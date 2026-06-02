« Bien sûr, il s'est passé certaines choses, vous avez tous pu le lire et l'entendre. Mais l'affaire a été montée en épingle. Quand on joue au Real Madrid, tout suscite forcément une réaction énorme. Cependant, la presse a colporté beaucoup d'absurdités », a souligné Tchouameni lors d'une conférence de presse au stage de préparation de l'équipe de France pour la Coupe du monde.
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« On a raconté beaucoup de bêtises » : une star du Real Madrid s'en prend aux médias après un incident dans les vestiaires
Début mai, une violente altercation a éclaté à l’entraînement du Real entre Tchouameni et son partenaire du milieu de terrain, Fede Valverde. La situation a dégénéré au point que Valverde a dû être hospitalisé pour un traumatisme crânio-cérébral, officiellement causé par un choc accidentel contre une table.
Le Français a une nouvelle fois catégoriquement démenti les informations parues dans les médias selon lesquelles une bagarre aurait éclaté entre Tchouameni et Valverde dans les vestiaires : « J'ai lu qu'il y avait eu une bagarre et que je l'aurais frappé. Ce n'est tout simplement pas vrai. Je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet. »
Après l’incident, Tchouameni a présenté des excuses publiques aux supporters merengues. Valverde a confirmé que son partenaire ne l’avait pas frappé. Le club a néanmoins infligé une amende de 500 000 euros à chacun des deux joueurs pour cette altercation.
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Tchouameni coupe court à la polémique sur les vestiaires du Real Madrid : « Il n’y a aucun problème. »
« L’essentiel est que le club sache ce qu’il s’est passé », a expliqué Tchouameni. « Dans un vestiaire, il se passe beaucoup de choses dont les médias ne sont jamais informés. La vie continue. »
« Il n’y a plus aucune animosité entre nous », a-t-il ajouté. Entre-temps, certains médias avaient rapporté que le climat entre les deux milieux de terrain était si tendu qu’un départ estival de l’un d’eux était envisagé pour préserver l’harmonie du vestiaire, déjà mis à l’épreuve par les grands egos.
« Fede et moi partageons un objectif clair : remporter des titres avec le Real Madrid. Il n’y a aucun problème », a-t-il insisté. Interrogé sur un éventuel duel avec l’Uruguay de Valverde lors de la prochaine Coupe du monde, il a répondu : « Bien sûr, je veux gagner avec la France. Mais sur le plan personnel, il n’y a aucun problème avec Fede. »
Avec les Bleus, Tchouameni entamera la Coupe du monde le 16 juin face au Sénégal, puis affrontera la Norvège et l’Irak dans le groupe France. De son côté, l’Uruguay de Valverde croisera l’Arabie saoudite, le Cap-Vert et l’Espagne lors de la phase de groupes.