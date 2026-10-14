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« On a réussi à le faire sortir de ses gonds » : Comment le capitaine du Viking Zlatko Tripic a « joué comme un salaud » pour provoquer l’expulsion de Michael Olise et rendre furieuses les stars du Bayern Munich
Le capitaine norvégien orchestre le chaos sur le continent
Tripic, capitaine de l’équipe locale, a réussi à provoquer le géant bavarois, ce qui a conduit à l’expulsion stupide d’Olise lors d’un match à suspense à six buts à la Lyse Arena. Ses provocations ont valu au prétendant au Ballon d’Or deux avertissements coup sur coup à la 73e minute, après que ce dernier a lancé le ballon en plein visage de Tripic. Au-delà de ses provocations sur la pelouse synthétique de Jattavagen, l’ailier a joué un rôle décisif ballon au pied, délivrant la passe décisive sur l’ouverture du score de Gianni Stensness après seulement 70 secondes, avant de servir Herman Haugen pour l’égalisation à la 90e minute.
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Les visiteurs, furieux, regrettent une provocation qui leur coûte cher
L’avance de deux buts des locaux, acquise grâce à Stensness et à une contre-attaque de Peter Christiansen, a d’abord été effacée par un doublé de Harry Kane, qui a établi un record en marquant lors de neuf apparitions consécutives en Ligue des champions, et un but de Luis Diaz. Mais le capitaine adverse a réussi, par ses provocations, à déconcentrer les joueurs du Bayern, sans recevoir le moindre carton de toute la soirée.
Soulignant après le match l’efficacité de la tactique psychologique adverse, le directeur sportif du Bayern Max Eberl a déclaré à Sky Sport Germany : « Il [Tripic] s’est comporté comme un salaud sur le terrain. Il voulait gagner le match et nous nous sommes laissé provoquer. Il a obtenu exactement ce qu’il voulait. »
Mécontent d’un accrochage physique avec le capitaine, mais aussi de l’arbitrage de la rencontre, le milieu du Bayern Konrad Laimer a ajouté, cité par Bild : « J’ai senti qu’il me frappait à la tête avec la main. Et je me suis dit : c’est clairement un carton. Mais l’arbitre sifflait de toute façon ce qu’il voulait, même si c’est une autre question. »
Un vétéran intrépide assume une approche cynique
L’attaquant du Bayern Kane a également qualifié son adversaire de « joueur malin qui aime provoquer des fautes, se rouler par terre et gagner du temps » après le coup de sifflet final. Malgré un bref passage sur le banc pour prendre des antidouleurs après un coup reçu aux côtes qui avait aggravé une ancienne blessure, comme il l’a confirmé à VG, l’ailier avait le sourire lorsqu’il s’est adressé aux journalistes en zone mixte.
Reconnaissant avoir réussi à agacer Olise et le reste de l’effectif du Bayern, riche en stars, Tripic a déclaré aux journalistes : « Il n’a pas fait grand-chose. Il était probablement un peu agacé, et nous avons réussi à le faire sortir de ses gonds. La plupart des gens m’ont réprimandé. Je n’ai pas osé entrer dans le vestiaire du Bayern pour demander un maillot. »
Réagissant aux propos de Kane sur l’antijeu utilisé pour compenser l’écart de niveau, Tripic a ajouté : « Ça me fait plaisir que Kane m’ait mentionné. Il est lui-même extrêmement doué pour ça et connaît le cynisme nécessaire. Si nous laissons le Bayern jouer tranquillement, l’écart de niveau est tout simplement trop grand. Nous n’allions pas lui faciliter la tâche, et nous avons su rester dans les limites. »
Saluant le courage avec lequel son capitaine a transmis une énergie positive à l’ensemble de l’équipe, l’entraîneur de Viking, Bjarte Lunde Aarsheim, a déclaré en conférence de presse : « Il est extrêmement important pour nous. Nous avons un capitaine qui n’a peur de rien, montre l’exemple et parvient à agacer l’une des meilleures équipes du monde. »
« Cette énergie se propage dans l’équipe. Si vous voulez réussir à ce niveau, il faut une certaine dose de cynisme. Je pense que cela montre que vous n’avez pas peur et que vous voulez prouver votre valeur. »
- AFP
Le casse-tête des suspensions met à l’épreuve la profondeur de l’effectif du Bayern Munich
La victoire laissée échapper dans les dernières minutes oblige le géant allemand à travailler rapidement sur le sang-froid de son effectif avant de retrouver la compétition nationale ce week-end. La suspension d'Olise porte également un coup dur à la rotation offensive du Bayern avant son prochain match de phase de ligue contre Arsenal, mercredi prochain.
De son côté, le staff médical de Viking surveillera de près la blessure aux côtes de Tripic afin de s'assurer que son capitaine reste apte à mener son équipe, après avoir inscrit son nom dans l'histoire du club lors de l'une de ses soirées les plus historiques.
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