeu lors des derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde disputés par l'Angleterre contre la Serbie et l'Albanie en novembre.