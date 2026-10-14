L’attaquant du Bayern Kane a également qualifié son adversaire de « joueur malin qui aime provoquer des fautes, se rouler par terre et gagner du temps » après le coup de sifflet final. Malgré un bref passage sur le banc pour prendre des antidouleurs après un coup reçu aux côtes qui avait aggravé une ancienne blessure, comme il l’a confirmé à VG, l’ailier avait le sourire lorsqu’il s’est adressé aux journalistes en zone mixte.

Reconnaissant avoir réussi à agacer Olise et le reste de l’effectif du Bayern, riche en stars, Tripic a déclaré aux journalistes : « Il n’a pas fait grand-chose. Il était probablement un peu agacé, et nous avons réussi à le faire sortir de ses gonds. La plupart des gens m’ont réprimandé. Je n’ai pas osé entrer dans le vestiaire du Bayern pour demander un maillot. »

Réagissant aux propos de Kane sur l’antijeu utilisé pour compenser l’écart de niveau, Tripic a ajouté : « Ça me fait plaisir que Kane m’ait mentionné. Il est lui-même extrêmement doué pour ça et connaît le cynisme nécessaire. Si nous laissons le Bayern jouer tranquillement, l’écart de niveau est tout simplement trop grand. Nous n’allions pas lui faciliter la tâche, et nous avons su rester dans les limites. »

Saluant le courage avec lequel son capitaine a transmis une énergie positive à l’ensemble de l’équipe, l’entraîneur de Viking, Bjarte Lunde Aarsheim, a déclaré en conférence de presse : « Il est extrêmement important pour nous. Nous avons un capitaine qui n’a peur de rien, montre l’exemple et parvient à agacer l’une des meilleures équipes du monde. »

« Cette énergie se propage dans l’équipe. Si vous voulez réussir à ce niveau, il faut une certaine dose de cynisme. Je pense que cela montre que vous n’avez pas peur et que vous voulez prouver votre valeur. »