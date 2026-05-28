« On a tous explosé de joie ! » : Riccardo Calafiori qualifie le match nul contre Manchester City de « meilleur moment » du sacre en Premier League, et une star d’Arsenal revient sur ces célébrations endiablées

Le défenseur polyvalent s’est souvenu du moment précis où l’équipe de Mikel Arteta a pris conscience qu’elle avait enfin franchi la ligne d’arrivée en tant que championne. Dans une interview accordée à La Repubblica, Calafiori a déclaré : « Remporter la Premier League était l’un de mes rêves d’enfant. Et c’était incroyable, au vu du déroulement de la saison.

Le moment le plus fort ? Le coup de sifflet final de Bournemouth-Manchester City. Tout le monde a explosé de joie : staff et joueurs se sont félicités, comme libérés. Ce titre nous avait échappé pendant 22 ans. En déambulant dans la ville, j’ai mesuré l’importance de ce triomphe pour les supporters et les habitants. »

Interrogé sur son intégration express dans le football anglais sous la houlette d’Arteta, Calafiori ajoute : « En début de saison, lors de nos échanges, j’ai mesuré la confiance qu’il placait en moi. Ce n’était pas gagné d’avance, je ne m’y attendais même pas. Je suis venu ici pour sortir de ma zone de confort. L’adaptation n’a pas été facile ; la Premier League est un championnat exigeant. Mais je le recommanderais à beaucoup de jeunes Italiens. »