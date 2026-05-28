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« On a tous explosé de joie ! » : Riccardo Calafiori qualifie le match nul contre Manchester City de « meilleur moment » du sacre en Premier League, et une star d’Arsenal revient sur ces célébrations endiablées
Une star italienne revient sur son rêve
Calafiori s'est confié sur l'ampleur des célébrations du titre national d'Arsenal, à la veille de la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain ce week-end.
Les Gunners ont été officiellement couronnés champions de Premier League le 19 mai, Manchester City, leur plus proche poursuivant, ayant été contraint au match nul 1-1 sur la pelouse de Bournemouth. Calafiori, auteur de 26 apparitions au cours d’une saison remarquable, a ensuite soulevé le trophée après une victoire 2-1 contre Crystal Palace lors de la dernière journée, permettant à son équipe de conclure le championnat avec sept points d’avance.
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Calafiori relate l’incident survenu dans le vestiaire
Le défenseur polyvalent s’est souvenu du moment précis où l’équipe de Mikel Arteta a pris conscience qu’elle avait enfin franchi la ligne d’arrivée en tant que championne. Dans une interview accordée à La Repubblica, Calafiori a déclaré : « Remporter la Premier League était l’un de mes rêves d’enfant. Et c’était incroyable, au vu du déroulement de la saison.
Le moment le plus fort ? Le coup de sifflet final de Bournemouth-Manchester City. Tout le monde a explosé de joie : staff et joueurs se sont félicités, comme libérés. Ce titre nous avait échappé pendant 22 ans. En déambulant dans la ville, j’ai mesuré l’importance de ce triomphe pour les supporters et les habitants. »
Interrogé sur son intégration express dans le football anglais sous la houlette d’Arteta, Calafiori ajoute : « En début de saison, lors de nos échanges, j’ai mesuré la confiance qu’il placait en moi. Ce n’était pas gagné d’avance, je ne m’y attendais même pas. Je suis venu ici pour sortir de ma zone de confort. L’adaptation n’a pas été facile ; la Premier League est un championnat exigeant. Mais je le recommanderais à beaucoup de jeunes Italiens. »
Arteta salué pour son sens tactique
Calafiori attribue l’excellente cohésion de l’équipe à la stratégie patiente et à long terme du club, ainsi qu’à une gestion rigoureuse de la charge de travail. Le club londonien a nommé Arteta en 2019 et a dû se contenter de places d’honneur avant de décrocher enfin le titre cette saison. Analysant les principales différences entre la Serie A et la Premier League, Calafiori a déclaré : « En Italie, il est impensable de laisser du temps à un entraîneur qui ne gagne pas tout de suite.
Si la cohésion est si forte à Arsenal, c’est grâce à Arteta, mais aussi au club qui a su faire preuve de patience. C’est aussi mon cas : je n’avais jamais passé deux saisons dans le même club. À mon arrivée, j’étais épuisé et je me suis dit : “Je ne jouerai jamais ici.” La différence, c’est le calendrier hebdomadaire et la charge de travail. Ici, on dispute soixante matchs par an, donc l’entraînement est axé sur la récupération. L’objectif est d’aborder chaque rencontre dans la meilleure forme possible. C’est une question de mentalité. »
- AFP
La finale européenne nous attend
L’ancien espoir de la Roma sera l’unique représentant italien de la finale de la Ligue des champions, samedi à Budapest. À la veille de ce rendez-vous continental face au géant français du PSG, Calafiori a déclaré : « J’aurai l’occasion de porter haut les couleurs de mon pays et de briguer ce trophée, dans une année où nous n’avons pas pu nous qualifier pour la Coupe du monde.
« Avant, je jouais les finales de Ligue des champions sur PlayStation avec mon meilleur ami, Nicolo Cesaroni, qui sera au stade pour me voir. Pour l’instant, je reste très calme. Je réaliserai sans doute quand je monterai dans l’avion. Une occasion comme celle-ci ne se présente qu’une fois dans une vie, il faut la saisir. »