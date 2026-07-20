« On a très mal commencé ! » - Adrien Rabiot fustige ses coéquipiers français pour leur « comportement inacceptable » lors de la défaite chaotique face à l'Angleterre dans le match pour la troisième place de la Coupe du monde

Les maux de l’équipe de France ont été exposés dès l’entame du match, les Bleus concédant un score de 4-0 à la mi-temps face à l’Angleterre à Miami. Malgré une réaction après la pause et quatre buts inscrits, ils n’ont pas pu effacer une première période catastrophique.

Cette prestation décevante a valu à l’équipe des critiques de la part de Rabiot, lequel a remis en question l’attitude de certains de ses coéquipiers. Des tensions ont par ailleurs été perceptibles sur le bord de la pelouse : Rayan Cherki a ainsi eu un échange houleux avec Didier Deschamps lors d’une pause boisson en première période.