« On a raconté beaucoup de bêtises » : une star du Real Madrid s'en prend aux médias après un incident dans les vestiaires

Début mai, une violente altercation a éclaté à l’entraînement du Real entre Tchouameni et son partenaire du milieu de terrain, Fede Valverde. La situation a dégénéré au point que Valverde a dû être hospitalisé pour un traumatisme crânio-cérébral, officiellement causé par un choc accidentel contre une table.

Le Français a une nouvelle fois catégoriquement démenti les informations parues dans les médias selon lesquelles une bagarre aurait éclaté entre Tchouameni et Valverde dans les vestiaires : « J'ai lu qu'il y avait eu une bagarre et que je l'aurais frappé. Ce n'est tout simplement pas vrai. Je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet. »

Après l’incident, Tchouameni a présenté des excuses publiques aux supporters merengues. Valverde a confirmé que son partenaire ne l’avait pas frappé. Le club a néanmoins infligé une amende de 500 000 euros à chacun des deux joueurs pour cette altercation.