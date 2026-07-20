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« On a très mal commencé ! » - Adrien Rabiot fustige ses coéquipiers français pour leur « comportement inacceptable » lors de la défaite chaotique face à l'Angleterre dans le match pour la troisième place de la Coupe du monde
L'aventure de l'équipe de France s'achève sur une note d'amertume.
Les maux de l’équipe de France ont été exposés dès l’entame du match, les Bleus concédant un score de 4-0 à la mi-temps face à l’Angleterre à Miami. Malgré une réaction après la pause et quatre buts inscrits, ils n’ont pas pu effacer une première période catastrophique.
Cette prestation décevante a valu à l’équipe des critiques de la part de Rabiot, lequel a remis en question l’attitude de certains de ses coéquipiers. Des tensions ont par ailleurs été perceptibles sur le bord de la pelouse : Rayan Cherki a ainsi eu un échange houleux avec Didier Deschamps lors d’une pause boisson en première période.
Rabiot réagit à l'élimination de l'équipe de France
Rabiot n'a pas caché sa frustration après le coup de sifflet final, critiquant la prestation de la France en première mi-temps ainsi que le comportement de certains de ses coéquipiers.
« Nous avons très mal commencé la première mi-temps », a déclaré le milieu de terrain de l'AC Milan à beIN SPORTS. « J'ai vu chez certains joueurs un comportement que je n'avais jamais observé auparavant. C'est un peu décevant, car c'était le dernier match où nous pouvions faire bonne figure dans cette compétition. La déception est grande après la défaite contre l'Espagne, mais il y avait du travail à faire jusqu'à la toute fin et nous ne pouvons pas nous contenter d'un jeu aussi bâclé. Nous avons discuté à la mi-temps ; nous nous sommes dit qu’il fallait faire preuve de fierté, et ça s’est nettement mieux passé en deuxième mi-temps, car en première mi-temps, certains comportements étaient inacceptables. »
L'Angleterre s'envole tandis que la France s'effondre
Avant la petite finale, Deschamps avait reconnu que les deux équipes abordaient la rencontre avec peu d’enthousiasme, déclarant : « L’Angleterre n’a pas envie de jouer ce match, et nous non plus. » Son analyse s’est révélée juste : la France a traversé une première période sans éclat avant de s’incliner 6-4.
Cette défaite a conclu de manière terne les quatorze années de Deschamps à la tête des Bleus. Des dissensions internes et un jeu décousu ont éclipsé son dernier match sur le banc français, tandis que l’Angleterre en a profité pour terminer le tournoi en beauté, Declan Rice saluant la solidité du groupe de Thomas Tuchel.
« C’est la meilleure sélection anglaise depuis très longtemps », a déclaré Rice. « C’est un fait. Personne ne peut nous enlever ça. Je pense que nous pouvons être fiers en tant que groupe. Nous sommes juste déçus d’avoir perdu cette demi-finale. »
- Getty Images
La France se prépare à entrer dans une nouvelle ère
La France se tourne désormais vers l’après-Deschamps, Zinedine Zidane étant largement pressenti pour succéder à l’entraîneur vainqueur de la Coupe du monde. Restaurer l’unité du groupe constituera l’un des principaux défis de l’ancien coach du Real Madrid, après un tournoi conclu par des critiques publiques de joueurs chevronnés. L’Angleterre, elle, rentre chez elle avec une troisième place salvatrice, ayant su rebondir de manière impressionnante après sa déception en demi-finale.
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